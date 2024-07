Trước đó, Angelababy (Dương Dĩnh) bị làm mờ trong chương trình tạp kỹ Keep Running (Running Man phiên bản Trung Quốc). Cụ thể, đoạn video lan truyền trên Weibo cho thấy trong tập mới nhất của Keep Running vào ngày 25/6, mỗi khung hình có sự xuất hiện của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đều bị làm mờ mặt. Bất kể lý do là gì, truyền thông Trung Quốc nhận định động thái trên cho thấy Angelababy có thể không thể quay trở lại gia đình Keep Running trong tương lai.

Angelababy nằm trong danh sách thành viên cố định của Keep Running ngay từ mùa 1 vào năm 2014. Là thành viên nữ duy nhất, cô chiếm được cảm tình của khán giả nhờ tính cách sôi nổi, vui vẻ và không ngại lăn xả.

Tuy nhiên, sau ồn ào xem show thoát y của Lisa (BlackPink) ở Pháp, người đẹp sinh năm 1989 bị “cấm sóng nhẹ” vào những tháng cuối năm 2023. Cô bị khóa trang cá nhân, cấm xuất hiện trên truyền hình hay sự kiện, cũng không được mời tham gia mùa mới của Keep Running nữa. Mãi đến đầu năm 2024, lệnh cấm mới được gỡ bỏ. Angelababy bắt đầu xuất hiện tại một số sự kiện, chụp ảnh tạp chí và nhiều lần trở thành từ khóa tìm kiếm nóng.

Mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt cho đến khi Keep Running làm mờ Angelababy. Hành động phũ phàng này phủ bóng đen lên con đường tái xuất showbiz của ngôi sao Cô phương bất tự thưởng.

Vào đầu tháng 6, cơ hội lật ngược tình thế dường như mở ra đối với Angelababy khi bộ phim truyền hình cổ trang Tương tư lệnh, do cô đóng chính với đàn em Tống Uy Long, được cấp phép phát sóng. Đáng tiếc, người hâm mộ phải mừng hụt vì Tencent Video không đề cập gì đến Tương tư lệnh cũng như gợi ý về kế hoạch chiếu phim.