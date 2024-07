Trường Tương Tư 2 kết thúc, Dương Tử liệu có được hưởng lợi nhiều nhất từ phim?

Thất bại của Trường Tương Tư 2 đã cho thấy vùng an toàn của Dương Tử cũng đang dần thiếu an toàn. Không phải Dương Tử không thể đóng phim cổ trang nữa mà vì diễn xuất của cô ngày càng rập khuôn, biểu cảm hạn chế do gương mặt đơ cứng.