Vợ chồng ly tán chỉ vì những câu nói thế này

Nếu muốn vợ chồng bên nhau hạnh phúc, bền lâu thì bạn đừng bao giờ nói ra những lời nói này, vì thật sự rất tổn thương!

Những lời nói không quan tâm đến cảm xúc của bạn đời Khi đối phương nói với bạn về những khó khăn anh ấy đang gặp phải trong công việc hay cuộc sống, đừng ngó lơ và cũng đừng nói những câu như: “Có thế anh/em cũng không làm được?” hay “Anh/Em cứ than thở hoài thì được gì không?”. Đối phương khi nghe bạn nói thế sẽ càng thấy chán nản và buồn phiền nhiều hơn. Thay vào đó, bạn nên tinh tế hơn trong lời nói, vì lúc này bạn đời cần lời động viên của bạn hơn bao giờ hết. Vợ chồng chính là cần nhau nhất vào những lúc khó khăn thế này. Lời nói thiếu quan tâm, thờ ơ Hôn nhân luôn có những lúc mờ nhạt cảm xúc, nhưng đừng vì vậy mà trở nên vô tâm, thờ ơ trong lời nói. Đừng nói những câu như: “Anh/em làm gì cũng được” hay “Anh/em không quan tâm”. Những lời này có thể khiến bạn đời của bạn sẽ càng xa bạn hơn. Hôn nhân luôn có những thời khắc chán chê, mỏi mệt vì nhau. Nhưng đừng vì vậy mà càng khiến cả hai xa cách. Khi đối phương cảm thấy không còn được quan tâm thì họ sẽ dần muốn rời xa khỏi ngôi nhà của cả hai.

Khi đối phương cảm thấy không còn được quan tâm thì họ sẽ dần muốn rời xa khỏi ngôi nhà của cả hai - Ảnh minh họa: Internet Những câu nói so sánh bạn đời với người khác Không ai thích bị so sánh với người khác, ai cũng có tự trọng và sĩ diện riêng. Nhất là khi bạn đời so sánh mình với người khác, ai cũng cảm thấy khó chịu và không được tôn trọng. Nếu bạn đời có làm gì không tốt, sai sót, bạn có thể lựa lời để anh ấy hiểu. Ai cũng có điều chưa tốt, nhưng quan trọng là phải nhìn vào điều tích cực ở nhau mà cố gắng. Lời nói không tôn trọng bạn đời Cốt lõi của hôn nhân là sự tôn trọng lẫn nhau. Những lời nói thể hiện sự không tôn trọng bạn đời càng khiến vợ chồng dần xa cách. Đừng bao giờ nói với đối phương những câu mang tính chất xúc phạm như “Anh có phải là đàn ông không?” hay “Anh không lấy em thì không ai thèm em đâu!”. Nếu những lời nói này cứ lặp đi lặp lại, trước sau gì hôn nhân cũng đổ vỡ.

Dọa chia tay, ly hôn “Ly hôn đi!”, “Tôi muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi!”… Nếu không hề có ý định ly hôn thì tuyệt đối đừng nói những lời này. Vì rõ ràng đây hoàn toàn không phải điều bạn muốn, nhưng lại gây tổn thương cho đối phương không ít. Đến một lúc, họ sẽ không còn muốn nghe nữa, mà thật sự rời xa bạn. Đến một lúc, họ sẽ không còn muốn nghe nữa, mà thật sự rời xa bạn - Ảnh minh họa: Internet Lời hối hận vì lấy nhau Những câu nói dễ tổn thương bạn đời nhất như: “Biết vậy ngày đó anh không lấy em” hay “Biết thế đừng gặp nhau làm gì”. Lúc đó, đối phương sẽ nghĩ rằng sống với họ là sự lựa chọn sai lầm của bạn và cuộc hôn nhân của hai người chỉ còn lại sự hối tiếc. Khi mâu thuẫn cãi vả, ai cũng dễ dàng quên đi những điều tốt đẹp cả hai đã có. Hãy tự nhìn lại mối quan hệ bạn đang có, liệu rằng bạn đã cố hết mình chưa, hay đối phương đã nỗ lực ra sao? Quan trọng không phải là cả hai phải đối mặt với điều gì, mà là đã cùng nhau vun đắp và giữ gìn tình cảm chưa? Hôn nhân là hàn gắn, chứ không phải là bỏ đi. Lời nói kết tội, gây căng thẳng Nếu bạn đời mắc sai lầm với bạn, bạn nên lựa lời như: “Anh nên làm thế này…” hơn là chì chiết, kết tội hay gây áp lực cho đối phương. Dù sao, họ cũng đã biết lỗi, họ cũng không tránh khỏi buồn phiền. Hơn hết là liệu bạn có thể đồng ý tha thứ cho họ hay không. Cả hai nên cùng ngồi xuống bày tỏ quan điểm với nhau, mong đối phương sửa đổi điều gì. Còn muốn vun đắp gia đình thì nhất định phải cố gắng bỏ qua vì nhau, có như thế mới mong bên nhau đến đầu bạc răng long.

Đàn bà vô phúc khi lấy phải người chồng hay nói những lời này Phụ nữ lấy phải người đàn ông hay nói những lời này thì cả đời sống trong tủi hổ, nhất định phải bỏ anh ta ngay!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-ly-tan-chi-vi-nhung-cau-noi-the-nay-272157.html