Đây là điều kỳ lạ chỉ xảy ra với đàn ông sau khi quan hệ chị em nên biết

Sống khỏe 27/04/2017 10:22

Sau khi quan hệ tình dục, cơ thể đàn ông có thể xảy ra một số phản ứng lạ lùng, theo gurl.

Nếu từng làm chuyện ấy, chắc bạn cũng không ít lần trải qua 1 số tình huống 'dở khóc dở cười'. Có thể bạn đã xem nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn và hi vọng cuộc 'yêu' của mình cũng diễn ra như vậy. Tuy nhiên, thực tế có thể rất khác. Sau cuộc yêu, phái đẹp mong muốn đối tác âu yếm, thì thầm bên tai mình những lời ngọt ngào. Nhưng thực tế thì nhiều nam giới lăn ra ngủ ngay sau khi sex.

Đây là điều kỳ lạ chỉ xảy ra với đàn ông sau khi quan hệ chị em nên biết - Ảnh 1
Có một số điều lạ lùng chỉ xảy ra với nam giới sau khi sex - Ảnh minh họa: internet

Tuy nhiên, chị em chớ vội trách họ. Cơ thể đàn ông có cấu tạo khác với nữ giới. Có những phản ứng sinh lý xảy ra sau khi sex mà họ không thể kiểm soát được. Vì thế, phụ nữ cần hiểu và thông cảm để cả hai cùng thăng hoa trong 'chuyện ấy'.

Sau đây là một số phản ứng lạ lùng chỉ xảy ra với đàn ông sau khi sex mà phụ nữ nên biết:

Cảm thấy buồn ngủ

Tất nhiên chị em cũng có thể cảm thấy hơi buồn ngủ. Tuy nhiên, nam giới lại cảm thấy rất buồn ngủ vì việc xuất tinh đã giải phóng nhiều hóa chất, bao gồm hormone prolactin. Vì thế, nếu đối tác của bạn lăn ra ngủ ngay sau khi sex, đừng lo lắng. Đó không phải dấu hiệu chàng không yêu bạn.

Họ không thể cương cứng trở lại ngay

Đây là giai đoạn phục hồi sau cực khoái. Sau khi xuất tinh, nam giới không thể cực khoái thêm nữa mà cần có thời gian nghỉ ngơi. Thông thường, đàn ông cần từ 30 phút đến vài giờ trước khi có thể 'chiến đấu' trở lại.

Họ cảm thấy đói bụng

Phụ nữ cũng cảm thấy muốn ăn gì đó sau khi sex. Nhưng nam giới dường như luôn cực kỳ háu đói sau khi quan hệ tình dục, theo bác sĩ Rob Moser tại WebMD.

Hơi thờ ơ về mặt cảm xúc

Nhiều chị em phàn nàn việc đối tác của mình tỏ ra lạnh nhạt, thiếu nhiệt tình sau khi sex. Trong khi đó, phụ nữ lại cảm thấy gắn kết hơn với đối tác sau cuộc 'yêu'. Trên thực tế, không phải chàng tỏ ra chán chường, hết hứng thú với bạn sau khi cực khoái. Thái độ này của nam giới đã được khoa học giải thích.

Nguyên nhân là vì phụ nữ sẽ nhận được nhiều oxytocin – hóa chất tình yêu được giải phóng trong cơ thể sau khi sex – hơn đàn ông. Chính vì thế, phái đẹp thường cảm thấy yêu và gắn bó với đàn ông hơn sau khi làm chuyện ấy, trong khi các chàng thường tỏ ra thờ ơ hơn.

Khó đi tiểu hoặc mót tiểu

Nhiều nam giới thấy khó đi tiểu sau khi sex. Đó có thể là do lưu lượng máu tới dương vật cản trở các mạch máu tại đó, khiến bạn khó đi tiểu hơn. Đặc biệt là khi nam giới vẫn chưa hết cương cứng. Tuy nhiên, một số nam giới lại cảm thấy mót tiểu vì sự kết hợp oxytocin và proclactin được giải phóng sau khi xuất tinh có thể kích thích thận, khiến họ cảm thấy buồn tiểu.

Cảm thấy buồn

Nếu bạn cảm thấy hơi buồn chẳng có nguyên do sau khi sex, đó là điều bình thường. Đây là hội chứng buồn bã sau khi quan hệ. Nó có thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người nhưng hơi khác nhau ở nam giới và phụ nữ. Theo 1 nghiên cứu tại Úc năm ngoái, phụ nữ mắc hội chứng này thường cảm thấy trầm uất và muốn khóc, trong khi đàn ông thường cảm thấy bức rứt và bực bội với bạn tình.

Thích mặc quần bóng rổ

Nhiều đàn ông thích mặc quần bóng rổ sau khi sex. Hồi đầu năm nay, 1 cuộc khảo sát cho hay nam giới có thói quen xỏ ngay chiếc quần bóng rổ vào trong vòng 15 giây sau khi quan hệ. Tuy nhiên, vẫn chưa có giải thích khoa học cho điều này. Nguyên nhân có lẽ là vì nó mang lại cảm giác thoải mái chăng?

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