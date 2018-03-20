Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết phân biệt đàn ông để cưới và để yêu

1. Đàn ông để yêu: Chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương hiện tại. Anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện tương lai của hai người. Anh ấy cũng chưa một lần nói lên suy nghĩ mong muốn bạn là vợ của anh ấy.

Phụ nữ xin đừng ngây thơ nghĩ rằng cứ yêu thôi là đủ để cưới. Hôn nhân cần tình yêu, nhưng hạnh phúc cả đời phụ nữ nhất định phải học cách lựa chọn. Đâu là đàn ông để yêu và thế nào là để cưới, phụ nữ phải biết thì mới mong hạnh phúc về sau.

2. Đàn ông để yêu: Anh ấy rất biết cach nuông chiều và tạo những điều lãng mạn cho bạn. Thật sự đây là mẫu người yêu lý tưởng với phụ nữ. Vì anh ấy luôn biết tạo những điều mới mẻ và bất ngờ cho người yêu. Anh ấy nắm rõ những điều bạn thích, thói quen sinh hoạt, ăn uống của bạn. Và anh ấy luôn tạo cho bạn một cảm giác chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt và say đắm nhất.

Đàn ông để cưới: Anh ấy luôn có những kế hoạch tương lai cùng bạn dù cả hai chỉ mới hẹn hò yêu đương. Anh ấy sẽ kể bạn nghe về những mong muốn khi bạn làm vợ của anh ấy. Anh ấy muốn sống cùng bạn cuộc sống thế nào, những đứa trẻ của cả hai sau này sẽ ra sao, anh ấy không ngần ngại nói hết cùng bạn. Đơn giản vì một khi đã chọn bạn làm người yêu, anh ấy để đặt bạn vào những dự định trong tương lai cùng anh ấy. Chính những suy nghĩ này thể hiện đây là một người đàn ông có trách nhiệm, xứng đáng để bạn gửi gắm cả đời.

Đàn ông để cưới: Anh ấy yêu thật lòng đấy nhưng sẽ thực tế và ít mộng mơ hơn. Vì đơn giản, anh ấy hiểu hôn nhân không có nhiều chỗ cho lãng mạn, không thực tế. Và người đàn ông thế này sẽ không nuông chiều bạn quá mức. Anh ấy sẽ cho cho phép bạn làm những điều có ích và ngăn cản những việc không tốt với bạn. Đây là mẫu đàn ông biết lo toan và chăm lo cho gia đình.

3. Đàn ông để yêu: Không nghĩ xa được, lại hay ích kỷ, không nhường nhịn người yêu. Anh ấy cũng không có sự chín chắn trong suy nghĩ.

Đàn ông để yêu: Không nghĩ xa được, lại hay ích kỷ, không nhường nhịn người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông để cười: Đây là người đàn ông có nghĩ trưởng thành, biết cách ứng xử và nhẫn nhịn đúng lúc. Họ không hay nổi nóng quá đáng, mọi hành động, lời nói đều cân nhắc cẩn thận. Người đàn ông thế này mới đáng để phụ nữ tin tưởng cả đời.

4. Đàn ông để yêu: Anh ấy rất quan trọng bề ngoài. Anh ấy muốn được tự hào về người yêu xinh đẹp, nổi bật. Bạn có thể nhận ra người đàn ông này qua những lời khen hoặc chê của anh ấy về ngoại hình của bạn. Với anh ta, chỉ cần bạn xinh đẹp là đủ.

Đàn ông để cưới: Người đàn ông này không quá quan trọng ngoại hình của bạn. Anh ấy tìm người phụ nữ để làm vợ cả đời, chứ không phải để tìm kiếm người đẹp trong cuộc thi nhan sắc. Anh ấy đủ chín chắn để biết nhan sắc là thứ dễ mai một theo thời gian, chỉ có tâm hồn, tính cách là có thể bền vững. Một khi đã chọn bạn, anh ấy sẽ trân trọng và yêu thương bạn dù bề ngoài của bạn có thay đổi thế nào.

Đàn ông để cưới: Người đàn ông này không quá quan trọng ngoại hình của bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông để yêu: Anh ấy thích làm điều mình muốn, không quan tâm ý kiến và cảm xúc của bạn.

Đàn ông để cưới: Anh ấy luôn tôn trọng mọi suy nghĩ và mong muốn của bạn. Và trong mọi quyết định, anh ấy đều muốn bạn biết và lắng nghe quan điểm của bạn.

Đàn bà một lần lấy chồng chính là lựa chọn cuộc đời về sau hạnh phúc hay bất hạnh. Do đó, dù có yêu thế nào cũng hãy nhìn cho rõ đâu mới là người để mình có thể ở bên cả đời.