Cảnh báo: Phụ nữ mắc ung thư vú ngày càng nhiều vì những thói quen này của cánh mày râu

Sống khỏe 28/04/2018 10:35

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra ung thư vú ở phụ nữ, trong đó có một vài thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại của nam giới.

Ung thư vú là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với chị em phụ nữ, có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời phát hiện và điều trị.

Hiện nay tỷ lệ phụ nữ mắc ung thư vú đang có xu hướng tăng cao ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê, nước ta mỗi năm có khoảng 11.000 ca mắc ung thư vú và con số này đang có chiều hướng tăng lên.

Cảnh báo: Phụ nữ mắc ung thư vú ngày càng nhiều vì những thói quen này của cánh mày râu - Ảnh 1
Ung thư vú là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra ung thư vú ở phái đẹp chẳng hạn như yếu tố di truyền, độ tuổi, rối loạn nội tiết tố, chế độ ăn uống không khoa học... Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chị em không ngờ mình mắc phải căn bệnh nguy hiểm này bởi vì những thói quen tưởng bình thường của đàn ông.

Thói quen không ngờ của đàn ông khiến chị em bị ung thư vú

Hút thuốc lá

Nhiều nghiên cứu tại Mỹ đã cho thấy mối liên quan giữa thuốc lá, cả chủ động và thụ động với bệnh ung thư vú ở phụ nữ. Nữ giới chỉ cần tiếp xúc thụ động với khói thuốc trong vòng 1 tiếng và đều đặn suốt một thời gian cũng đủ để nồng độ chất gây ung thư NNK tăng cao gấp 6 lần so với người khác.

Cảnh báo: Phụ nữ mắc ung thư vú ngày càng nhiều vì những thói quen này của cánh mày râu - Ảnh 2
Khói thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư vú ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo ước tính điều tra của Chương trình Phòng chống Thuốc lá Việt Nam, nước ta đã lọt top 15 quốc gia có số người hút thuốc cao nhất thế giới (khoảng 47,5%). Nghĩa là cứ hai người đàn ông lại có một người đang hút thuốc. Họ đang vô tình làm hại chính những người thân yêu nhất của mình.

Giáo sư Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc Bệnh viện K cho biết, phụ nữ Việt Nam hiện mắc ung thư vú sớm hơn các nước khác trên thế giới đến khoảng 10 năm. Không chỉ thế, tỷ lệ tử vong do bệnh này ở nước ta cũng cao hơn và số ca mắc phải đang tăng lên nhanh chóng... vì thói quen hút thuốc lá của cánh mày râu.

Cảnh báo: Phụ nữ mắc ung thư vú ngày càng nhiều vì những thói quen này của cánh mày râu - Ảnh 3
Thói quen hút thuốc lá của đàn ông đang vô tình giết chết những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, để bảo vệ người phụ nữ thân yêu của mình khỏi căn bệnh ung thư vú, các quý ông nên từ bỏ ngay thói quen hút thuốc lá càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên chị em nên cố gắng tránh xa những môi trường đầy khói thuốc lá để tránh mắc phải những căn bệnh nguy hiểm khác.

Không sử dụng bao cao su

Nhiều quý ông không muốn sử dụng bao cao su vì sợ mất cảm giác trong khi ân ái khiến người phụ nữ phải thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai. Việc lạm dụng thuốc tránh thai là một trong những nguyên nhân gây ra rối loạn nội tiết tố ở nữ giới, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Đan Mạch cho thấy cứ 100.000 phụ nữ dùng thuốc tránh thai lại có 13 trường hợp mắc ung thư vú.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu của trường Đại học Harvard (Mỹ), những chị em từng sử dụng thuốc tránh thai có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 2 lần so với những người chưa từng dùng.

Cảnh báo: Phụ nữ mắc ung thư vú ngày càng nhiều vì những thói quen này của cánh mày râu - Ảnh 4
Lạm dụng thuốc tránh thai sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những nguyên nhân gây ung thư vú ở trên, hy vọng các quý ông sẽ sớm từ bỏ thói quen hút thuốc cũng như chấp nhận sử dụng "áo mưa" để bảo vệ sức khỏe người phụ nữ của mình.

Pha sữa đặc với bột sắn dây uống 1 ly mỗi sáng, eo thon, ngực nở, phụ nữ cả đời không lo ung thư vú

Pha sữa đặc với bột sắn dây uống 1 ly mỗi sáng, eo thon, ngực nở, phụ nữ cả đời không lo ung thư vú

Bột sắn dây được xem là “thần dược” giúp cải thiện vòng 1, giảm mỡ thừa, đồng thời ngăn ngừa ung thư vú vô cùng hiệu quả.

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