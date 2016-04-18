Đây là lí do bạn không nên mặc đồ lót khi ngủ

Nhiều người quen mặc quần lót khi ngủ, thậm chí dù trời nóng bức. Tuy nhiên, thói quen này có thể có hại nhiều hơn bạn nghĩ.

Theo Daily Mail, các chuyên gia cho rằng tốt nhất bạn nên ngủ nude để vùng kín có không gian ‘thở’ cũng như tránh viêm nhiễm.

Vi khuẩn có thể tụ tập tại khu vực này, nhất là nếu bạn bị chảy mồ hôi nhiều. Hơn nữa, đàn ông gặp vấn đề với điều này hơn phụ nữ vì nó có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Tiến sĩ Alyssa Dweck, người làm việc trong lĩnh vực phụ khoa của vài bệnh viện và trung tâm y tế tại New York, cho biết bà thường bảo bệnh nhân ngủ khỏa thân. Nếu khu vực này thường xuyên được che đậy, nhất là bởi 1 loại vải không hút ẩm, nó sẽ tạo ra môi trường sinh sôi cho vi khuẩn hoặc nấm. Điều này có thể dẫn tới mẩn ngứa, kích ứng hoặc viêm da. Vấn đề này có thể đặc biệt đúng với những phụ nữ bị chứng đổ mồ hôi trộm ban đêm trong thời kỳ mãn kinh.

Nếu bạn không thể ngủ khỏa thân, bạn nên chọn loại quần cotton rộng, bà nói thêm.

Trong khi đó, một cuộc điều tra tại Brazil – đất nước cực kỳ phóng khoáng - cho biết chỉ 18% phụ nữ không mặc đồ lót trên giường. Con số này thậm chí có thể còn thấp hơn tại những quốc gia khác.

Tiến sĩ Brian Steixner, giám đốc Viện Sức khỏe Nam giới tại Tập đoàn Jersey Urology (Mỹ), cảnh báo những người đàn ông mặc quần boxer hoặc quần cộc khi ngủ có thể gây tổn hại đến chất lượng ‘tinh binh’ vì bộ phận sinh dục trở nên quá nóng vào ban đêm.

Ngoài vấn đề sinh sản và viêm nhiễm, việc ngủ nude còn có những lợi ích khác, chẳng hạn nhiệt độ cơ thể giảm có thể giúp hạ huyết áp.

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