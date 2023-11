Thất bại lớn nhất của đàn ông là luôn nghĩ: 'Vợ như cái áo, rách là thay', đến khi tay trắng mới biết ai là ngọc quý đời mình

Đàn ông khi yêu thì chỉ có một lý do nhưng đã hết yêu thì có hàng trăm cái cớ để rũ bỏ người vợ. Nào là do vợ già nua, quê mùa, luộm thuộm. Thậm chí sự hy sinh, cam chịu quá nhiều của người vợ cũng bị đàn ông mang ra làm lý do khiến họ cảm thấy vợ tẻ nhạt.

Trong mắt đàn ông người vợ tào khang của mình cũng chẳng khác gì cái áo, rách là thay, so với nhân tình trẻ đẹp thì không thể nào mê đắm được. Vậy nên đàn ông quay ra coi vợ là gánh nặng, là sự xấu hổ rồi tìm cách chối bỏ những ân tình năm xưa, bằng mọi giá cưới bồ về thế chỗ của vợ.

Lúc này người đàn bà đau khổ lắm khi có chồng ngoại tình, họ chẳng thể lý giải nổi tại sao mình hết lòng, có công với chồng như vậy mà vẫn bị anh ta phụ bạc. Một chữ ký vào giấy kết hôn nhưng lại mở ra hai số phận khác nhau, trong khi chồng thành ông hoàng thì vợ lại thành ô sin cả đời.

Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà bắt đầu khóc lóc cho những uất ức, bất công mà mình phải chịu đựng nhưng rồi họ cũng sớm hiểu ra, khóc lóc mãi cũng chỉ tự mình làm khổ mình, chồng ngoại tình thì chỉ có một đáp án duy nhất đó chính là kết thúc.

Còn với đàn ông, đừng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau vài năm sung sướng bên bồ trẻ, đàn ông cứ tưởng mình có tất cả hóa ra chỉ là kẻ tay trắng. Cô bồ mới ngày nào còn thề thốt yêu suốt đời suốt kiếp, nay vừa hay tin đàn ông phá sản thì lập tức quay ngoắt thái độ, lập tức rời xa không một lời báo trước. Đàn ông đừng ngạc nhiên nhé, bởi đó là bản chất của bồ rồi, không đời nào họ chịu khổ cùng anh giống như người vợ tào khang đâu.

Đàn ông lúc có tiền xem vợ là sự phiền phức, là vận xui. Vậy còn cô bồ mà đàn ông tôn sùng, chỉ đến khi giàu sang phú quý rồi lập tức rời bỏ đàn ông khi tay trắng, nghèo khổ thì được gọi là gì đây?

Khi ở bên bờ vực mất hết tất cả, đàn ông mới chịu nhớ đến người vợ chịu thương chịu khó của mình. Đàn ông ân hận muốn quay về xin vợ nối lại tình xưa nghĩa cũ, nhưng đời nào vợ đồng ý. Với người phụ nữ chồng phản bội cũng giống như bát nước đã hất đi không thể lấy lại được. Trên hết chẳng ai muốn tha thứ cho người đàn ông bội bạc để làm đau mình thêm lần nữa.

Đàn ông rồi sẽ hiểu ra chân lý, vợ không phải là áo cứ rách là thay, mà vợ chính là ngọc quý mà mình phải biết trân trọng nâng niu. Đàn ông dù nhiều tiền đến đâu, địa vị cao sang thế nào thì nếu như không biết trân trọng vợ thì rồi vinh hoa phú quý cũng tiêu tan hết.

Là đàn ông, may mắn có cho mình người vợ tào khang không biết giữ thì chỉ nên tự trách bản thân mình. Không phải lúc nào bản thân làm sai thì về nhà vẫn có vợ hiền con ngoan chờ đợi. Với phụ nữ họ quen có chồng nhưng nếu chồng không tốt, phụ nữ bỏ đi cũng không tiếc.