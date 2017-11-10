Cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không là một trong những bài thuốc từ dân gian được các thầy thuốc Đông y đánh giá cao. Cách này vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm mà còn nhanh chóng làm tiêu búi trĩ trong thời gian sớm nhất, giúp người bệnh thoát khỏi được sự đeo bám dai rẳng của căn bệnh này.

Hiện nay, cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không đang được nhiều em rỉ tai nhau thực hiện. Để nhanh chóng chấm dứt tình trạng đau rát, khó đi đại tiện. Hơn nữa, do cấu tạo đặc biệt của cơ thể, phần hậu môn nằm gần vùng kín của nữ giới, nếu vệ sinh không cẩn thận, sẽ vô tình bị viêm nhiễm, vi khuẩn có cơ hội tấn công vùng kín của phái đẹp, gây ngứa ngáy, khó chịu. Nếu ảnh hưởng nặng đến tử cung có thể gây ra vô sinh. Cách chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không có tốt không? Trong Đông y, lá trầu không được xem là một loại thuốc quý, không chỉ chữa đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, mà còn có công dụng điều trị bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. Bởi do loại lá này có đặc tính kháng sinh mạnh, kháng nấm, gây ức chế nhiều chủng vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, trực khuẩn Coli, phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn… giảm ngay các chịu chứng khó chịu khi bị bệnh trĩ.

Theo các nghiên cứu khoa học, 100 gam lá trầu không thì sẽ chứa tới 2.4% tinh dầu, khi thoa lên sẽ làm mềm thành mao mạch, để búi trĩ có thể tự thụt vào được, hạn chế tình trạng bị viêm nhiễm.