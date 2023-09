Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, quả chanh dây chứa dồi dào chất dinh dưỡng gồm vitamin A, B, C, E, sắt, kali, magiê, phốt pho, canxi, kẽm, mangan, đồng, niacin và một lượng nhỏ các vi chất khác nữa rất có lợi cho sức khoẻ .

• Từ xa xưa, nhiều quốc gia trên thế giới đã dùng lá chanh dây để bào chế thuốc. Cành và lá chanh dây có tác dụng an thần, gây ngủ (nhẹ), giảm sự lo âu hồi hộp, hạ huyết áp (nhẹ), xoa dịu các cơn co giật (trong động kinh), giảm cơn đau bụng cơ năng và đau bụng kinh. Để giúp an thần, gây ngủ, hạ huyết áp... bạn có thể lấy lá tươi (khoảng 100 gr) nấu nước uống hằng ngày.

• Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng lá và cành phơi khô, nấu thành cao lỏng mỗi ngày uống chừng 20 - 30 ml (tùy từng người) vào buổi tối. Hơn nữa, lấy lá non thái nhỏ, vò nhẹ nấu với tôm sẽ là một món canh ngon hay có thể luộc ăn (như những loại rau khác). Ngoài ra, ngọn non chanh dây luộc ăn hoặc lá nấu thành cao lỏng cũng có tác dụng an thần trị mất ngủ.