Kẹt "của quý" vào khóa quần: xử lý như sau nếu không muốn bị hoại tử

Sống khỏe 11/03/2016 11:46

Tình huống này cực kỳ phổ biến, có thể xảy ra với cả trẻ em trai lẫn nam giới trưởng thành.

Đây thực sự là một tai nạn phổ biến hơn bạn nghĩ. Có rất nhiều trẻ em trai từ 2-12 tuổi hoặc cả người lớn lâm vào tình huống này. Theo một khảo sát, ở nước Anh có tới hơn 17.000 nam giới từng bị tai nạn kẹt "của quý" vào khóa quần trong vòng từ năm 2002-2010. Nếu không biết cách sơ cứu, xử lý,t? việc hoại tử, đau đớn dẫn đến phải cắt bỏ bộ phận này là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. 

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Bước 1:

Động viên, giữ bình tĩnh cho nạn nhân, đặc biệt là các em bé nhỏ. Đau đớn và hoảng loạn thường là phản ứng đầu tiên của người gặp tai nạn này kể cả là người lớn trưởng thành. Trước khi các phương pháp sơ cứu được thực hiện, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, kể cả là chính bạn trong tình huống đó.

Với trẻ em, hãy tỏ ra bình tĩnh, cười với bé, đưa bé đồ chơi để bé thôi gào khóc.

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Bước 2: Cắt vùng quần đang kẹt ra để dễ xử lý

Image titled Free a Penis from a Stuck Zipper Step 2

Bước 3:

Dùng dầu ăn, dầu khoáng hay bất cứ dầu thực vật nào đổ nhiều vào vùng bị kẹt khóa. Dầu có thể giúp giảm áp lực, bôi trơn khóa kéo, đồng thời làm dịu vết đau.

Đổ dầu lên cả vùng kín lẫn khóa kéo. Với những tình huống kẹt ít, thông thường dầu sẽ khiến khóa kéo rời ra khỏi vùng da mà không cần can thiệp thêm hay dùng kéo cắt khóa. 

Đổ dầu liên tục10-15 phút.

Image titled Free a Penis from a Stuck Zipper Step 3

Bước 3:

Từ từ kéo dây kéo để giải phóng vùng da kẹt. Một tay giữ vùng da, một tay nhẹ nhàng kéo từ từ khóa kéo. Tuy nhiên nếu cảm thấy không kéo được, và làm nạn nhân đau đớn, hãy ngừng kéo. 
 

Image titled Free a Penis from a Stuck Zipper Step 4

Bước 4:

Tìm cách gỡ bỏ phần dây kéo. Tùy vào tình huống bạn có thể có các lựa chọn sau:

Lựa chọn 1: Cắt phần thanh nối của đầu khóa (như hình). Điều này sẽ giúp phần khóa bung ra, dây kéo tách ra và giải phóng vùng bị kẹt. 
Lựa chọn 2: Dùng một vật có đầu nhọn như tuốc nơ vít nhỏ, lách mũi vào giữa 2 đường khóa kéo để tách 2 đường ra. 

Bước 5: 

Nếu bạn vẫn chưa tách khóa ra được, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để được trợ giúp.

Nếu đã tách được, hãy chăm sóc vết thương cho nạn nhân. Đầu tiên, rửa vết thương dưới vòi nước chảy nhẹ thật nhiều để làm sạch. Nếu có chảy máu, dùng một chiếc gạc hoặc bông y tế đắp lên vết thương, quấn băng keo y tế để cầm máu. Trường hợp vết thương nhỏ, bạn có thể băng bó để da tự lành. Trường hợp chảy máu nhiều, sau khi băng hãy đưa đi bệnh viện để được khâu nếu cần thiết.

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