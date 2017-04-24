Bác sĩ giải đáp thắc mắc chị em nào cũng muốn biết về vùng kín nhưng ngại hỏi

Sống khỏe 24/04/2017 08:18

Các bác sĩ trả lời những thắc mắc thầm kín nhất về vùng kín mà mọi phụ nữ đều muốn biết, theo dailystar.

Phụ nữ có nhiều điều muốn biết về khu vực riêng tư nhất của mình. Tuy nhiên, họ không dám hỏi người khác hay thậm chí bác sĩ phụ khoa. Nhiều người đành tìm hiểu trên mạng hay thậm chí bằng phim người lớn. Đôi khi điều đó càng khiến họ lo lắng thêm vì ‘cô bé’ của họ có vẻ khác so với những gì đã thấy.

Bác sĩ giải đáp thắc mắc chị em nào cũng muốn biết về vùng kín nhưng ngại hỏi - Ảnh 1
Chị em có nhiều thắc mắc về vùng kín mà không biết hỏi ai - Ảnh: Wikihow

Để giải tỏa những thắc mắc này, các bác sĩ trực tuyến của Superdrug đã trả lời những câu hỏi riêng tư nhất về vùng kín mà chị em nào cũng muốn biết.

Môi âm hộ của tôi có bình thường không?

Có 2 dạng môi âm hộ: trong và ngoài. Chúng khác nhau ở mọi phụ nữ, vì thế không hề có quy chuẩn ‘bình thường’ nào cả.

Nhiều chị em tìm hiểu trên sách báo, tạp chí, phim ảnh để xem liệu môi âm hộ của mình có bình thường không. Tuy nhiên, thực tế khác xa với lý thuyết. Do đó, cho dù môi âm hộ của bạn có dài hơn, sậm màu hơn so với những gì nhìn thấy trên phim ảnh thì cũng đừng lo.

‘Cô bé’ thường có màu gì?

Mỗi người có 1 màu da khác nhau, do đó màu sắc ‘cô bé’ cũng khác nhau. Tuy nhiên, màu của khu vực này sẽ hơi khác so với tông màu da của bạn. Nó có thể sậm màu hơn hoặc khác với màu da quanh khu vực đó. Âm đạo có thể có màu hồng nhạt, nâu đỏ hoặc đen.

Lưu ý

Nếu cô bé có màu đỏ hơn bình thường, nhất là ở một bên, đó có thể là dấu hiệu viêm nhiễm. Nếu không chắc, bạn nên đi khám. Giống như mọi vùng da khác, bạn có thể mọc nốt ruồi, lông mọc ngược hoặc thay đổi về da ở khu vực này.

Dịch nhầy âm đạo có mùi và hình dáng như thế nào là bình thường?

Hình dáng và mùi phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tùy theo cơ địa mỗi người. Dịch âm đạo cũng có thể thay đổi theo thời gian của chu kỳ kinh nguyệt. Một số phụ nữ tiết ra nhiều dịch nhầy. Tuy nhiên, nếu không có đi kèm với triệu chứng khác và bác sĩ đã kiểm tra mà không có gì bất thường, bạn chẳng có gì phải lo.

Lưu ý

Nếu dịch nhầy nặng mùi, rất dày hoặc ra nhiều (chẳng hạn khiến quần lót ướt đẫm), thế thì bạn cần đi khám ngay. Dịch nhầy có màu vàng, xanh, lẫn máu hoặc giống kem có thể là dấu hiệu bạn bị viêm nhiễm âm đạo.

Độ lớn của âm vật

Âm vật là 1 cơ quan phức tạp. Nó có thể có nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau. Một số người có âm vật lớn, đây là điều hoàn toàn bình thường và không có gì phải lo. Khi được kích thích, bộ phận này cũng có thể sưng lên và trở nên lớn hơn.

Lông mu bao nhiêu là bình thường?

Không có cái gọi là ‘bình thường’ về vấn đề này. Lông mu dày và sậm màu hơn tóc, đồng thời thường có hình dáng xoăn (nhưng không phải lúc nào cũng vậy).

Thường lông mu sẽ nằm ở khu vực sinh dục. Nếu lông mọc lên tận rốn hoặc xuống đùi, đó có thể là do mất cân bằng hormone.

Độ rộng của khe hở âm đạo là bao nhiêu?

Mọi ‘cô bé’ đều khác nhau và phụ thuộc vào kết cấu khung xương và mô nối. Âm đạo sẽ rộng hơn theo tuổi tác và sinh con (sinh thường).

‘Cô bé’ có thể bị chảy xệ không? Làm thế nào để se khít vùng kín?

Bạn nên nhớ rằng chức năng quan trọng hơn hình dáng bên ngoài. Các bài tập vùng chậu sẽ giúp cải thiện khả năng tình dục và giúp bạn phục hồi tốt hơn sau sinh. Tuy nhiên, nếu ‘cô bé’ bị chảy xệ, bạn có thể nhờ bác sĩ can thiệp bằng cách phẫu thuật chẳng hạn.

‘Cô bé’ bị ngứa

Có nhiều nguyên nhân gây ngứa vùng kín, từ khô âm đạo đến viêm nhiễm. Nếu bị tình trạng này trong 1 thời gian dài hoặc thấy các triệu chứng khác đi kèm, bạn nên đi khám.

Các cục u nhú quanh âm đạo có bình thường không?

Khu vực quanh âm đạo rất nhạy cảm. Nếu bạn thấy u nhú bất thường xuất hiện ở đó, bạn nên đi khám ngay. Có thể nguyên nhân là do lông mọc ngược hoặc mụn, tuy nhiên thủ phạm cũng có thể là do các tuyến ở đó bị bít tắc hoặc viêm nhiễm gây sưng.

Đau sau khi sex có bình thường không?

Điều này phụ thuộc vào hoạt động tình dục và màng nhầy (vùng da nhạy cảm trong âm đạo). Nếu bị đau sau khi sex, hãy thử dùng chất bôi trơn hoặc bao cao su có chất bôi trơn. Hoặc bạn có thể dùng bao cao su không làm từ latex vì đôi khi bạn bị dị ứng. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy đi khám.

Cách vệ sinh vùng kín an toàn

Âm đạo có cơ chế tự làm sạch. Tuy nhiên, nếu muốn bạn có thể rửa vùng kín bằng nước sạch hàng ngày. Bạn không nên dùng xà phòng hay dung dịch vệ sinh (trừ phi đó là loại đặc biệt dành riêng cho vùng kín). Bởi vì đôi khi nó có thể gây mất cân bằng pH hoặc dị ứng.

Sau khi quan hệ, bạn nên rửa vùng kín bằng nước sạch hoặc đi tiểu để tống khứ các vi khuẩn ra ngoài. Lưu ý không nên thụt rửa vùng kín vì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí ung thư.

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