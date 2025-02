Chương Tử Di đón tuổi mới cùng con gái tại Nhật Bản, nhan sắc 'gây sốc' ở tuổi 46

Chương Tử Di cho biết: "Ánh nến sinh nhật chiếu sáng những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt tôi, nhưng cũng phản chiếu một trái tim ngày càng bình yên. Nó từng cai quản tuổi tác tôi, và mỗi tia sáng đều ghi lại ký ức của những năm tháng. Nhưng giờ đây, nó không còn là thước đo duy nhất cho cuộc sống của tôi nữa. Thời gian trôi nhanh, tôi cố gắng trân trọng từng bình minh và hoàng hôn, dù mưa hay nắng. Yêu những gì tôi yêu, không sợ núi non biển cả. Yêu những gì tôi yêu, làm những gì tôi làm. Yêu những gì tôi yêu và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại".

Trong bộ ảnh diễn viên tiết lộ, Chương Tử Di và con gái đã diện trang phục đen trắng chơi đùa dưới tuyết. Trang phục Chương Tử Di mặc khiến nhiều người hâm mộ nhớ đến kiệt tác 'The Grandmaster' của cô, đặc biệt là cảnh Cung Nhị đội mũ lông và chiến đấu với Mã Tam trên nền tuyết trắng.

Chia sẻ với truyền thông, Chương Tử Di cho biết giữa cô và chồng cũ không có tranh chấp hay tồn tại sự thất vọng, phản bội. Khi chia tay, mỗi người sẽ nuôi một người con. Chương Tử Di nuôi con trai và con gái do Uông Phong nuôi dưỡng.

Theo Sina, Chương Tử Di và Uông Phong sở hữu khối tài sản chung lên tới 3,5 tỷ NDT (hơn 11.000 tỷ đồng). Theo đó, khi ly hôn, Chương Tử Di nhận được 700 triệu NDT (2.300 tỷ đồng) còn Uông Phong nhận được 2,8 tỷ NDT (9.400 tỷ đồng) trong số tài sản chung.

Ngoài những công ty riêng, Chương Tử Di và chồng từng cùng nhau thành lập một công ty truyền thông tại Bắc Kinh. Hiện tại, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc điều hành của công ty là Uông Phong, còn người giám sát và nắm giữ 50% cổ phần là Chương Tử Di.

Sau khi lập gia đình với ca sĩ Uông Phong, nữ diễn viên dần rút lui khỏi các hoạt động của làng giải trí để tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, chăm sóc tổ ấm nhỏ. Dù ít hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên vẫn sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc.

Từ cuối năm 2023, sau khi ly hôn, nữ diễn viên đã lên kế hoạch trở lại làng giải trí. Cô tham gia một số sự kiện và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Bộ phim She's Got No Name (Tương Viên Lộng) có sự tham gia của Chương Tử Di nhận được sự quan tâm của khán giả. Phim sẽ được trình chiếu lần đầu tại LHP Cannes 2024 đang diễn ra tại Pháp. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh mới nhất mỹ nhân họ Chương góp mặt sau khi ly hôn.