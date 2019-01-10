Cách tự làm sáp thơm phòng ngủ cho giấc ngủ sâu và thư giãn

Trong các cách làm thơm phòng ngủ từ nguyên liệu thiên nhiên thì sáp thơm có tác dụng khá lâu và còn có thể để trang trí cho căn phòng ngủ thêm xinh đẹp. Các nguyên liệu cơ bản để chuẩn bị làm một lọ sáp thơm cho phòng ngủ rất đơn giản:

Phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín thường trở thành môi trường cho ẩm mốc, vi khuẩn, tạo thành những mùi khó chịu không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn có thể gây bệnh. Với cách tự làm sáp thơm cho phòng ngủ, chủ nhà có thể tiết kiệm được kha khá tiền phải chi cho các loại máy móc, tinh dầu đắt tiền mà vẫn đảm bảo phòng ngủ của mình luôn thơm tho, cho giấc ngủ ngon hơn và một sức khỏe tốt hơn.

- 3 thìa sáp ong hoặc nếu không có thì có thể thay thế bằng 2 cây bút sáp màu

- 30 giọt tinh dầu mùi hương ưa thích hoặc có thể trộn nhiều loại tinh dầu với nhau

- Bấc nến hoặc sợi len bông nhúng vào dầu ô liu

Sáp thơm tự nhiên giúp cho giấc ngủ sâu và bảo vệ sức khỏe người sử dụng

Cách làm sáp thơm cho phòng như sau:

Cho bơ vào trong lọ thủy tinh, sau đó cho vào lò vi sóng khoảng 30 giây cho bơ chảy ra. Hoặc nếu như không có lò vi sóng có thể đặt cả lọ thủy tinh vào nồi nước đun cách thủy để bơ tan chảy, sau đó cho bút sáp màu hoặc sáp ong vào quay nóng cùng cho tan đều ra rồi khuấy đều tay.

Thêm tinh dầu ưa thích vào hỗn hợp rồi thả sợi bấc hoặc sợi len vào, cố định cho thẳng bằng cách đặt một chiếc đũa lên trên miệng lọ, quấn dây vòng qua cây đũa, đợi đến khi sáp khô đặc lại hoàn toàn thì tháo ra.

Để lọ sáp thêm đẹp hơn, có thể thả vào trong lọ sáp một vài cách hoa tươi hay cả bông hoa, rắc thêm chút nhũ óng ánh hoặc buộc trang trí lọ sáp với ruy băng màu sắc.

Sáp thơm làm từ sáp ong có thể đốt như nến tạo không gian ấm áp và thơm cho phòng ngủ

Cách làm tinh dầu thơm phòng ngủ tự nhiên

Bên cạnh việc làm sáp thơm tự nhiên cho phòng ngủ, có thể làm cả tinh dầu thơm kết hợp tạo hương thơm lan tỏa đều trong phòng mà không cần dùng đến các loại đèn khuếch tán tinh dầu. Chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu rất đơn giản là: tinh dầu, cuộn giấy, cuộn vải mềm hay que gỗ, thanh quế, một chiếc chai nhựa có nắp.

Cách làm như sau: Cắt chai nhựa thành 3 phần, bỏ phần giữa, chỉ lấy 2 phần đầu và đuôi sao cho khi đậy lại chúng thật khít sát với nhau. Đổ tinh dầu vào chai nhựa, sau đó đục 1 lỗ nhỏ ở phần nắp rồi luồn giấy hay vải vào. Nếu có thanh gỗ hay quế thì không cần đục lỗ, chỉ cần cho vào phần miệng chai là được. Cuối cùng đậy phần đầu của chai lại cho giấy hay thanh gỗ ngâm vào phần tinh dầu để hương thơm lan tỏa và khuếch tán ra khắp phòng.

Các lọ khuếch tán tinh dầu tự làm cũng có tác dụng rất tốt và có thể sử dụng được lâu dài

Mẹo làm thơm phòng ngủ và khử mùi

Một trong số những cách làm cho phòng ngủ luôn thơm là phải giữ cho phòng ngủ luôn sạch sẽ và thoáng mát. Bên cạnh việc lựa chọn các loại tinh dầu, túi thơm khử mùi cho phòng, cũng nên thêm các loại tinh dầu thơm vào nước lau nhà thường xuyên để căn phòng luôn sạch thơm.

Để khử mùi phòng ngủ, có thể để trong phòng một túi bã cà phê để hút hết mùi hôi và giữ phòng luôn có mùi thơm dịu rất dễ chịu.

Để giữ phòng ngủ luôn thơm, cách duy nhất là phải thường xuyên dọn sạch để vi khuẩn, ẩm mốc không sinh sôi

Ngoài ra, đối với các phòng ngủ có vệ sinh khép kín, nên lưu ý dọn sạch phòng vệ sinh đều đặn, trang bị quạt thông gió để không gian phòng luôn thông thoáng và luôn đóng cửa phòng vệ sinh mỗi khi ra vào, không để cho vi khuẩn, ẩm mốc hay mùi hôi lan vào phòng ngủ.

Cuối cùng, một mẹo vô cùng đơn giản nhưng lại hữu ích đối với những gia đình hay có muỗi hoặc côn trùng vào nhà, đó là phơi khô các loại vỏ cam, vỏ quýt, vỏ bưởi khoảng 2-3 ngày, sau đó để vào các góc phòng ẩm thấp. Tinh dầu từ các loại quả này sẽ là “vũ khí” vô cùng lợi hại đuổi muỗi và côn trùng, giúp phòng ngủ luôn sạch sẽ và an toàn, tạo cảm giác thoải mái nhất khi chìm vào giấc ngủ.