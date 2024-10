Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi thiết kế giúp Nhiệt Ba khoe đôi chân thon dài, song lại khiến chiếc váy trở nên lỗi mốt, làm mất đi tính thời trang, độc đáo của phiên bản gốc. Một bộ phận khán giả cho rằng stylist làm việc thiếu hiệu quả, khiến trang phục của nữ diễn viên trở thành thảm họa.

Dù trang phục vướng tranh luận, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được nhiều người khen ngợi. Nữ diễn viên thu hút ánh nhìn với kiểu tóc xoăn nữ tính cùng gương mặt xinh đẹp, khả ái. Tông make-up của nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng được nhận xét phù hợp, khiến cô trở nên sắc sảo, tỏa ra khí chất hút hồn người đối diện.

Trước đó, khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Địch Lệ Nhiệt Ba được tạp chí Vogue bình chọn là ngôi sao châu Á duy nhất lọt vào danh sách "The best street style from the Paris Fashion Week SS2025 shows" (Phong cách đường phố đẹp nhất Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2025). Chứng nhận này thể hiện tầm ảnh hưởng về thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới của Trung Quốc, thay thế đàn chị Phạm Băng Băng. Mỗi năm, giới giải trí Hoa ngữ diễn ra nhiều sự kiện, các ngôi sao đều cố gắng gây chú ý với những bộ lễ phục lộng lẫy nhất. Nhưng người được quan tâm hơn cả là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là ngôi sao chịu khó thay đổi phong cách, đồng thời kiểm soát được nhiều kiểu trang phục. Do đó, mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ cô đều mang lại cảm giác mới mẻ khiến công chúng mong chờ.