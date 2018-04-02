5 cách chữa bỏng khẩn cấp tại nhà bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp

Sống khỏe 02/04/2018 15:11

Bạn nên chuẩn bị sẵn những nguyên liệu này tại nhà để có thể sử dụng chúng để chữa bỏng một cách hiệu quả không để lại sẹo.

Khi bị bỏng tại nhà, bạn cần phải nắm rõ cách chữa bỏng khẩn cấp để làm giảm sự đau rát do vết bỏng gây ra. Điều quan trọng nhất mà bạn cần phải nắm rõ trước khi tiến hành sơ cứu vết bỏng, đó là cần bình tĩnh, tránh hoảng loạn, hấp tấp vì khi bạn vội vã sẽ càng khiếnt? việc sơ cứu càng trở nên chậm hơn.

Dưới đây là 5 cách chữa bỏng khẩn cấp đối với những trường hợp bỏng nhẹ tại nhà. Nếu vết bỏng lớn và nặng, bạn nên tới ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, không tự ý xử lý nhé.

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Bỏng nhẹ có thể sơ cứu ngay tại nhà bằng những nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp - Ảnh: Internet

Giấm trắng chữa bỏng khẩn cấp

Chắc chắn phải có 1 chai giấm trong bếp nhà bạn như giấm gạo, giấm táo,... Nhưng cách làm hiệu quả nhất là sử dụng những loại giấm trắng để chữa vết bỏng, nhất là những vết bỏng bị phồng rộp. Bởi vì trong giấm trắng chứa thành phần aspirin hay còn được gọi là acid acetic giúp giảm đau và viêm rất tốt.

Để sơ cứu vết bỏng bằng giấm trắng, bạn nên thấm một miếng bông gòn với giấm rồi đắp lên vùng da bị bỏng và xung quanh đó, cố định với dây vải buộc lỏng hoặc băng dính.

Chữa bỏng bằng lòng trắng trứng gà

Lấy ngay một 1 quả trứng trong tủ lạnh, đập ra lấy phần lòng trắng thoa lên vùng da bị bỏng là một cách làm giảm đau rát tức thì khi bị bỏng lại ngăn ngừa vết bỏng bị phồng rộp. Bạn nên thoa lòng trắng trứng lên vết bỏng và vùng da xung quanh liên tục để làm dịu da nhanh chóng.

5 cách chữa bỏng khẩn cấp tại nhà bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp - Ảnh 2

Lòng trắng trứng gà làm dịu vết bỏng và ngăn phồng rộp - Ảnh: Internet

Sơ cứu vết bỏng với củ hành tây

Chỉ có hành tây tươi vừa được thái ra mới có tác dụng chữa bỏng khẩn cấp. Ngay khi bị bỏng, bạn nên thái ngay 1 lát hành tây đắp lên trên vết bỏng. Đối với những ngày sau đó, bạn có thể tận dụng nốt củ hành để xay ra, lấy nước ép thoa lên vết bỏng hàng ngày để làm liền da, ngừa sẹo.

Chữa bỏng bằng cây lô hội

Gel lô hội tươi là một nguyên liệu tốt vừa giúp làm dịu vùng da bị bỏng rát, lại có khả năng phục hồi da nhanh chóng. Cách tốt nhất để chữa bỏng bằng lô hội đó là sử dụng gel lô hội tươi bằng cách, cắt lấy 1 nhánh lô hội để lấy phần gel thoa lên da.

5 cách chữa bỏng khẩn cấp tại nhà bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp - Ảnh 3

Nên trồng 1 cây lô hội tại nhà để tiện sử dụng, sơ cứu khi bị bỏng - Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể sử dụng các loại gel lô hội mua sẵn ngoài cửa hàng mỹ phẩm, tuy nhiên công dụng không tốt bằng lô hội tươi. Hãy trồng 1 cây lô hội trong nhà để có thể dưỡng da và sử dụng để chữa bỏng khi cần thiết.

Ngâm vết bỏng với nước trà hoặc đắp bằng trà túi lọc

Trà có chứa axit tannic làm giảm nhiệt của vết bỏng và chữa lành bỏng rất nhanh không gây phồng rộp da. Đối với những vết bỏng ở tay hoặc chân có thể ngâm trong nước, bạn nên sử dụng nước trà xanh hoặc trà đen để ngâm vùng da bị bỏng. Có thể bỏ vào đó vài viên đá nhỏ để giảm sự đau rát khi bị bỏng, ngâm liên tục trong khoảng 15-30 phút tùy thuộc vào mức độ sâu của vết bỏng.

Nếu vết bỏng ở vùng da khó tiếp cận hơn, bạn có thể ngâm 1 túi trà vào nước lạnh, sau đó đắp lên vùng da bị bỏng, cố định với băng dính hoặc buộc bằng dây vải mềm.

Để chữa trị những vết bỏng trên da, không phải 1 hoặc 2 ngày có thể khỏi ngay mà bạn phải kiên trì lặp lại việc chữa trị hàng ngày để tình trạng bỏng có thể từ từ giảm nhẹ. Tùy thuộc vào tình trạng bỏng mà thời gian điều trị khác nhau, do đó, tần suất bạn chăm sóc vết bỏng càng nhiều thì khả năng bình phục sớm càng cao.

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