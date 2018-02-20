Vợ chồng ly tán chỉ vì những câu nói thế này

Phụ nữ yêu 20/02/2018 05:30

Nếu muốn vợ chồng bên nhau hạnh phúc, bền lâu thì bạn đừng bao giờ nói ra những lời nói này, vì thật sự rất tổn thương!

Những lời nói không quan tâm đến cảm xúc của bạn đời

Khi đối phương nói với bạn về những khó khăn anh ấy đang gặp phải trong công việc hay cuộc sống, đừng ngó lơ và cũng đừng nói những câu như: “Có thế anh/em cũng không làm được?” hay “Anh/Em cứ than thở hoài thì được gì không?”. Đối phương khi nghe bạn nói thế sẽ càng thấy chán nản và buồn phiền nhiều hơn. Thay vào đó, bạn nên tinh tế hơn trong lời nói, vì lúc này bạn đời cần lời động viên của bạn hơn bao giờ hết. Vợ chồng chính là cần nhau nhất vào những lúc khó khăn thế này.

Lời nói thiếu quan tâm, thờ ơ

Hôn nhân luôn có những lúc mờ nhạt cảm xúc, nhưng đừng vì vậy mà trở nên vô tâm, thờ ơ trong lời nói. Đừng nói những câu như: “Anh/em làm gì cũng được” hay “Anh/em không quan tâm”. Những lời này có thể khiến bạn đời của bạn sẽ càng xa bạn hơn. Hôn nhân luôn có những thời khắc chán chê, mỏi mệt vì nhau. Nhưng đừng vì vậy mà càng khiến cả hai xa cách. Khi đối phương cảm thấy không còn được quan tâm thì họ sẽ dần muốn rời xa khỏi ngôi nhà của cả hai.

Vợ chồng ly tán chỉ vì những câu nói thế này - Ảnh 1
Khi đối phương cảm thấy không còn được quan tâm thì họ sẽ dần muốn rời xa khỏi ngôi nhà của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Những câu nói so sánh bạn đời với người khác

Không ai thích bị so sánh với người khác, ai cũng có tự trọng và sĩ diện riêng. Nhất là khi bạn đời so sánh mình với người khác, ai cũng cảm thấy khó chịu và không được tôn trọng. Nếu bạn đời có làm gì không tốt, sai sót, bạn có thể lựa lời để anh ấy hiểu. Ai cũng có điều chưa tốt, nhưng quan trọng là phải nhìn vào điều tích cực ở nhau mà cố gắng.

Lời nói không tôn trọng bạn đời

Cốt lõi của hôn nhân là sự tôn trọng lẫn nhau. Những lời nói thể hiện sự không tôn trọng bạn đời càng khiến vợ chồng dần xa cách. Đừng bao giờ nói với đối phương những câu mang tính chất xúc phạm như “Anh có phải là đàn ông không?” hay “Anh không lấy em thì không ai thèm em đâu!”. Nếu những lời nói này cứ lặp đi lặp lại, trước sau gì hôn nhân cũng đổ vỡ.

Dọa chia tay, ly hôn

“Ly hôn đi!”, “Tôi muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi!”… Nếu không hề có ý định ly hôn thì tuyệt đối đừng nói những lời này. Vì rõ ràng đây hoàn toàn không phải điều bạn muốn, nhưng lại gây tổn thương cho đối phương không ít. Đến một lúc, họ sẽ không còn muốn nghe nữa, mà thật sự rời xa bạn.

Vợ chồng ly tán chỉ vì những câu nói thế này - Ảnh 2
Đến một lúc, họ sẽ không còn muốn nghe nữa, mà thật sự rời xa bạn - Ảnh minh họa: Internet

Lời hối hận vì lấy nhau

Những câu nói dễ tổn thương bạn đời nhất như: “Biết vậy ngày đó anh không lấy em” hay “Biết thế đừng gặp nhau làm gì”. Lúc đó, đối phương sẽ nghĩ rằng sống với họ là sự lựa chọn sai lầm của bạn và cuộc hôn nhân của hai người chỉ còn lại sự hối tiếc. Khi mâu thuẫn cãi vả, ai cũng dễ dàng quên đi những điều tốt đẹp cả hai đã có. Hãy tự nhìn lại mối quan hệ bạn đang có, liệu rằng bạn đã cố hết mình chưa, hay đối phương đã nỗ lực ra sao? Quan trọng không phải là cả hai phải đối mặt với điều gì, mà là đã cùng nhau vun đắp và giữ gìn tình cảm chưa? Hôn nhân là hàn gắn, chứ không phải là bỏ đi.

Lời nói kết tội, gây căng thẳng

Nếu bạn đời mắc sai lầm với bạn, bạn nên lựa lời như: “Anh nên làm thế này…” hơn là chì chiết, kết tội hay gây áp lực cho đối phương. Dù sao, họ cũng đã biết lỗi, họ cũng không tránh khỏi buồn phiền. Hơn hết là liệu bạn có thể đồng ý tha thứ cho họ hay không. Cả hai nên cùng ngồi xuống bày tỏ quan điểm với nhau, mong đối phương sửa đổi điều gì. Còn muốn vun đắp gia đình thì nhất định phải cố gắng bỏ qua vì nhau, có như thế mới mong bên nhau đến đầu bạc răng long.

Đàn bà vô phúc khi lấy phải người chồng hay nói những lời này

Đàn bà vô phúc khi lấy phải người chồng hay nói những lời này

Phụ nữ lấy phải người đàn ông hay nói những lời này thì cả đời sống trong tủi hổ, nhất định phải bỏ anh ta ngay!

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng ly tán hôn nhân đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 35 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 40 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này