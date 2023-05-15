Khánh Phương lần đầu chia sẻ về tin đồn bỏ ca hát vì quá giàu!

Sao Việt 15/05/2023 15:21

Mới đây, trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', Khánh Phương lần đầu chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Nam ca sĩ cũng khẳng định lại tin đồn mình bỏ ca hát vì quá giàu.

Theo đó, Khánh Phương khẳng định anh luôn yêu ca hát từ trong thâm tâm và điều đó sẽ không thay đổi. Dù hoàn cảnh thế nào anh vẫn sẽ đi hát vì đó là niềm đam mê của anh. Bên cạnh đó, anh cũng thể hiện niềm hạnh phúc khi các tác phẩm của mình được khán giả đón nhận. Nhất là với những khán giả 8X, 9X thì các nhạc phẩm của anh luôn gắn liền với tuổi thanh xuân của họ. Cho đến tận bây giờ đi tới đâu anh đều được người hâm mộ yêu cầu biểu diễn lại các bài hát cũ, điều đó làm anh rất xúc động.

Khánh Phương lần đầu chia sẻ về tin đồn bỏ ca hát vì quá giàu! - Ảnh 1
 Hình ảnh nam ca sĩ Khánh Phương thời gian gần đây

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, nam ca sĩ cũng tiết lộ thêm sắp tới anh sẽ quay trở lại với nhiều sản phẩm âm nhạc và còn tổ chức liveshow tri ân khán giả nhân kỉ niệm 15 năm đi hát của mình. Khánh Phương cũng sẽ kết hợp với nhiều nhạc sĩ gen Z để mang tới một âm nhạc mới mẻ, gần gũi với khán giả hơn.

Khánh Phương lần đầu chia sẻ về tin đồn bỏ ca hát vì quá giàu! - Ảnh 2
'Tình yêu âm nhạc luôn chảy trong máu của tôi. Nên dù gia đình có giàu hay nghèo thì tôi cũng sẽ đi hát cho đến khi không còn hát được nữa' - Khánh Phương chia sẻ

Nhận định về lớp ca, nhạc sĩ gen Z, Khánh Phương cho rằng họ rất tài năng, tư duy âm nhạc hiện đại, nhanh nhạy với các xu hướng âm nhạc trên thế giới. Anh rất thích và không ít lần cover ca khúc của những ca sĩ trẻ. Theo nam ca sĩ, anh thích giọng hát của Sofia, Đạt G… và dự định sẽ hợp tác với họ trong tương lai.

Về chuyện tình cảm, Khánh Phương thừa nhận đã bị gia đình giục về chuyện kết hôn. Tuy nhiên anh chia sẻ mình cần phải lựa chọn bạn đời thật kĩ: "Để chọn một người hợp với mình và có thể đi hết quãng đời còn lại không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với người nghệ sĩ". Nam ca sĩ hiện rất bận rộn với âm nhạc và sự nghiệp riêng nên thời điểm này anh sẽ tạm gác chuyện tình cảm sang 1 bên.

Khánh Phương lần đầu chia sẻ về tin đồn bỏ ca hát vì quá giàu! - Ảnh 3
Nam ca sĩ chia sẻ chuyện tình cảm hiện đang bị giục cưới nhưng anh chưa có ý định lập gia đình 

Trước đó khi tiết lộ hình mẫu lý tưởng của người bạn đời, Khánh Phương bộc bạch rằng mình muốn tìm một người phụ nữ ấm áp, biết vun vén cho gia đình. Vì nam ca sĩ thường bận rộn công việc nên bố mẹ và gia đình sẽ cần phải phiền tới vợ rất nhiều, anh mong vợ mình sẽ là tuýp người tạo được cảm giác ấm ấp cho ngôi nhà.

Khánh Phương lần đầu chia sẻ về tin đồn bỏ ca hát vì quá giàu! - Ảnh 4
Sắp tới anh sẽ trở lại và kết hợp với gen Z 

Khánh Phương đang bận rộn chuẩn bị cho những dự án quay trở lại 'làng nhạc' trong thời gian tới. Ai nấy đều hào hứng trước hình ảnh mới của nam tài tử trong thời gian tới.

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