Không cần đẹp ‘bỏng mắt’ vẫn lấy được chồng đại gia nhờ tuyệt chiêu này!

Phụ nữ yêu 09/04/2018 05:30

Chỉ cần nhớ kỹ những điều này, phụ nữ dù không đẹp bốc lửa vẫn được đại gia săn đón, yêu thương hết lòng!

Thời nay đâu chỉ có hoa hậu mới xứng với đại gia, ngay cả những cô gái bình thường nhất vẫn có thể có chồng giàu có giỏi giang. Phụ nữ, quan trọng là ở thần thái và cốt cách riêng biệt, đó mới là điều đàn ông tài giỏi muốn tìm kiếm!

Biết khiến mình trở nên đặc biệt

Đặc biệt ở đây không chỉ ở cách ăn mặc nổi bật. Phụ nữ nên làm phong phú tâm hồn, tạo một thế giới quan thú vị với những gì bạn đam mê. Tìm được đam mê của bản thân, bạn dần hiểu biết và có vốn kiến thức sâu rộng nhất định. Và hãy lấy đây làm điểm mạnh và đặc biệt nhất của mình. Theo đuổi điều bạn thích theo cách của bạn, làm mới chúng theo cá tính của bạn. Đó có thể là một nghề nghiệp bạn muốn theo đuổi, hay một sở thích đơn giản như nấu ăn, chơi đàn hay đọc sách. Hãy lấy đây làm điểm tạo nên cá tính riêng biệt ở bạn, chỉ cần nhắc đến, bạn có thể thu hút người đối diện bằng ánh mắt tràn đầy yêu thích và những kiến thức đủ uyên bác. Chỉ cần biết đâu là điểm mạnh của mình, tạo nên mình duy nhất và độc nhất, bạn chắc chắn “ghi điểm” trong mắt đàn ông, nhất là những người tài giỏi giàu có!

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Chỉ cần biết đâu là điểm mạnh của mình, tạo nên mình duy nhất và độc nhất, bạn chắc chắn “ghi điểm” trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Trau dồi kiến thức

Là phụ nữ đừng mang suy nghĩ không cần học, cũng không cần nỗ lực. Cũng đừng nghĩ chỉ có nhan sắc mới giúp phụ nữ lấy được chồng giỏi giang thành công. Phụ nữ đều phải cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện và trau dồi kiến thức của bản thân. Phải nhớ, đàn ông càng giàu và thành đạt càng muốn chọn một người vợ khôn khéo và đủ thông thái để ở cạnh họ. Họ có thể vui chơi với phụ nữ đẹp nhưng chắc chắn sẽ chọn phụ nữ thông minh và khôn khéo làm vợ.

Cá tính, bản lĩnh

Đừng mang suy nghĩ phụ nữ cá tính là phải ăn mặc hở hang hay bụi bặm, ăn nói khó nghe hay lỗ mãn. Cũng đừng quan niệm cứ phụ nữ mạnh mẽ  sẽ không cần đàn ông hay xem thường tầm quan trọng của đàn ông trong đời. Phụ nữ mạnh mẽ chính là sống vì đam mê, không ngại trở ngại hay thất bại.

Phụ nữ có chút ít hiếu chiến, bất chấp vì điều mình thích sẽ khiến đàn ông vừa hứng thú lại rất nể trọng. Đàn ông càng từng trải thành đạt càng bị nét cá tính kiên cường này quyến rũ.

Không cần đẹp ‘bỏng mắt’ vẫn lấy được chồng đại gia nhờ tuyệt chiêu này! - Ảnh 2
Phụ nữ có chút ít hiếu chiến, bất chấp vì điều mình thích sẽ khiến đàn ông vừa hứng thú lại rất nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Biết “săn mồi”

Liệu bạn có còn nhớ câu chuyện cô bé Lọ Lem quê mùa lấy được hoàng tử danh giá? Lọ Lem muốn được hoàng tử để mắt thì cũng phải xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp nhất, rồi lại biến mất trong bí ẩn mà khiến chàng hốt hoảng đi tìm. Phụ nữ muốn tìm hoàng tử của đời mình thì cũng hãy khiến mình xuất hiện nổi bật ở những nơi chàng có thể xuất hiện. Từ đó để lại ấn tượng trong mắt chàng, sau đó lại biến mất để chàng nhớ thương mà đi tìm. Đây cũng là một cách khiến đàn ông say mê. Nhưng quan trọng hơn hết là bạn phải biết cách khiến mình trở nên nổi bật trong tầm nhìn của đàn ông.

Không cần đẹp ‘bỏng mắt’ vẫn lấy được chồng đại gia nhờ tuyệt chiêu này! - Ảnh 3
Quan trọng hơn hết là bạn phải biết cách khiến mình trở nên nổi bật trong tầm nhìn của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập, không phụ thuộc

Khi có thể gặp được đàn ông thành đạt giàu có, đừng chỉ cố tìm hiểu mỗi tháng anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu bạn đến với ai vì điều gì, đối phương đều có thể nhìn ra hết, đàn ông vốn không ngu ngốc. Hãy chân thành đối xử với họ như những người bạn lúc ban đầu. Từ từ bạn và anh ấy gần gũi nhau hơn, lúc đó sẽ là lúc bạn có thể nắm giữ trái tim chàng. Quan trọng hơn hết chính là phải để họ thấy bạn độc lập, bạn không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Đàn ông giàu có luôn bị nét tính cách này của phụ nữ thu hút.

Ngược lại, nếu bạn chỉ quan tâm đến tiền của anh ấy, anh ấy cũng sẽ cho bạn tiền đấy nhưng sẽ chỉ muốn thể xác của bạn, chứ không hề muốn chọn bạn làm bạn đời đâu! Đó là “cuộc giao dịch” bất thành văn của đàn ông và phụ nữ chỉ đẹp chứ không hề thông minh, nhớ nhé!

Đàn bà muốn bình yên phải biết đủ: đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông

Đàn bà muốn bình yên phải biết đủ: đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông

Không ai có thể làm cho mình hạnh phúc hơn chính mình đâu, tự lựa chọn con đường tươi sáng hơn thôi.

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Từ khóa:   phụ nữ quyến rũ đại gia

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