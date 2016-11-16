Đun nước này rửa trong 1 tuần, vùng kín sạch nấm ngứa và thơm hồng tự nhiên

Sống khỏe 16/11/2016 10:19

Chỉ cần đun nước lá húng quế để rửa âm đạo mỗi ngày trong vòng 1 tuần, bạn sẽ đẩy lùi được nấm ngứa và giữ vùng kín luôn thơm tho tự nhiên, theo diyhealth.

Ngứa ngáy, viêm nhiễm vùng kín là một trong những vấn đề vô cùng phổ biến đối với chị em phụ nữ. Có khá nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, cũng theo đó sẽ có các cách điều trị khác nhau.

Tuy nhiên, bạn có thể dùng công thức nước lá dân gian để đẩy lùi căn bệnh khó chịu, gây mất tự tin cho chị em phụ nữ chỉ trong 7 ngày mà không cần dùng bất cứ loại thuốc kháng sinh nào.

Dưới đây là công thức nước lá húng quế giúp chị em phụ nữ thoát khỏi viêm nhiễm, nấm ngứa âm đạo chỉ trong 1 tuần.

Chuẩn bị:

-    1 nắm lá húng quế

-    2 ly nước lọc

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nắm lá húng quế nồi dùng chày giã nát thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Đun sôi ½ phần lá húng quế nghiền nát với 2 ly nước trong khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Sau đó, thêm vào hỗn hợp ½ phần húng quế còn lại rồi đậy nắp vung trong vòng 15 phút.

Khi nước lá húng quế còn hơi ấm, dùng nước này để rửa sạch âm đạo hàng ngày. Nước lá húng quế có tính kháng khuẩn mạnh giúp tiêu diệt tất cả các loại vi trùng có trong âm đạo. Qua đó, ngăn chặn viêm nhiễm và kiểm soát cơn ngứa ngáy bất chợt.

Tinh dầu có trong lá húng quế sẽ giúp đánh bật mùi khó chịu ở cửa mình, giúp vùng kín của bạn luôn có mùi thơm tự nhiên.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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