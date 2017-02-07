Cực hay: Chữa lành mụt lẹo tại nhà thần tốc không cần dùng thuốc

Mụt lẹo (mụn lẹo, lẹo mắt) là căn bệnh mà ai trong chúng ta cũng từng mắc phải ít nhất 1 lần trong đời. Một buổi sáng nào đó, bạn thức dậy, cảm thấy mắt ngưa ngứa và khi nhìn vào gương, bạn thấy cả trời đất như sụp đổ. Bạn có 1 cuộc họp quan trọng hôm nay nhưng lại bị 1 cái mụt lẹo nơi mắt. Đừng lo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chữa mụt lẹo nhanh nhất tại nhà.

Có 2 dạng mụt lẹo: mụt lẹo ngoài và mụt lẹo trong. Mụt lẹo ngoài là tình trạng viêm đỏ ở viền mí mắt. Dạng này thường mau khô và lành. Trong khi đó, mụt lẹo trong là 1 áp xe nằm cách viền mí và thường có 1 điểm đỏ tương tự mụn. Loại này lâu khô và lành hơn. Nếu bạn không thấy thay đổi tích cực trong 10 ngày, bạn nên đi khám ngay.

Nguyên nhân gây mụt lẹo là do viêm tuyến nhờn nằm ở mi mắt, chủ yếu là do vi khuẩn staphylococcus aureus gây ra, mặc dù còn có 1 số nguyên nhân khác như viêm mắt mạn tính, thay đổi hormone hoặc stress. Quá trình chữa mụt lẹo có thể kéo dài hàng tuần và gây đau đớn hoặc khó chịu cho dù không phải là bệnh nghiêm trọng. Nếu lâu ngày không khỏi, bạn cần khám ngay lập tức.

Sau đây là 1 vài phương pháp tự nhiên giúp trị mụt lẹo:

Nước ấm

Đây là phương pháp hiệu quả nhất. Đun sôi 1 lít nước rồi để nguội (còn ấm). Dùng 1 chiếc khăn sạch nhúng vào nước rồi đắp lên mi mắt trong 10 phút. Mỗi khi thấy khăn bị lạnh, hãy nhúng lại vào nước ấm. Điều này sẽ giúp làm khô mủ trong mụt lẹo.

Cây keo

Để giảm đau, bạn có thể dùng cây keo. Cho một ít lá keo vào 2 chén nước sôi rồi để nguội một chút. Sau đó, nhúng khăn sạch vào rồi áp lên mí mắt trong khoảng 10 phút.

Rau mùi

Một số người cho rằng đây là phương pháp tự nhiên hiệu quả nhất để chữa mụt lẹo. Đun sôi 1 thìa hạt rau mùi với 1 chén nước. Chờ 1 phút sau khi sôi. Để nguội rồi lọc lấy nước, sau đó dùng nước để rửa mắt 3 lần/ngày.

Túi trà

Chất tannin trong lá trà cũng giúp bạn trị mụt lẹo. Ngâm túi trà với nước ấm (đã đun sôi sẵn) rồi chườm lên mụt lẹo trong 10 phút mỗi ngày cho đến khi mụt biến mất.

Mùi tây

Cho lá mùi tây vào 1 li nước sôi lớn rồi cho cho đến khi nước ấm. Sau đó, dùng khăn sạch nhúng vào đó rồi chườm lên mắt. Làm điều này vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Lá mùi tây sẽ giảm viêm mi mắt.

Nghệ

Nghệ là chất chống vi khuẩn tự nhiên. Cho 1 thìa bột nghệ vào 2 chén nước rồi đun sôi cho đến khi nước rút còn 1 nửa. Dùng khăn sạch lọc lấy nước, sau đó cho vào chai nhỏ mắt. Nhỏ 3 giọt vào mắt 2-3 lần/ngày.

Cà chua

Loại thực phẩm này có khả năng giảm đau tuyệt vời. Bạn chỉ cần cắt cà chua tươi thành nhiều lát rồi áp lên chỗ mụt lẹo trong 5 phút 3 lần/ngày. Không chỉ giảm viêm, làn da ở khu vực này còn sẽ săn chắc và mịn màng hơn.

Mặc dù những phương pháp này rất hiệu quả trong việc trị mụt lẹo, bạn cần nhớ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Luôn giữ tay sạch và không bao giờ chạm vào mắt. Không nên sờ, nặn hay chà xát lên mụt lẹo vì bạn có thể làm vi khuẩn lây lan.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).