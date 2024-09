Vương Tinh Việt bất ngờ bị biên kịch này 'tố' nổi tiếng nhờ 'dựa hơi' Bạch Lộc

Mới đây, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Vu Chính bất ngờ chia sẻ một bài viết dài liên quan đến hai nghệ sĩ của công ty Hoan Ngu Ảnh Thị do anh đứng đầu, đó là Bạch Lộc và Vương Tinh Việt. Vu Chính nói về các dự án phim mới của hai diễn viên này và chê trách người hâm mộ của họ.

Vu Chính tiết lộ, ban đầu bộ phim “Lâm Giang Tiên" (hiện Bạch Lộc, Tăng Thuấn Hi đóng chính) do Hoan Ngu Ảnh Thị sản xuất dự kiến giao cho Bạch Lộc và Vương Tinh Việt đóng chính để tối đa lợi ích. Nhưng kế hoạch này không thành do diễn viên từ chối. Vu Chính phải chấp nhận vì tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ.