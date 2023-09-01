Chế độ ăn uống giàu thực phẩm chống viêm có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như: bệnh tim, viêm khớp, COPD và ung thư. Các loại thực phẩm có tác dụng chống viêm tốt nhất bao gồm: rau và trái cây, các loại quả mọng, ngũ cốc, trà xanh…

Trà xanh rất có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư nói chung, ung thư cổ tử cung nói riêng. Chất Catechin có trong trà xanh giúp bảo vệ tế bào không bị hư hỏng trước những tấn công của các gốc tự do. Trà xanh còn có tác dụng ngăn chặn urokinase, một loại enzyme kích thích các tế bào ung thư di căn (lan rộng) ở những bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Các loại quả mọng như: dâu tây, dâu đen, quả việt quất, quả mâm xôi… có chứa chất chống oxy hóa gọi là anthocyanins. Các hợp chất này có tác dụng chống viêm, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Rau và trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất và có tác dụng chống viêm hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều rau họ cải như rau bina và cải xoăn, đặc biệt là bông cải xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Điều này có thể liên quan đến tác dụng chống viêm của các chất chống oxy hóa có trong chúng.

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như: chất xơ, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều loại hợp chất thực vật có trong ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm viêm và ngăn ngừa bệnh tật.

Trà xanh là một trong những thức uống có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những lợi ích mà trà xanh có được là nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đặc biệt là một chất gọi là epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Hàm lượng EGCG cao trong trà xanh làm giảm viêm nhiễm và bảo vệ các tế bào của bạn khỏi bị hư hại có thể dẫn đến bệnh tật.

Cá hồi

Là một thực phẩm tuyệt vời cho việc bảo vệ chống lại ung thư cổ tử cung và các loại ung thư khác. Thật tuyệt vời vì nó cung cấp một nguồn axit béo omega-3 (chất béo lành mạnh nhưng thường thiếu trong chế độ ăn của người phương Tây và được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào chống lại ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Nghệ

Nghệ một loại gia vị cho màu vàng của món cà ri, từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ajurvedic để phòng ngừa bệnh tật cũng như điều trị nhiều bệnh. Nghệ có chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ và có thể ngăn chặn sự hình thành nitrosamine và ức chế sản xuất aflatoxin - hai chất có nguy cơ gây ung thư ở người.

Ảnh minh họa: Internet

Măng tây

Măng tây đứng đầu danh sách các thực phẩm có glutathione cao nhất, chất Glutathione đã được chứng minh là rất hiệu quả bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do, giải độc và tiêu diệt các chất lạ xâm nhập gây ung thư tế bào đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách làm tăng hoạt động của tế bào lympho.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là chất chống oxy hóa mạnh được các được các nhà khoa học quan tâm nhiều nhất trong vài năm gần đây.