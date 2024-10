2. Về thông tin mới nhất của "Quốc Sắc Phương Hoa" do Dương Tử đóng chính, bộ phim này dự kiến sẽ được phát vào khoảng tháng 2 năm sau, vẫn thuộc quý 1, nhưng không phải là vào tháng đầu năm nữa. Khung giờ đầu năm của đài Hồ Nam đã tạm thời được một nhà sản xuất khác giành lấy (mục tiêu của người này là khung giờ đầu năm, nếu không được thì sẽ chuyển sang dịp Tết âm lịch). Sắp tới có thể sẽ có thêm thay đổi, tùy thuộc vào cuộc đấu giữa hai bên sản xuất.

5. Trợ lý của Bạch Lộc đã đặc biệt học cách quay video để hỗ trợ cô ấy tốt hơn, mối quan hệ giữa họ thực sự rất tốt.

6. Ngụy Đại Huân luôn hành xử khiêm tốn, bộ phim hài tâm lí mà anh hợp tác với Trương Tụng Văn đã hoàn thành tốt đẹp, tiến độ rất nhanh. Hiện tại, kênh CCTV-6 đang tích cực chuẩn bị quảng bá cho bộ phim này.

7. Trạng thái của Kim Thần trong chương trình "Bây Giờ Xuất Phát" rõ ràng tốt hơn nhiều so với "Hoa Tỷ Đệ". Mọi người đùa rằng, quả nhiên phải xem cô ấy quay chương trình với ai. Ban đầu, mối quan hệ giữa cô ấy và Châu Vũ Đồng cũng khá ổn, nhưng sau chuyến du lịch lần này thì hầu như không còn liên lạc nữa. Châu Vũ Đồng thực sự không nể mặt cô ấy, dù lúc đó Kim Thần có thể không cảm nhận được, nhưng sau này khi mọi chuyện bị bóc trên mạng, cô ấy cũng sẽ nhìn thấy.

8. Hiện tại, Quan Hiểu Đồng tự mình quyết định về trang điểm và phong cách, cô ấy rất tin vào gu thẩm mỹ của bản thân và không mấy quan tâm đến ý kiến của stylist. Dù bị chỉ trích nhiều từ bên ngoài, cô vẫn kiên định với phong cách của mình.

9. Trong số các nữ diễn viên trẻ, Trương Tịnh Nghi phát triển khá ổn trong sự nghiệp điện ảnh. Cô ấy không phải lo lắng về các hợp đồng thương mại, thậm chí đã hợp tác với Burberry.

10. Thành Nghị sau khi nổi tiếng vẫn giữ tình trạng độc thân, anh rất chú trọng đến sự nghiệp của mình.

11. Đội ngũ của Lý Lan Địch không mạnh, việc đàm phán các hợp đồng hay sự kiện đều khá bình thường, cô ấy cũng không có stylist tốt. Nhóm của cô chủ trương rằng chỉ cần diễn xuất tốt là đủ, về lý thuyết thì đúng, nhưng trong môi trường hiện tại, điều này dễ khiến cô ấy bị những ngôi sao trẻ tích cực hoạt động vượt mặt. Rốt cuộc, việc chọn vai đôi khi cũng phụ thuộc vào độ phổ biến và lưu lượng của diễn viên.

12. Bộ phim tiếp theo của Trương Vãn Ý là phim hiện đại đề tài cảnh sát , do đạo diễn Lý Mộc Qua cầm trịch, sẽ quay ở Đông Bắc và Vân Nam trong khoảng 4 tháng. Mặc dù "Trường Tương Tư 2", "Liễu Chu Ký" và "Cẩm Tú An Ninh" năm nay không quá bùng nổ, nhưng các bộ phim này đã giúp Trương Vãn Ý thu hút được một lượng lớn người hâm mộ và khán giả mới, đặc biệt là "Cẩm Tú An Ninh", một bộ phim cung đấu rất được khán giả yêu thích. Trên các nền tảng như douyin, anh đã tích lũy được khá nhiều người hâm mộ mới và hiện tại độ phổ biến của anh cũng đã được mở rộng.

13. Điền Hi Vi và đội ngũ của cô ấy có ý định sau khi hoàn thành bộ phim cổ trang sắp tới sẽ đàm phán các dự án với những thể loại mới mà cô chưa từng tham gia. Mặc dù cô ấy cũng đã tham gia 1 số phim đô thị và phim trinh thám, nhưng trong giới giải trí, Điền Hi Vi vẫn thường gắn với hình tượng "ngọt ngào". Nếu không thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, cô ấy sẽ dễ bị đóng khung trong một hình tượng.

14. Hiện tại, có rất nhiều kịch bản tìm đến Lưu Học Nghĩa, nhưng anh ấy đã từ chối một số dự án không phù hợp. Dù "Xuân Hoa Diễm" không đạt được kỳ vọng bùng nổ, nhưng nam và nữ chính lại gây được tiếng vang, tạo ra hiện tượng "người nổi, phim không nổi". Trong giới, mọi người đều tin rằng sau khi bộ phim này kết thúc, giá trị thương mại và thù lao của anh sẽ tiếp tục tăng, vì vậy nhiều nhà sản xuất đang cố gắng nhanh chóng ký hợp đồng hợp tác với anh.

15. Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sẽ có mặt tại buổi họp báo bộ phim Vô Ưu Độ vào tháng 11/2024 tại Bắc Kinh.