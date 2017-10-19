Đàn bà đừng yêu hết mình, tình sẽ nhạt chồng sẽ có bồ

Có ý kiến cho rằng, khi yêu người đàn ông luôn luôn là tất cả của người phụ nữ. Cô ta có thể chẳng cần anh ta sang tên cho một căn nhà hay một chiếc xe, cũng chẳng cần những lời hứa hẹn vật chất mỹ miều, những dâng hiến cao sang, chỉ cần một đĩa nhạc hay, những bông hoa hồng ngày cuối tuần hay những cử chỉ chăm sóc ân cần là có thể chinh phục trái tim bé nhỏ chân thành của nàng. Đó thực sự là một tình yêu đẹp, bởi nó ngây thơ và không toan tính theo đúng nghĩa đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Đơn giản và thiêng liêng. Điều ấy thực sự rất tốt, nếu như chúng ta đang sống trong… thiên đường.

Nhưng cuộc sống thực địa ngục lại nhiều hơn thiên đường. Đó chính là nguyên nhân người phụ nữ vẫn còn coi người đàn ông kia là tất cả trong khi anh ta đã cuốn gói ra đi, bỏ lại cơn sóng ngầm đau khổ. Vẫn biết là mình sao có nhiều khi ngu ngốc và cả tin thế, nhưng đã là đàn bà sẽ rất khó khăn nếu bạn có thể sống giả vờ trong khi đã yêu thật lòng. Sự thật lòng trong tình yêu như con dao hai lưỡi, nó có thể làm bạn viên mãn tròn đầy trong hạnh phúc nhưng cũng có thể làm bạn trở nên nhàm chán như món rau muống luộc giản đơn lành dạ mà tẻ nhạt trong mỗi bữa cơm gia đình.

Tôi chắc chắn, đàn ông không thể ăn mãi một món ngày này qua ngày khác. Chân thành hết mình, sẵn lòng đem cả đời em ném vào đời anh không thương tiếc là một trong những nguyên nhân điển hình khiến cho các cô nàng làm mất đi tình yêu mình đang có. Đừng oán trách đàn ông Sở Khanh, khi anh ta ngang nhiên rời khỏi lúc bạn không bồ bịch, không lăng nhăng, không đàn đúm bạn bè… Anh ta chỉ cảm thấy nhàm chán trước một tình yêu ngây thơ trong trắng và hết mình của bạn. Đó là cái 'sai' của Thượng Đế khi đã tạo nên tâm tính bản năng của cánh mày râu. Thế mới có câu nói chết người: Thông thường những người đàn ông tử tế lại không được đàn bà kính trọng.

Don Juan quyến rũ

Vậy họ kính trọng ai, những chàng đẹp trai phụ tình nhưng quyến rũ? Có thể lắm chứ! Bởi những anh chàng đào hoa, có nhiều tài lẻ, khéo ăn khéo nói hay có một sức thu hút đặc biệt (thậm chí khi anh ta có nhiều bồ hay có vợ rồi) vẫn có những cô nàng "xin chết". Tôi vẫn tin có rất nhiều cuộc tình cay đắng và nổi tiếng trên đời, thường luôn có mặt những gã đàn ông không được phái đẹp xếp vào hàng tử tế, họ thuộc nhóm trai hư đấy. Nhưng tại sao biết là trai hư bạn vẫn cứ yêu, cứ lấy làm chồng, vẫn cứ đau khổ? Còn người đàn ông tử tế kia ơi, dẫu anh vẫn sẵn lòng đem cả đời mình dâng hiến cho em, nhưng tình yêu lại như một con bướm ma, lộng lẫy sắc màu, khiến người đàn bà chỉ yêu bằng bản năng nhiều hơn là lý trí. Họ mê mải chạy theo những đường mật ngọt ngào dẫu phải nếm mùi cay đắng từ những chàng trai hư với quá nhiều “phẩm chất” bất hủ như: đa tình, nói dối, ham chơi… sau một thời gian gắn bó.

Khi yêu phụ nữ thường rất dễ mắc sai lầm. Họ có thể là một cáo già trong công việc nhưng một khi đã thật lòng trong tình yêu thì những xúc cảm của bản năng, đôi khi lại là bệ phóng cho những trục trặc chia rẽ. Hãy cố gắng để sai lầm của mình trở nên đáng yêu trong cuộc tình của cả hai. Theo tôi có vài ba điều đàn bà nên dùng để 'phòng thân': Đừng mủi lòng tha thứ cho họ, nếu họ làm bạn tổn thương hoặc cũng đừng vội vàng tha thứ, cũng đừng sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình hoặc hãy tự tin vào bản thân, hãy tin là mình dù có hay không có chàng thì mình vẫn luôn là chính mình (dù điều này rất khó).

Cũng đừng hỏi tại sao từ một anh chồng hay người tình tử tế mà giờ đây ở chàng đã có những dấu hiệu chán ngán. Bạn có bao giờ chất vấn chính mình là đã quá nuông chiều chàng, hay quá nghi ngờ ghen tuông hoặc quá kiểm soát từng lời ăn tiếng nói từng bước đi của chàng? Đó là những nguyên nhân cơ bản biến một gã đàn ông từ tử tế thành hư hỏng và từ hư hỏng (có sẵn) trở nên vô cùng hư hỏng. Thời điểm đàn ông phải lòng đàn bà, có thể nàng còn chưa nhận ra, nhưng khi cá đã cắn câu rồi, con cá lại ngơ ngác bị ném vào lại đại dương không thương tiếc.

Tình yêu của người đàn ông là quá trình biến một con thiên nga lộng lẫy dần dần thành một con cóc ghẻ xấu xí. Tình yêu của người phụ nữ là quá trình biến một chú ếch xấu xí thành hoàng tử điển trai. Sẽ chẳng có phiên tòa nào xử được công bằng vụ án này, chỉ có chính bạn vừa phải là quan tòa, vừa phải là bị cáo để tự xử rắc rối của mình. Hãy tin rằng, bạn không hề cô đơn khi chàng của bạn ngày càng hư. Phụ nữ nào cũng có lúc như vậy và họ cũng đang tìm cách để kéo thiên đường trở về với mình. Tốt hơn hết, hãy chỉ nên yêu một nửa (dẫu điều đó còn khó hơn là mò kim đáy bể).