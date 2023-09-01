Điểm danh 4 thực phẩm là 'dũng sĩ' chống ung thư cổ tử cung: 'Ăn một miếng khỏe mạnh một năm' chị em ngại gì không thử

Sống khỏe 01/09/2023 06:15

Để phòng tránh HPV, tìm hiểu ngay 4 loại thực phẩm ngăn ngừa nguy cơ bị ung thư cổ tử cung do nhiễm HPV dưới đây.

Thực phẩm chống viêm

Trà xanh rất có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư nói chung, ung thư cổ tử cung nói riêng. Chất Catechin có trong trà xanh giúp bảo vệ tế bào không bị hư hỏng trước những tấn công của các gốc tự do. Trà xanh còn có tác dụng ngăn chặn urokinase, một loại enzyme kích thích các tế bào ung thư di căn (lan rộng) ở những bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Chế độ ăn uống giàu thực phẩm chống viêm có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như: bệnh tim, viêm khớp, COPD và ung thư. Các loại thực phẩm có tác dụng chống viêm tốt nhất bao gồm: rau và trái cây, các loại quả mọng, ngũ cốc, trà xanh…

Điểm danh 4 thực phẩm là 'dũng sĩ' chống ung thư cổ tử cung: 'Ăn một miếng khỏe mạnh một năm' chị em ngại gì không thử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau và trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất và có tác dụng chống viêm hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều rau họ cải như rau bina và cải xoăn, đặc biệt là bông cải xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Điều này có thể liên quan đến tác dụng chống viêm của các chất chống oxy hóa có trong chúng.

Các loại quả mọng như: dâu tây, dâu đen, quả việt quất, quả mâm xôi… có chứa chất chống oxy hóa gọi là anthocyanins. Các hợp chất này có tác dụng chống viêm, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như: chất xơ, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều loại hợp chất thực vật có trong ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm viêm và ngăn ngừa bệnh tật.

Trà xanh là một trong những thức uống có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những lợi ích mà trà xanh có được là nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đặc biệt là một chất gọi là epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Hàm lượng EGCG cao trong trà xanh làm giảm viêm nhiễm và bảo vệ các tế bào của bạn khỏi bị hư hại có thể dẫn đến bệnh tật.

Cá hồi

Là một thực phẩm tuyệt vời cho việc bảo vệ chống lại ung thư cổ tử cung và các loại ung thư khác. Thật tuyệt vời vì nó cung cấp một nguồn axit béo omega-3 (chất béo lành mạnh nhưng thường thiếu trong chế độ ăn của người phương Tây và được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào chống lại ung thư.

Điểm danh 4 thực phẩm là 'dũng sĩ' chống ung thư cổ tử cung: 'Ăn một miếng khỏe mạnh một năm' chị em ngại gì không thử - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghệ

Nghệ một loại gia vị cho màu vàng của món cà ri, từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ajurvedic để phòng ngừa bệnh tật cũng như điều trị nhiều bệnh. Nghệ có chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ và có thể ngăn chặn sự hình thành nitrosamine và ức chế sản xuất aflatoxin - hai chất có nguy cơ gây ung thư ở người.

Điểm danh 4 thực phẩm là 'dũng sĩ' chống ung thư cổ tử cung: 'Ăn một miếng khỏe mạnh một năm' chị em ngại gì không thử - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Măng tây

Măng tây đứng đầu danh sách các thực phẩm có glutathione cao nhất, chất Glutathione đã được chứng minh là rất hiệu quả bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do, giải độc và tiêu diệt các chất lạ xâm nhập gây ung thư tế bào đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách làm tăng hoạt động của tế bào lympho.

Điểm danh 4 thực phẩm là 'dũng sĩ' chống ung thư cổ tử cung: 'Ăn một miếng khỏe mạnh một năm' chị em ngại gì không thử - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đây là chất chống oxy hóa mạnh được các được các nhà khoa học quan tâm nhiều nhất trong vài năm gần đây.

Mối liên quan giữa ma túy và đột quỵ não, đặc biệt là xuất huyết não

Mối liên quan giữa ma túy và đột quỵ não, đặc biệt là xuất huyết não

Thường xuyên sử dụng chất gây nghiện là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư cổ tử cung sống khỏe thực phẩm chống viêm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 49 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?