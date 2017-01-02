Đốt chiếc lá này trong nhà buổi tối, bạn sẽ tiếc 'đứt ruột' vì không làm điều này sớm hơn

Nếu bạn đốt 1 chiếc lá này trong nhà vào buổi tối, bạn sẽ kinh ngạc vì những lợi ích nó mang lại, theo healthylifetricks.

Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến chúng ta thật khó có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Áp lực công việc cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Stress, lo lắng là điều mà chúng ta phải đối diện thường xuyên. Mỗi ngày về đến nhà, có lẽ bạn chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Nhịp sống hối hả này đang dần bào mòn sức khỏe mà bạn không nhận ra. Cho đến một lúc nào đó, chắc chắn bạn sẽ gục ngã vì mệt mỏi. Vì thế, điều quan trọng là bạn cần dành cho mình một chút thời gian trong ngày để thư giãn, phục hồi năng lượng. Có nhiều cách giúp bạn lấy lại năng lượng, xua tan mệt mỏi. Một số người chọn giải pháp đến spa để thư giãn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian và tiền bạc để chọn giải pháp xa xỉ này. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 cách tuyệt vời để mang trải nghiệm spa về nhà mình. Và điều quan trọng là nó cực kỳ rẻ, thậm chí chẳng tốn đồng nào. Tất cả những gì bạn cần chỉ là 1 chiếc lá nguyệt quế mà thôi.

Loại thảo dược rẻ tiền này có thể giúp bạn giảm stress và căng thẳng trong chưa đầy 5 phút. Đặc tính giảm stress của lá nguyệt quế đã được khám phá lần đầu tiên bởi nhà khoa học Nga Gennady Malakho, và từ đó nó đã được dùng rộng rãi trong ngành y. Loại lá này thường được dùng trong nấu nướng dưới dạng tươi hoặc khô vì nó có hương vị đặc trưng tuyệt vời. Tuy nhiên, có lẽ bạn không biết rằng nó có thể chữa được các bệnh về da và hô hấp rất hiệu quả. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dùng lá nguyệt quế để giảm stress và thư giãn. Hướng dẫn Bạn chỉ cần lấy 1 chiếc lá nguyệt quế khô và đốt trong gạt tàn. Hãy rời khỏi phòng trong 10 phút rồi trở lại. Bạn sẽ thấy bầu không khí thay đổi và cảm thấy luồng năng lượng tích cực hiện diện trong căn phòng. Chỉ cần ngồi xuống, hít thở sâu, bạn sẽ thấy tâm trí lẫn thân thể nhanh chóng thư giãn và an tĩnh hơn. Hãy làm điều này mỗi ngày để xua tan đi những muộn phiền của cuộc sống nhé. Chúc bạn sống khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dot-chiec-la-nay-trong-nha-vao-buoi-toi-va-xem-dieu-ky-dieu-gi-xay-ra-173454.html