Cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không hiệu quả cao vạn người tin dùng

Sống khỏe 10/11/2017 08:51

Cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không là một trong những bài thuốc từ dân gian được các thầy thuốc Đông y đánh giá cao. Cách này vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm mà còn nhanh chóng làm tiêu búi trĩ trong thời gian sớm nhất, giúp người bệnh thoát khỏi được sự đeo bám dai rẳng của căn bệnh này.

Hiện nay, cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không đang được nhiều em rỉ tai nhau thực hiện. Để nhanh chóng chấm dứt tình trạng đau rát, khó đi đại tiện. Hơn nữa, do cấu tạo đặc biệt của cơ thể, phần hậu môn nằm gần vùng kín của nữ giới, nếu vệ sinh không cẩn thận, sẽ vô tình bị viêm nhiễm, vi khuẩn có cơ hội tấn công vùng kín của phái đẹp, gây ngứa ngáy, khó chịu. Nếu ảnh hưởng nặng đến tử cung có thể gây ra vô sinh.

Cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không có tốt không?

Trong Đông y, lá trầu không được xem là một loại thuốc quý, không chỉ chữa đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, mà còn có công dụng điều trị bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. Bởi do loại lá này có đặc tính kháng sinh mạnh, kháng nấm, gây ức chế nhiều chủng vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, trực khuẩn Coli, phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn… giảm ngay các chịu chứng khó chịu khi bị bệnh trĩ.

Lá trầu không có tác dụng chữa bệnh trĩ hiệu quả.
Lá trầu không có tác dụng chữa bệnh trĩ hiệu quả. Ảnh internet

Theo các nghiên cứu khoa học, 100 gam lá trầu không thì sẽ chứa tới 2.4% tinh dầu, khi thoa lên sẽ làm mềm thành mao mạch, để búi trĩ có thể tự thụt vào được, hạn chế tình trạng bị viêm nhiễm.

Hơn nữa trong lá trầu không còn chứa nhiều chất oxy hóa, giúp cải thiện chức năng của dạ dày, ổn định độ pH. Như vậy sẽ thúc đẩy việc tiêu hóa tốt hơn, quá trình chuyển hóa thức ăn và bài tiết cũng dễ dàng hơn. Phân sẽ không bị vón cục dễ đào thải ra ngoài. Nhờ có tác động tốt với hệ tiêu hóa nên lá trầu không có  tác dụng trị táo bón ngăn ngừa bệnh trĩ hiệu quả.

Ngoài ra lá trầu không cũng có đặc tính như thuốc kháng viêm, có thể loại bỏ nấm, diệt khuẩn rất tốt, chữa được tình trạng viêm loét da ở hậu môn, cầm máu, giúp se búi trĩ…khắc phục bệnh trĩ nhanh chóng.

Hướng dẫn thực hiện cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không

Để cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Cách 1: Cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không nguyên chất

Lá trầu không có tác dụng chữa bệnh trĩ hiệu quả.
Lá trầu không có tác dụng chữa bệnh trĩ hiệu quả. Ảnh internet

Nguyên liệu:

  • 20 lá trầu không bản to.
  • 1 ít muối.

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch lá trầu không. Sau đó đun sôi nồi nước rồi cho là trầu không vào.
  • Tiếp theo cho thêm chuốt muối ăn.
  • Sau đó lấy nước trầu không để xông hơi.
  • Khi nước bắt đầu nguội dần nhưng còn ấm, bạn hãy dùng nước này ngâm hậu môn và dùng lá trầu không cọ rửa nhẹ nhàng để tăng tính diệt khuẩn.
  • Nếu bạn thực hiện hàng ngày, các búi trĩ sẽ dần teo lại.

Cách 2: Cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không kết hợp với hạt gấc, bồ kết, quả cau

Nguyên liệu cần có:

  • 7 lá trầu không.
  • 7 hạt gấc.
  • 7 quả bồ kết.
  • 1 quả cau.

Sau khi xông hơi đắp lá trầu không vào búi trĩ để có tác dụng diệt khuẩn tốt.
Sau khi xông hơi đắp lá trầu không vào búi trĩ để có tác dụng diệt khuẩn tốt. Ảnh internet

Hướng dẫn thực hiện:

  • Rửa sạch các nguyên liệu trên. Sau đó cho vào cối giã nhuyễn để hoạt chất được giải phóng khi đun sôi.
  • Cho tất các nguyên liệu vào nồi và đun sôi.
  • Sau đó lấy nồi nước này xông hơi như bình thường.
  • Rồi lau khô vùng hậu môn, giã lá trầu không đắp lên khoảng 15 phút.

Hiệu quả:

Với sự kết hợp từ những nguyên liệu hạt gấc, lá trầu không, quả cau sẽ mang lại kết quả điều trị bệnh trĩ tốt. Các nguyên liệu này đều có công dụng diệt khuẩn, sát trùng, tiêu viêm, làm giảm sưng và phù nề các tĩnh mạch, khắc phục tình trạng giãn nở tĩnh mạch quá mức, làm teo búi trĩ trong thời gian sớm nhất. 

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