Phụ nữ, không thể có mệnh công chúa thì nhất định phải có một trái tim nữ hoàng

Phụ nữ yêu 27/02/2018 05:30

Chuyện xưa kể rằng khi hoàng tử đến thì cô nàng lọ lem mới trở thành công chúa. Nhưng chuyện nay lại nói rằng phụ nữ cũng không cần nhất thiết phải có hoàng tử để trở thành một nàng công chúa...

Phụ nữ, có thể không yêu đương ai, nhưng nhất định phải yêu chính mình

Tình yêu đáng giá, tình yêu cũng đáng trân trọng thật. Nhưng với phụ nữ , tình yêu cũng chỉ nên là một thứ trang sức đắt tiền, có được thì sang chảnh, không có cũng chẳng chết nổi. Tình yêu không cần và cũng không nên là tất cả cuộc đời phụ nữ. Một người đàn ông rời đi, không có nghĩa là cuộc sống tắt hết hy vọng và thôi đẹp đẽ. Một tình yêu mất rồi cũng không hẳn là cả đời không thể hạnh phúc.

Phụ nữ, nhất định phải nhận ra có thể không yêu đương ai, nhưng nhất định phải yêu lấy chính mình. Người ta đi rồi, yêu thương cũng hóa dưng lạ, rốt cuộc bản thân còn muốn ở lại nơi quá khứ một mình đến bao giờ? Tình yêu đã không còn, chính mình còn không thương mình, thì đáng thương nhường nào? Người ta không thể chết vì thiếu bất cứ ai trong đời, và người ta vẫn phải sống, còn là sống tốt hơn nữa ngay cả khi đã rã rời thương yêu.

Phụ nữ, phải khiến mình giá trị hơn gấp trăm lần. Để đến một ngày, sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó để quý trọng ta.

Phụ nữ, không thể có mệnh công chúa thì nhất định phải có một trái tim nữ hoàng - Ảnh 1
Phụ nữ, phải khiến mình giá trị hơn gấp trăm lần. Để đến một ngày, sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó để quý trọng ta - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, có thể không giỏi giang, nhưng nhất định phải có tiền của chính mình

Phụ nữ, thất tình vài ngày không chết được, thất nghiệp mới đáng sợ. Phụ nữ, thất tình mà khóc lóc ở biệt thự sang trọng, mất tình yêu mà mua vui bằng mua sắm làm đẹp vẫn tốt hơn rớt nước mắt mà tiền chẳng có. Phụ nữ, có thể không giỏi giang nhưng nhất định phải có tiền của chính mình. Tiền để bảo vệ chính mình, để phù phiếm khi cần, để ủi an khi nên.

Tiền không mua được tình yêu, nhưng tiền mua được nhan sắc, mua được sự tự tin và tạo nên kiêu hãnh khi phụ nữ cần. Vì vậy, đừng nghĩ là phụ nữ thì chỉ cần một người đàn ông nhiều tiền mà không phải cố gắng. Đã là phụ nữ thì càng phải nỗ lực kiếm tiền để không vì tiền mà ở bên ai, cũng không vì tiền mà rời xa ai. Phụ nữ chỉ nên cần tình yêu, còn tiền vẫn là phải tự mình kiếm tìm.

Phụ nữ có tiền, yêu một người giàu có, bản thân cũng không bị nói là trèo cao. Phụ nữ độc lập, yêu một người chưa có gì, cũng có thể tự tin cùng họ cố gắng. Phụ nữ, sống không nên thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Và có tiền với phụ nữ là điều thực tế và cần phải nhớ nhất.

Phụ nữ, có thể không cần hoàng tử để trở thành công chúa

Chuyện xưa kể rằng hoàng tử đến thì cô nàng lọ lem mới trở thành công chúa. Nhưng chuyện nay lại nói rằng phụ nữ cũng không cần nhất thiết phải có hoàng tử để trở thành một nàng công chúa. Bản thân tự khiến mình xinh đẹp, có thể mua thứ mình thích, đam mê thứ mình muốn, sống trọn vẹn trong thế giới của mình thì cũng đủ để trở thành một nàng công chúa kiêu hãnh. Phụ nữ rõ ràng không cần phải có một người đàn ông mới trở thành người tốt nhất và hạnh phúc nhất. Một người đàn ông không bao giờ đủ sức khiến cuộc đời phụ nữ thay đổi hay hạnh phúc hơn. Tình yêu hay đàn ông đến cuối cùng cũng chỉ góp một phần nhỏ vào cái kết viên mãn sau này của phụ nữ.

Phụ nữ, không thể có mệnh công chúa thì nhất định phải có một trái tim nữ hoàng - Ảnh 2
Đã là phụ nữ thì càng phải cố gắng kiếm tiền để không vì tiền mà ở bên ai, cũng không vì tiền mà rời xa ai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, không thể có mệnh công chúa nhưng nhất định phải có một trái tim nữ hoàng

Phụ nữ, có thể sinh ra trong nghèo khó, nhưng vẫn có thể giàu có lòng dạ và tri thức. Phụ nữ, không thể có mệnh công chúa nhưng nhất định phải có 1 trái tim nữ hoàng. Bản thân có thể sinh ra thiếu thốn nhưng nhất định phải lớn lên với một trái tim đủ đầy nhất. Buồn hôm nay rồi mai cũng sẽ lại vui. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, hơn nhau chính là ổn yên chính mình tìm được. Có thể đau buồn, cũng có khi rơi nước mắt, nhưng phải cười nhiều hơn, hạnh phúc vẹn tròn hơn để xứng đáng với những yêu thương nhận được…

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