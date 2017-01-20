Bạn sẽ sốc khi biết mãn kinh khiến 'cô bé' thay đổi như thế nào

Mãn kinh là thời điểm mà mọi phụ nữ phải đối mặt dù muốn hay không. Nếu bạn sắp bước vào giai đoạn này, chắc hẳn bạn có vô vàn thắc mắc trong đầu. Đây là thời điểm mà nhiều phụ nữ hết sức băn khoăn và lo lắng. Nó có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho chị em.

Sau đây là một số thay đổi với vùng kín mà có thể bạn không biết:

Trên thực tế, mãn kinh có thể khác nhau với mọi phụ nữ. Dĩ nhiên có 1 số triệu chứng chung mà ai cũng phải trải qua như bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm. Tuy nhiên có nhiều thay đổi khác mà những phụ nữ sắp mãn kinh hiếm khi nhận ra, trong số đó có liên quan tới ‘cô bé’.

Đổi màu

Âm đạo giống như những bông tuyết – không có 2 bông tuyết giống nhau. Do đó, việc vùng kín của chị em có màu sắc khác nhau là điều bình thường. Không hề có tiêu chuẩn nào về màu sắc cho vùng kín của chị em. Theo bác sĩ phụ khoa kiêm giám đốc điều hành Michael Krychman của Trung tâm Sức khỏe tình dục Nam California, mức estrogen giảm trong thời kỳ này có thể khiến âm đạo bị nhạt màu hoặc đậm màu hơn trước thời kỳ mãn kinh.

Vùng kín thu nhỏ lại

Bác sĩ phụ khoa Hope Ricciotti, giáo sư Trường y Harvard giải thích, ống âm đạo có thể thu nhỏ suốt thời điểm mãn kinh do estrogen và lưu lượng máu giảm – nhất là với những phụ nữ không sex thường xuyên. Việc quan hệ tình dục thường xuyên kích thích lưu lượng máu tới âm đạo và giữ nó khỏe mạnh.

Mô âm đạo mỏng đi

Theo bác sĩ Nancy Phillips (Mỹ), sự sụt giảm estrogen này có thể khiến các mô âm đạo, âm vật và môi âm hộ bị mỏng hơn. Điều này có thể gây đau khi sex ở một số phụ nữ.

Gây khô âm đạo

Tình trạng thu mỏng mô âm đạo có thể dẫn tới khô hạn, gây viêm vùng kín. Tuy nhiên, không phải mọi phụ nữ đều bị triệu chứng khô âm đạo trong thời kỳ mãn kinh, nghĩa là chưa chắc bạn đã gặp. Tuy nhiên, nếu bị khô âm đạo, bạn có thể cảm thấy đau rát, chảy dịch, ngứa, buồn tiểu và nhiều triệu chứng bất tiện khác.

Có mùi khó chịu

Mô âm đạo không chỉ mỏng đi mà còn có ít axit hơn. Nghiên cứu của trường đại học California cho biết những thay đổi này có thể khiến âm đạo có mùi khó chịu. Ngoài ra, vùng kín còn bị chảy dịch hôi. Mặc dù chảy dịch thường là điều bình thường, song nếu dịch âm đạo có mùi hăng nồng, bạn nên đi khám ngay.

Khó đạt cực khoái hơn

Những thay đổi vật lý (đặc biệt lượng máu tới vùng kín giảm) nghĩa là bạn khó đạt cực khoái hơn trong thời kỳ mãn kinh. Theo bác sĩ tâm lý kiêm chuyên gia tình dục Doree Lynn (Mỹ), nếu trước đây bạn có thể lên đỉnh nhiều lần 1 đêm thì hiện tại, bạn sẽ phải vật lộn để thăng hoa 1-2 lần.