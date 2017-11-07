Cách trị chấy hiệu quả tại nhà từ thiên nhiên loại bỏ chấy trong tích tắc

Hiện nay, do nhu cầu của con người ngày càng tăng nên nhiều sản phẩm được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu ấy. Trong đó, để diệt chấy rận, con người đã tạo ra loại thuốc đặc trị tổng hợp từ nhiều thành phần khác nhau. Chỉ cần thoa loại thuốc này lên tóc là có thể loại bỏ chúng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp da đầu sẽ bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc, nên độ an toàn chưa được đảm bảo cao. Do đó, cách tốt nhất và an toàn nhất mà bạn có thể điều trị chấy đó là sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên. Loại bỏ cảm giác ngứa ngáy, khó chịu trên da đầu khi loại bỏ toàn toàn chấy rận theo những công thức dưới đây của chúng tôi nhé.

Tuy không còn phổ biến như trước đây nhưng chấy rận vẫn là loại ký sinh trùng đáng ghét có thể ẩn náu trên da đầu, trên tóc của con người nếu như đạt điều kiện thuận lợi. Bạn đừng quên cách trị chấy hiệu quả tại nhà cho trẻ và cả dành cho người lớn. Vì trẻ nhỏ dễ dàng gặp tình trạng chấy rận kí sinh trên đầu nhưng cũng dễ dàng lây sang người lớn. Bằng cách áp dụng đúng phương pháp điều trị để đảm bảo rằng da đầu sạch sẽ, loại bỏ ngay đám chấy rận tận gốc nhé.

Dầu oliu được đánh giá cao trong việc điều trị chấy rận, nhờ thành phần dưỡng chất có khả năng kháng viêm, chống khuẩn nên dầu oliu hỗ trợ chăm sóc da đầu tốt hơn. Đặc biệt, dầu oliu thuộc dạng lỏng đặc sệt nên chúng có thể lấp đầy lỗ thở của con chấy, nhờ vậy mà đám chấy có thể bị làm ngạt thở tự nhiên và bị tiêu diệt.

Bạn hãy trộn dầu oliu với nước cốt chanh, sau đó thoa đều hỗn hợp này lên tóc khô, dùng lược chải để đảm bảo tóc được thoa đều từ gốc đến ngọn. Xoa bóp nhẹ nhàng rồi dùng khăn trùm kín tóc lại, giữ như vậy cho đến sáng hôm sau. Cuối cùng là gội lại với nước ấm và sấy khô là được.

Cách trị chấy hiệu quả tại nhà bằng mayonnaise

Xốt mayonnaise là loại thực phẩm quen thuộc dùng trong các món salad, nhưng bạn có biết nó còn có khả năng khác đó là điều trị chấy rận hiệu quả chưa. Xốt mayonnaise có vị hơi chua và béo, thành phần axit amin trong nó giúp hỗ trợ làm giảm khả năng sinh xôi của chấy, giết chết chấy trưởng thành bằng cách ngăn cản quá trình hô hấp của chúng.

Dùng xốt mayonnaise thoa đều từ chân đến ngọn tóc, ủ tóc lại bằng khăn ấm. Bạn có thể để như vậy qua đêm hoặc đợi khoảng 2 – 3 tiếng rồi gội sạch lại với nước ấm hay dầu gội thảo dược. Dùng máy sấy tóc cho khô và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Điều trị chấy rận tại nhà công hiệu với giấm ăn

Giấm ăn giàu axit axetic, đây là thành phần giúp giấm ăn có tác dụng điều trị chấy rận ngay tại nhà một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Chỉ cần hòa loãng giấm với nước ấm, thêm vào chút muối rồi dùng nước này gội đầu liên tục trong khoảng 5 – 10 phút. Sau đó gội lại bằng nước sạch và thoa một lớp mỏng dầu dừa lên tóc để chăm sóc tóc tốt hơn.

Đây là 3 cách điều trị chấy hiệu quả tại nhà khá phổ biến, ngoài ra, bạn còn nhiều sự lựa chọn khác như chanh tươi, hạt na, muối, tinh dầu trà, rượu trắng... Hãy chọn cho mình một biện pháp thích hợp nhất và áp dụng đều đặn để sớm loại bỏ chấy rận ký sinh trên da đầu nhé.

Đồng thời, chế độ sinh hoạt sạch sẽ, tắm gội thường xuyên, cắt tóc ngắn cũng đóng vai trò quan trọng giúp giảm lượng chấy và trứng chấy an toàn và đơn giản nhất. Kết hợp thói quen này với biện pháp đặc trị chấy rận từ thiên nhiên sẽ đem lại kết quả nhanh chóng hơn.