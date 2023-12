Xinh đẹp, tài năng là thế nhưng Jennie (BLACKPINK) lại ao ước được trở thành người này, biết lý do ai cũng ngã ngửa

Khi lựa chọn thành viên BLACKPINK mà mình muốn hoán đổi, Jennie đã chọn cô chị cả Jisoo, đồng thời tiết lộ luôn lý do khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 26/6 vừa qua, BLACKPINK đã khiến người hâm mộ châu Á dậy sóng với MV comeback “How you like that”. Với lần tái xuất này, “gà cưng” nhà YG đã đạt được loạt thành tích cực khủng. Trong đó phải kể đến kỷ lục 86,3 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ của “How you like that” trên YouTube.

Thành tích mà BLACKPINK đạt được trong lần comeback này dài dằng dặc - Ảnh: Internet

Mới đây, trong tập phát sóng “Blueroom Live” của BLACKPINK trên Twitter, các cô gái “Hắc Hường” đã có thời gian giao lưu cùng người hâm mộ trên toàn thế giới sau khi phát hành ca khúc “How you like that”.

Các cô gái xinh đẹp nhà BLACKPINK có mặt giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Trong quá trình tương tác, một người hâm mộ đã đặt câu hỏi cho các thành viên BLACKPINK: “Nếu bạn có thể sống như một thành viên khác trong một ngày, bạn sẽ là ai và tại sao?”.

Ngập lập tức, Jennie đã nhanh chóng chọn Jisoo là thành viên mà cô muốn trở thành trong 1 ngày. Tuy nhiên, điều khiến fan bất ngờ nhất lại chính là lý do mà cô nàng tiết lộ: “Vì chị Jisoo lớn tuổi hơn mình. Mình muốn thử ăn ba món vào buổi sáng như chị ấy. Hôm nay, chị Jisoo đã ăn sáng với súp xương bò, bánh bao kim chi và cơm chiên kim chi”.

Có tới 3 thành viên đều chọn muốn trở thành Jisoo - Ảnh: Internet

Câu trả lời của “công chúa YG” khiến người hâm mộ phải bật cười thích thú. Đặc biệt, Lisa và Rosé cũng lựa chọn Jisoo như Jennie. Trong khi đó, Jisoo lại muốn hóa thân thành Rosé: “Mình muốn trở thành Rosé. Ngay cả khi mình học chơi một nhạc cụ nào đó, mình cũng không thể chơi giỏi được như Rosé. Mình rất muốn bắt đầu học một thứ gì đó trong thời gian tới”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xinh-dep-tai-nang-la-the-nhung-jennie-blackpink-lai-ao-uoc-duoc-tro-thanh-nguoi-nay-biet-ly-do-ai-cung-nga-ngua-366040.html