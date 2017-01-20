Khỏi cần thuốc, đây là cách chữa dứt điểm đau tai tại nhà không lo tái phát

Đây là công thức hay nhất giúp bạn chữa đau tai ngay lập tức không cần dùng thuốc và không bao giờ lo tái phát, theo Boldsky.

Đau tai là một trong những căn bệnh quen thuộc mà ai cũng chúng ta cũng từng mắc phải, thậm chí có người còn bị rất nhiều lần. Không chỉ gây đau đớn, nó còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất nhiều. Tình trạng này thường kéo theo các triệu chứng như đau đầu, đau mặt, mệt mỏi, ù tai, điếc tai, chảy mủ, vv. Nếu không được chữa trị kịp thời, nó có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây điếc vĩnh viễn.

Có một số nguyên nhân phổ biến gây đau tai như nhiễm khuẩn, cảm cúm, ráy tai tích tụ, hút thuốc hoặc hút thuốc thụ động, viêm, viêm họng, vv. Cho dù nguyên nhân là gì, cơn đau dai dẳng ở tai có thể khiến bạn phải phát điên và không thể làm được việc gì cả. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý rằng đau tai có thể là triệu chứng của 1 bệnh nào đó, vì thế nếu thấy tình trạng này kéo dài bạn cần đi khám để được chữa trị. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 công thức tự nhiên giúp giảm và trị dứt điểm đau tai, hơn nữa lại không lo tái phát ngay tại nhà. Điều quan trọng, các nguyên liệu rất dễ kiếm và rẻ tiền. Rất có thể bạn đã có sẵn chúng trong nhà.

Nguyên liệu 1 thìa nước ép húng quế 1 thìa nước ép hành tây Công thức tự nhiên giảm đau tai này cực kỳ hiệu quả nếu bạn dùng đúng số lượng và thực hiện thường xuyên. Ngoài việc dùng phương pháp này, bạn nên đi khám để biết nguyên nhân và cách phòng ngừa để tránh tái phát. Tại sao phương pháp này có khả năng trị đau tai cực kỳ hiệu quả? Đó là vì lá húng quế chứa một số enzyme có đặc tính kháng viêm có thể giúp giảm tình trạng sưng trong tai, do đó giảm đau cấp tốc. Trong khi đó, hành tây chứa allium, 1 hợp chất có khả năng giảm viêm và đau ở tai. Phương pháp chuẩn bị Cho tất cả nguyên liệu vào trong chén, khuấy đều để tạo thành 1 hỗn hợp. Tiếp theo, đổ hỗn hợp này vào ống nhỏ tai rồi nhỏ 2 giọt vào trong tai bị đau. Lưu ý, chỉ dùng cách này khi bị đau và mỗi ngày 1 lần. Bạn sẽ thấy cơn đau biến mất ngay lập tức. Mặc dù phương pháp này có thể trị đau tai một cách kỳ diệu, song bạn cần giữ gìn vệ sinh để tránh tái phát. Ngoài ra, bạn cần bỏ 1 số thói quen xấu như ngoáy tay, lấy ráy tai bằng bông tai, vv để tránh gây viêm nhiễm cho bộ phận này. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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