Khỏi cần thuốc, đây là cách chữa dứt điểm đau tai tại nhà không lo tái phát

Sống khỏe 20/01/2017 11:59

Đây là công thức hay nhất giúp bạn chữa đau tai ngay lập tức không cần dùng thuốc và không bao giờ lo tái phát, theo Boldsky.

Đau tai là một trong những căn bệnh quen thuộc mà ai cũng chúng ta cũng từng mắc phải, thậm chí có người còn bị rất nhiều lần. Không chỉ gây đau đớn, nó còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất nhiều. Tình trạng này thường kéo theo các triệu chứng như đau đầu, đau mặt, mệt mỏi, ù tai, điếc tai, chảy mủ, vv. Nếu không được chữa trị kịp thời, nó có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây điếc vĩnh viễn.

Khỏi cần thuốc, đây là cách chữa dứt điểm đau tai tại nhà không lo tái phát - Ảnh 1
Cách chữa đau tai hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Có một số nguyên nhân phổ biến gây đau tai như nhiễm khuẩn, cảm cúm, ráy tai tích tụ, hút thuốc hoặc hút thuốc thụ động, viêm, viêm họng, vv. Cho dù nguyên nhân là gì, cơn đau dai dẳng ở tai có thể khiến bạn phải phát điên và không thể làm được việc gì cả. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý rằng đau tai có thể là triệu chứng của 1 bệnh nào đó, vì thế nếu thấy tình trạng này kéo dài bạn cần đi khám để được chữa trị.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 công thức tự nhiên giúp giảm và trị dứt điểm đau tai, hơn nữa lại không lo tái phát ngay tại nhà. Điều quan trọng, các nguyên liệu rất dễ kiếm và rẻ tiền. Rất có thể bạn đã có sẵn chúng trong nhà.

Nguyên liệu

1 thìa nước ép húng quế

1 thìa nước ép hành tây

Công thức tự nhiên giảm đau tai này cực kỳ hiệu quả nếu bạn dùng đúng số lượng và thực hiện thường xuyên. Ngoài việc dùng phương pháp này, bạn nên đi khám để biết nguyên nhân và cách phòng ngừa để tránh tái phát.

Khỏi cần thuốc, đây là cách chữa dứt điểm đau tai tại nhà không lo tái phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao phương pháp này có khả năng trị đau tai cực kỳ hiệu quả? Đó là vì lá húng quế chứa một số enzyme có đặc tính kháng viêm có thể giúp giảm tình trạng sưng trong tai, do đó giảm đau cấp tốc. Trong khi đó, hành tây chứa allium, 1 hợp chất có khả năng giảm viêm và đau ở tai. 

Phương pháp chuẩn bị

Cho tất cả nguyên liệu vào trong chén, khuấy đều để tạo thành 1 hỗn hợp. Tiếp theo, đổ hỗn hợp này vào ống nhỏ tai rồi nhỏ 2 giọt vào trong tai bị đau. Lưu ý, chỉ dùng cách này khi bị đau và mỗi ngày 1 lần. Bạn sẽ thấy cơn đau biến mất ngay lập tức.

Mặc dù phương pháp này có thể trị đau tai một cách kỳ diệu, song bạn cần giữ gìn vệ sinh để tránh tái phát. Ngoài ra, bạn cần bỏ 1 số thói quen xấu như ngoáy tay, lấy ráy tai bằng bông tai, vv để tránh gây viêm nhiễm cho bộ phận này. 

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   đau tai chữa đau tai cách chữa đau tai cách chữa đau tai tại nhà viêm tai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 13 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?