Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, quả chanh dây chứa dồi dào chất dinh dưỡng gồm t? vi tamin A, B, C, E, sắt, kali, magiê, phốt pho, canxi, kẽm, mangan, đồng, niacin và một lượng nhỏ các vi chất khác nữa rất có lợi cho sức khoẻ .

• Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng lá và cành phơi khô, nấu thành cao lỏng mỗi ngày uống chừng 20 - 30 ml (tùy từng người) vào buổi tối. Hơn nữa, lấy lá non thái nhỏ, vò nhẹ nấu với tôm sẽ là một món canh ngon hay có thể luộc ăn (như những loại rau khác). Ngoài ra, ngọn non chanh dây luộc ăn hoặc lá nấu thành cao lỏng cũng có tác dụng an thần trị mất ngủ.

• Từ xa xưa, nhiều quốc gia trên thế giới đã dùng lá chanh dây để bào chế thuốc. Cành và lá chanh dây có tác dụng an thần, gây ngủ (nhẹ), giảm sự lo âu hồi hộp, hạ huyết áp (nhẹ), xoa dịu các cơn co giật (trong động kinh), giảm cơn đau bụng cơ năng và đau bụng kinh. Để giúp an thần, gây ngủ, hạ huyết áp... bạn có thể lấy lá tươi (khoảng 100 gr) nấu nước uống hằng ngày.

• Hoa chanh dây có tác dụng an thần nhẹ, chữa bệnh hen suyễn, rối loạn tiêu hóa, chứng mất ngủ và các khó chịu của hội chứng tiền mãn kinh rất tốt.

• Các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Florida (Mỹ) đã phát hiện ra rằng, chiết xuất của vỏ trái chanh dây vàng có thể chống lại các tế bào ung thư nhờ vào 2 hoạt chất có nguồn gốc thực vật là carotenoids và polyphenols. Còn giáo sư Watson (cũng của trường ĐH Florida) và các cộng sự của ông thì lại chứng minh được rằng chiết xuất từ vỏ trái chanh leo tím giúp giảm được đến 75% chứng thở khò khè ở những người bị bệnh hen suyễn và nâng cao khả năng hít thở của họ.

• Không chỉ riêng chiết xuất từ vỏ chanh dây, nước ép chanh dây cũng có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư nhờ hợp chất phytochemical, carotenoids, axít phenolic và flavonoid có trong chanh dây.

• Chanh dây còn chứa nhiều loại đường đơn,vitamin và chất xơ giúp tăng cường thể lực nhưng không gây béo phì và bất lợi cho người tiểu đường.

• Với người khó ngủ, uống nước chanh dây trước khi ngủ sẽ giúp thư giãn dễ hơn để tìm thấy một giấc ngủ êm ái.

• Không chỉ thế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, những người bị bệnh cao huyết áp và mạch vành uống nước chanh dây có tác dụng cải thiện tình trạng bệnh nhờ axit citric kết hợp với canxi làm hoãn giải tình trạng máu bị đông do tích tụ tiểu cầu.

• Vì hạt chanh dây là một nguồn chất xơ ăn được nên không cần loại bỏ hạt khi uống. Nó giúp nhuận trường và chữa táo bón. Mỗi ngày 1 - 2 quả, pha thành 1 - 2 ly là tốt. Khi dùng liều vừa phải, chanh dây không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào.

Lưu ý

• Dù chanh dây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng dùng thường xuyên và quá liều sẽ dẫn đến các tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn, chóng mặt và loạn nhịp tim.

• Chanh dây cũng có thể tương tác với các thuốc an thần và thuốc kháng histamine hoặc một số thảo dược và làm tăng mức độ buồn ngủ, tăng nguy cơ chảy máu vì tương tác với thuốc chống đông.

• Chanh dây cũng dễ gây dị ứng trên da như nổi mề đay, khó thở, hen suyễn và phù mạch máu. Đặc biệt, Không dùng chanh dây cho người loét dạ dày vì nhiều axít hữu cơ, và có nguy cơ xuất hiện sỏi thận.