Giữa tâm bão 'ly hôn với Trần Hiểu', Trần Nghiên Hy được khen 'hack tuổi' khi đứng cạnh sao nam kém 19 tuổi

Trần Nghiên Hy và đàn em kém 19 tuổi Châu Kha Vũ đang tham gia dự án Thư Kích Hồ Điệp, khởi quay hồi cuối tháng 6/2024.

Trong phim, Trần Nghiên Hy vào vai một người phụ nữ đã ly hôn, nảy sinh tình cảm với chàng trai kém tuổi hơn do nam diễn viên Châu Kha Vũ đóng. Bộ phim khởi quay vào thời điểm Trần Nghiên Hy đang vướng tin ly hôn với Trần Hiểu sau 8 năm chung sống, do đó, dự án được chú ý hơn mức bình thường so với danh tiếng của hai diễn viên chính.