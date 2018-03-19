Có 5 dấu hiệu này, đàn bà nên nhận ra đã đến lúc phải ly hôn!

Phụ nữ yêu 19/03/2018 05:30

Nếu có những dấu hiệu này, dù có còn yêu hay vì bất kì lý do gì khác, phụ nữ cũng phải nhất quyết chia tay!

Không còn cảm thấy hạnh phúc

Thay vì cảm giác hạnh phúc trong tình yêu, bạn chỉ cảm thấy khổ sở, mệt mỏi, áp lực, nhiều khi là gánh nặng. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất để bạn nhận ra mối quan hệ của cả hai đang dần đi vào ngõ cụt.

Phụ nữ yêu không phải chỉ có thêm một người đi cùng. Phụ nữ lấy chồng cũng không phải chỉ để có thêm một người chồng, một gia đình để lo toan. Phụ nữ bước vào tình yêu hay hôn nhân là để hạnh phúc hơn. Nếu không thể quá sung sướng thì nhất định cũng không thể bất hạnh. Vì vậy, nếu đã không còn tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu hay hôn nhân thì đã đến lúc phụ nữ phải dứt khoát ra đi.

Có 5 dấu hiệu này, đàn bà nên nhận ra đã đến lúc phải ly hôn! - Ảnh 1
Nếu đã không còn tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu hay hôn nhân thì đã đến lúc phụ nữ phải dứt khoát ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Không còn là chính mình khi ở cạnh đối phương

Khi ở bên đúng người, bạn sẽ luôn có thể là chính mình, chân thật và thoải mái nhất. Bạn có thể trong bộ dạng xấu xí nhất, cũng có khi là mình khó ưa, ngốc ngếch nhất mà không hề lo sợ điều gì. Vì chỉ cần ở bên người đó, trút bỏ hết những áp đặt mỏi mệt, bạn chỉ là bạn.

Nhưng đến lúc bạn không còn đủ tự tin hay không còn muốn là mình trước đối phương chính là lúc bạn phải kết thúc. Người ta không thể ở bên nhau lâu dài nếu không thể đối mặt nhau bằng những gì chân thật nhất. Và hãy nghĩ nếu bạn có quá nhiều mặt nạ để che giấu cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trước người đó thì bạn cũng không thể nào tìm được hạnh phúc thật sự được.

Bị kiểm soát, quản thúc quá mức

Nếu vợ hay chồng bạn lúc nào cũng muốn quản lý hết điện thoại, mạng xã hội, thậm chí là email của bạn thì đây không phải là sự quan tâm mà là kiểm soát quá mức. Thậm chí, họ còn muốn xem hết những hóa đơn mua hàng của bạn, biết hết đồng nghiệp hay người quen của bạn. Rõ ràng, kiếm soát quá đáng trong tình yêu hay hôn nhân đều không tốt. Bạn dần  bị cô lập trong một thế giới chỉ có bạn đời. Điều này hoàn toàn không hay, vì bạn còn có cuộc sống riêng tư, bè bạn đồng nghiệp. Ai cũng cần sự tự do để thỏa mãn chính mình hay có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Vì vậy, nếu có lúc thế này đừng ngần ngại mà chia tay để tìm một bắt đầu tốt đẹp hơn.

Có 5 dấu hiệu này, đàn bà nên nhận ra đã đến lúc phải ly hôn! - Ảnh 2
Nếu có lúc thế này đừng ngần ngại mà chia tay để tìm một bắt đầu tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống bị đối phương cô lập

Đối phương không để bạn gặp bạn bè, người thân, còn không muốn bạn dùng điện thoại hay bất kì phương tiện nào để kết nối với thế giới bên ngoài. Đừng nghĩ đây là vì tình yêu hay sự quan tâm quá mức. Rõ ràng, đối phương muốn bạn bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây cũng là dấu hiệu để bạn biết đã đến lúc phải kết thúc để giải thoát cho chính mình.

Ghen tuông quá đà

Ghen tuông là dư vị cần thiết trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng nếu đối phương ghen tuông quá mức, hầu như là không để bạn tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào thì không hề là điều hay. Trong tình yêu, ghen tuông phải có nhưng đừng nhầm lẫn nó với sự không tôn trọng cuộc sống của nhau. Không những thế, ghen tuông quá mức đôi khi còn gây ra những mâu thuẫn hay hậu quả không lường trước được. Tốt nhất chính là kết thúc trước khi mọi chuyện tệ hơn.

Có 5 dấu hiệu này, đàn bà nên nhận ra đã đến lúc phải ly hôn! - Ảnh 3

Ghen tuông quá mức đôi khi còn gây ra những mâu thuẫn hay hậu quả không lường trước được - Ảnh minh họa: Internet

Xem thường bạn và những gì bạn gặt hái được

Nếu bạn đời thường xuyên xem thường bạn cũng như những thành tựu bạn có thì bạn nên cân nhắc về mối quan hệ này. Vì trong hôn nhân luôn cần sự trân trọng nhất định để đủ thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau. Nếu không thể quý trọng giá trị của nhau thì chính là lúc phải để nhau rời đi.

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