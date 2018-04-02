Dù một lần cũng đừng ‘buột miệng’ nói những câu này nếu không muốn giết chết hôn nhân!

Phụ nữ yêu 02/04/2018 05:30

Chị em phải nhớ kỹ đừng bao giờ thốt những lời này dù là một lần nếu không muốn vợ chồng ly tán!

Một khi nóng giận, ai cũng khó có thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Phụ nữ càng lấy lý do này để “chiến tranh” với chồng thì càng không hay. Phải nhớ, sự chịu đựng của ai cũng có giới hạn, đàn ông lại không giỏi trong khoản này như phụ nữ. Do đó, chị em phải nhớ kỹ đừng bao giờ thốt những lời này dù là một lần nếu không muốn vợ chồng ly tán!

“Anh đi đi!”

Lời nói này thốt ra cùng thái độ tức giận, khó chịu, đàn ông sẽ không ngần ngại bỏ đi ngay. Nhưng rõ ràng, khiến chồng muốn bỏ đi như thế thì bạn được gì? Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, huống hồ bạn sẽ tạo cơ hội để chồng tìm đến người phụ nữ khác. Khi chồng rời khỏi nhà trong trạng thái bực tức như thế vốn không có lợi cho bạn, cũng đừng mong vì cách cư xử đó của bạn chồng sẽ biết mình sai. Với đàn ông, phụ nữ khôn phải mềm mỏng, càng chọc giận họ càng khiến họ không thấy mình sai. Vì vậy, có chuyện gì cũng phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng với chồng.

Dù một lần cũng đừng ‘buột miệng’ nói những câu này nếu không muốn giết chết hôn nhân! - Ảnh 1
 Với đàn ông, phụ nữ khôn phải mềm mỏng, càng chọc giận họ càng khiến họ không thấy mình sai - Ảnh minh họa: Internet

“Ly hôn đi!”

Nhiều phụ nữ không hề hay biết đàn ông cực ghét phụ nữ lấy chuyện ly hôn ra để “hù dọa” họ. Phụ nữ càng sai khi nghĩ đe dọa đàn ông như thế họ sẽ sợ và không dám làm. Đàn ông có thể bỏ qua lời nói này 1 2 lần nhưng nếu vợ cứ lấy điều này ra thách thức họ, mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn, đàn ông sẽ không nể nang đâu!

Và cũng đừng nghĩ sự im lặng của chồng khi bạn nói câu này đồng nghĩa với việc bạn thắng. Với đàn ông, họ sẽ không trân trọng người vợ quá xem thường hôn nhân và trách nhiệm trong gia đình. Khi đó, bạn hoàn toàn “mất điểm” trong mắt chồng!

Dù một lần cũng đừng ‘buột miệng’ nói những câu này nếu không muốn giết chết hôn nhân! - Ảnh 2
Với đàn ông, họ sẽ không trân trọng người vợ quá xem thường hôn nhân và trách nhiệm trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

“Anh y hệt mẹ mình!”

Dù rằng câu nói này thốt ra chỉ vì chồng làm điều gì sai giống như mẹ mình nhưng cũng không nên . Ngay cả khi điều này hoàn toàn không sai thì cũng khiến chồng bạn cảm thấy khó chịu. Nhất là khi hai người đang trong tình trạng căng thẳng, chồng sẽ không còn đủ bình tĩnh để nghĩ đó chỉ là lời nói không có ý xấu của bạn. Ngược lại, chồng sẽ cho rằng bạn không hề tôn trọng mẹ mình.

Và rõ ràng không người đàn ông nào chấp nhận vợ mình như thế. Phụ nữ phải nhớ, đừng bao giờ nói điều gì không hay đến cha mẹ đối phương, vì nếu là bạn thì bạn cũng không thể chấp nhận được.

Dù một lần cũng đừng ‘buột miệng’ nói những câu này nếu không muốn giết chết hôn nhân! - Ảnh 3
Phụ nữ phải nhớ, đừng bao giờ nói điều gì không hay đến cha mẹ đối phương, vì nếu là bạn thì bạn cũng không thể chấp nhận được. - Ảnh minh họa: Internet

"Anh muốn sao cũng được!"

Câu nói này chẳng khác gì mấy với câu "Kệ anh, em không quan tâm!". Đàn ông luôn có thể đọc được thông điệp này trong lời nói của vợ mình. Và nếu vợ lặp lại câu nói này quá nhiều lần sẽ tạo khoảng cách, khiến mâu thuẫn giữa vợ chồng càng khó giải quyết. Câu nói này cũng khiến vợ chồng khó có thể mở lời chia sẻ hay giãi bày cùng nhau. Phụ nữ đừng vì nóng giận nói câu này, đàn ông nghe qua thật sự cũng sẽ không biết phải làm sao cho đúng.

"Anh không bao giờ…"

Một khi tức giận, phụ nữ thường có thói quen nhắc lại những lỗi lầm cũ của chồng. Và những câu phủ nhận như anh không khi nào chăm con, không giúp vợ, không cảm thông cho vợ…sẽ khiến đàn ông cực kì khó chịu.

Phụ nữ hãy hiểu không ai là hoàn hảo, chồng bạn cũng như thế. Chồng bạn có lúc chưa tốt, không thể làm hài lòng bạn thì cũng đừng dùng lời nói trên để chì chiết, làm chồng thấy chán chê hơn. Thay vì vậy, hãy nhẹ nhàng và khôn khéo để giúp chồng sửa sai và hoàn thiện mình.

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