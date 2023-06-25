Cẩm Đan 'eo thon dáng chuẩn' nhưng bị loại đầu tiên tại The Face Vietnam vì thái độ với đàn chị

Sao Việt 25/06/2023 08:19

Cẩm Đan đã bị Vũ Thu Phương loại đầu tiên vì có hành động không phải với 2 thí sinh khác tại nhà chung, thay vì thấy có lỗi cô lại cho rằng đàn chị Thu Huyền không thương cô khi tiết lộ những điều không hay trên sóng truyền hình.

Sau thời gian dài ngưng trệ thì cuối cùng The Face Vietnam 2023 cũng chính thức quay trở lại với sự tham gia của dàn mentor đình đám, có tiếng trong giới người mẫu. Đặc biệt màn loai thí sinh Cẩm Đan của đội Minh Triệu - Kỳ Duyên đang 'hot rần rần' trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua.

Cẩm Đan 'eo thon dáng chuẩn' nhưng bị loại đầu tiên tại The Face Vietnam vì thái độ với đàn chị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù được dự đoán là thí sinh có khả đi vào vòng chung kết từ vòng casting nhưng cô đã 'được' huấn luyện viên Vũ Thu Phương cho ra về đầu tiên trong chương trình khi chỉ mới phát sóng tập 1 vì có thái độ không tốt trong phòng loại, do đó không nên tiếp tục ở lại chương trình.

Cụ thể Cẩm Đan đã bị thí sinh Thu Huyền tiết lộ nhiều điểm xấu khi đang thuyết phục huấn luyện viên Vũ Thu Phương chọn ở lại. Thu Huyền cho biết Cẩm Đan đã xảy ra mâu thuẫn với thí sinh khác lúc vào nhà chung mới được 2 ngày. Nữ thí sinh Cẩm Đan đã bỏ rác vào túi Hương Liên (đội Vũ Thu Phương), sau đó lại tiếp tục khiến Thùy Dương (thí sinh đội Kỳ Duyên - Minh Triệu) chảy máu chân.

Cẩm Đan 'eo thon dáng chuẩn' nhưng bị loại đầu tiên tại The Face Vietnam vì thái độ với đàn chị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cẩm Đan đáp trả lại rằng mọi chuyện là tình cờ không phải do cô cố ý, cô chỉ định lấy hộp bánh ra quạt tay thì bị quản lý gọi đi bất ngờ.  Sợ để giấy trên bàn bị chê trách vứt rác lung tung, Cẩm Đan mới "gửi tạm" hộp giấy này vào túi xách Hương Liên. 

 Cẩm Lan giải thích thêm trên sóng chương trình rằng: " Cẩm Đan giải thích: "Lúc đó em chỉ nghĩ mình bỏ hộp giấy vào túi Liên, một lát sẽ qua nói với bạn ấy rồi mang bỏ vào thùng rác thôi. Chuyện sẽ không có gì cả. Đó là sự vô tư của em, em không nghĩ mọi việc đi xa đến vậy. Em đã nhận lỗi sai và xin lỗi Liên. Liên cũng đã".

Ngay khi chương trình phát sóng cộng đồng mạng đã lập tức 'quay xe' và chỉ trích Cẩm Đan rất nhiều về hành vì không nên có trên sóng truyền hình và của một người mẫu. Nhiều cộng đồng mạng cảm thấy Cẩm Đan cần thay đổi thái độ, kiềm chế bản thân trước khi tham gia một cuộc thi nào nhất là các cuộc thi về sắc đẹp.

Cẩm Đan 'eo thon dáng chuẩn' nhưng bị loại đầu tiên tại The Face Vietnam vì thái độ với đàn chị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, Cẩm Đan đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về những ồn ào. Cô cho biết, do coi Thu Huyền là người chị khá thân thiết trong ngôi nhà chung nên cô đã không khỏi bất ngờ khi bị chính đàn chị "tấn công" mình bằng những lỗi sai. Cô bức xúc chia sẻ rằng nếu Thu Huyền thực sự thương minh thì đã không để ý những tiểu tiết đó và nếu có cũng không tố cáo với thiển hạ như vầy. Hôm đó, Cẩm Đan rất bực vì chuyện đã được giải quyết và sự hiểu lầm là không nên có. Cô rất bực về chuyện này và muốn lên tiếng để những người thực sự yêu thương cô biết điều này.

Người đẹp khẳng định, cô không muốn đăng tải thêm về sự việc, tuy vậy lại không cam tâm khi chứng kiến câu chuyện đi quá xa: "Vì The Face nên tôi bỏ công việc, bỏ việc học lại một bên, không nghe mọi người khuyên can. Khi tôi bị loại đầu tiên, tôi như sụp đổ nhưng tôi lấy đó làm động lực bước tiếp".

Cẩm Đan 'eo thon dáng chuẩn' nhưng bị loại đầu tiên tại The Face Vietnam vì thái độ với đàn chị - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với những ai thường xuyên theo dõi các cuộc thi nhan sắc, có lẽ không còn lạ với cái tên Cẩm Đan. Nguyễn Thị Cẩm Đan (sinh năm 2002) đến từ An Giang từng được xem là ứng cử viên sáng giá của Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng gây tiếc nuối khi chỉ lọt Top 15. Sau cuộc thi, người đẹp hoạt động nghệ thuật khá năng nổ, tham gia nhiều show diễn thời trang lớn với vai trò người mẫu.

Gương mặt lai Tây ấn tượng của người đẹp quê gốc An Giang. Mỹ nhân sinh năm 2002 được ví như bản sao của diễn viên, người mẫu Thái Lan Mai Davika.. Nhờ "bệ phóng" nổi tiếng đó mà Cẩm Đan là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang ưu ái. Cô nàng liên tục đắt show chụp look book. Tuy nhiên, cũng từng có khoảng thời gian, chân dài vướng nghi vấn chỉnh ảnh để làm đẹp vóc dáng.

Cẩm Đan 'eo thon dáng chuẩn' nhưng bị loại đầu tiên tại The Face Vietnam vì thái độ với đàn chị - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều năm thi Hoa hậu Việt Nam, người đẹp gốc An Giang cho biết vóc dáng của cô có nhiều thay đổi. Cô cao thêm 2cm, cân nặng giảm 2kg và vòng eo giảm 5cm. Hiện tại, cô duy trì số đo ba vòng 85-59-90cm, chiều cao 1,73m, cân nặng 52kg. Dù bị một số khán giả chê hơi gầy, Cẩm Đan tự tin với thân hình hiện tại vì vẫn đảm bảo sức khỏe và phục vụ tốt cho hoạt động mẫu ảnh. "Vóc dáng đẹp giúp tôi được nhiều nhãn hàng lựa chọn, khi lên ảnh tôi cũng không cần phải chỉnh sửa quá nhiều", mỹ nhân 10X nói.

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Từ khóa:   The Face Vietnam 2023 vũ thu phương Cẩm Đan

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