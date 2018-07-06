Đàn bà, ai cũng có thể ly hôn, khác nhau chính là...

Phụ nữ yêu 06/07/2018 05:30

Quan trọng là bạn biết quý trọng chính mình, hơn là mang nỗi mặc cảm đổ vỡ. Bạn phải hiểu, nếu bạn muốn có điều đáng giá, bạn phải đủ giá trị để sở hữu nó.

Biết đúng giá trị của mình

Sự khác nhau giữa những người đàn bà ly hôn chính là có người cả đời không thể hạnh phúc lần nữa, lại có người hạnh phúc hơn cả những cô nàng độc thân. Có người vẫn cô đơn đến sau cùng, có người còn cưới được người đàn ông tốt đến không ngờ. Đó không phải là số phận, mà nằm ở chính đàn bà. Nếu bạn chỉ xem mình là đàn bà một lần đò không còn được trân trọng thì cũng không ai quý trọng bạn được. Nhưng nếu bạn nghĩ ly hôn chỉ là một bước ngoặc trong đời để bạn trưởng thành và quý giá hơn thì bạn chắc chắn sẽ đáng giá trong mắt người khác.

Quan trọng là bạn có biết đúng giá trị của mình hay không, có tin rằng giá trị của đàn bà nằm ở cốt cách, trí tuệ và phẩm hạnh, chứ không nằm ở một chữ “ly hôn” kia. Quan trọng là bạn biết quý trọng chính mình, hơn là mang nỗi mặc cảm đổ vỡ. Bạn phải hiểu, nếu bạn muốn có điều đáng giá, bạn phải đủ giá trị để sở hữu nó. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng làm mình giá trị hơn, đừng bao giờ thôi xem trọng bản thân.

Đàn bà, ai cũng có thể ly hôn, khác nhau chính là... - Ảnh 1
Quan trọng là bạn có biết đúng giá trị của mình hay không, có tin rằng giá trị của đàn bà nằm ở cốt cách, trí tuệ và phẩm hạnh, chứ không nằm ở một chữ “ly hôn” kia - Ảnh minh họa: Internet

Biết đâu là điều quý giá

Nếu bạn đã là đàn bà ly hôn thì đừng mang suy nghĩ của một cô gái chưa từng lấy chồng. Có nghĩa là, đừng xem quý giá nhất ở đời đàn bà là phải một chồng một vợ cả đời. Con người hơn nhau không phải là ở việc bạn nhìn thấy điều tốt đẹp mà người khác có, mà là nhìn ra được chính bạn đã có điều gì quý giá. Với đàn bà ly hôn, quý giá chính là cuộc sống độc lập và tự do, là con cái ở bên, có gia đình là chỗ dựa. Khi bạn biết trân trọng những gì bạn có, hạnh phúc cũng sẽ giản đơn hơn, bình dị hơn, dễ dàng với bạn hơn.

Phụ nữ, hơn nhau chính là biết mình đang có những gì, biết đâu là điều quý giá mình sở hữu. Vì vậy, đừng chỉ quẩn quanh 2 chữ “ly hôn” mà không nhìn ra những gì tốt đẹp mình đang có.

Đàn bà, ai cũng có thể ly hôn, khác nhau chính là... - Ảnh 2
Phụ nữ, hơn nhau chính là biết mình đang có những gì, biết đâu là điều quý giá mình sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

Cho mình bình yên và hạnh phúc

Luôn có những người đàn bà ly hôn sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Không hẳn vì họ sung túc đầy đủ, cũng chưa chắc rằng vì cuộc đời quá ưu ái họ. Họ cũng từng khóc, từng khổ đau không đứng dậy nổi. Nhưng hơn hết chính là họ dám bước ra khỏi ranh giới an toàn của mình để bắt đầu tìm kiếm bình yên và hạnh phúc mới. Họ nhìn hạnh phúc ở một hướng khác, khi họ có thể làm chủ cuộc đời mình, cùng con cái bình yên mỗi ngày. Họ cho phép bản thân lạu yêu, lại hy vọng hạnh phúc lần nữa. Họ cho phép mình thêm lòng tin vào cuộc sống ngay cả khi từng tuyệt vọng. 

Đàn bà, ai cũng có thể ly hôn, khác nhau chính là... - Ảnh 3
Bạn cũng chỉ có một lần được sống, đừng phí phạm, đàn bà ly hôn nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, với đàn bà, bước qua ngưỡng cửa ly hôn không dễ dàng. Ai chẳng biết sẽ có bao vất vả mỏi mệt, thậm chí là kiệt sức kéo dài. Nhưng hãy tạo cho mình một tâm thế nhẹ nhàng và tích cực nhất. Hãy trân trọng chính mình sau những thương tổn từng phải trải qua. Hãy khoan nhượng với cuộc đời và bản thân. Hãy tha thứ cho mình và quá khứ đã từng. Bạn cũng chỉ có một lần được sống, đừng phí phạm, đàn bà ly hôn nhé!

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Bao lâu rồi em không thấy mình tươi tắn, tháng ngày nào đã phủ đầy mỏi mệt và kiệt cùng lên chính em? Em ơi, đàn bà có bao năm để yêu thương mình, thanh xuân nào có xanh lại lần hai mà tự mình úa tàn.

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