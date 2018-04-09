Biết chồng say nắng người đàn bà khác, vợ khôn làm ngay điều này cứu vãn hôn nhân!

Và nếu trước nay bạn không hề biết chuyện bếp núc thì hãy cố gắng tìm hiểu hay học một khóa nấu ăn để trau dồi kỹ năng nấu nướng. Không một ông chồng nào không thấy thỏa mãn khi thấy bóng dáng vợ loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn mỗi lần họ trở về nhà.

Nhiệm vụ của phụ nữ trong gia đình luôn là vun vén nhà cửa, hết lòng vì chồng con. Đã là vợ, bạn phải học cách vun vén mái ấm của mình, để mỗi lần chồng trở về đều thấy thoải mái và ấm cúng nhất. Nhất là đừng quên nấu những món ăn chồng thích, để tạo cho chồng thói quen về nhà ăn cơm mỗi ngày, không tìm được đâu mùi vị cơm vợ nấu.

Đàn ông luôn muốn là trụ cột trong gia đình, đóng vai trò chính gánh vác trách nhiệm tài chính. Nhưng khi trên giường, đàn ông lại không chủ động. Thực lòng đàn ông nào cũng muốn vợ mình “hư’ trên giường để chiều chuộng họ. Đàn ông không thích phụ nữ chỉ thụ động đợi chồng làm mọi chuyện.

Ngay cả khi chồng có dấu hiệu ngả nghiêng lòng dạ, cũng đừng quên làm tròn vai trò người vợ thế này. Nhân tình có thể cho đàn ông cảm giác mới mẻ, nhưng lợi thế của người vợ chính là những gì ấm áp và thân quen nhất. Hãy để nhà là nơi đàn ông luôn muốn trở về dù từng lạc bước về đâu.

Đàn ông không thích phụ nữ chỉ thụ động đợi chồng làm mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Vợ biết cách khiến chồng say mê trong chuyện ấy thì chồng có từng say nắng ai cũng không thể không quay về với vợ. Điều đàn ông cần nhất chính là người có thể thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của họ trong đời sống tình dục. Hãy luôn bộc lộ bản thân khi gần chồng, cũng hãy để chồng bày tỏ điều anh ấy muốn.

Chăm sóc ngoại hình của bản thân

Đàn ông yêu bằng mắt, chưa bao giờ sai. Sống cạnh bạn quá lâu, đàn ông dễ nảy sinh mong muốn tìm kiếm những gì mới mẻ hơn. Dù vậy, phụ nữ lại ít khi nhận ra điều này.

Nhiều người vợ vì cuộc sống hôn nhân quá nhiều trách nhiệm, bận rộn đến mức không màng đến việc chăm sóc nhan sắc của mình. Nhưng chính điều này lại khiến chồng thấy vợ không còn quyến rũ như ngày đầu, dần có ham muốn tìm kiếm niềm vui mới bên ngoài.

Đàn ông yêu bằng mắt, chưa bao giờ sai - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng có biểu hiện chán bạn và manh nha dấu hiệu ngoại tình thì điều đầu tiên bạn phải làm là tự soi gương và xem mình cần làm gì để khiến bản thân xinh đẹp hơn. Bạn có thể là mẹ 2 con, hay vợ mới sinh, nhưng cũng đừng vì vậy mà tự ti. Phụ nữ đẹp chính là tự tin vào những điểm mạnh của mình. Bạn có thể thay đổi cách ăn mặc, phô bày đường cong mình tự hào, hay làn da trắng bạn từng hãnh diện. Bạn cũng có thể dành thời gian mỗi ngày để tập luyện, vừa để khỏe vừa trở nên tràn đầy sức sống trong mắt chồng.

Thật ra, một người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ đợi đến khi chồng say nắng ai đó mới hối hả nhìn lại mình. Hãy luôn chăm chút bản thân mỗi ngày. Khi bạn xinh đẹp, bạn không chỉ tự tin hơn, chồng còn tự hào mà yêu chiều bạn hơn. Phải nhớ, là phụ nữ thì phải đẹp mới có quà, nhé!