Bí kíp cao tay giữ chồng tránh khỏi ‘con giáp thứ 13’

Đàn ông luôn yêu bằng mắt, không khi nào sai. Vì vậy, dù đã trở thành mẹ một con bận rộn tối mắt thì cũng đừng quên dành thời gian chăm chút bản thân. Dù chồng có từng yêu thương bạn thế nào thì sẽ có lúc chán ngán khi thấy bạn luộm thuộm, bê bối. Đàn ông, có chung thủy ra sao cũng sẽ có lúc khó kiềm lòng trước cái đẹp, do đó phụ nữ nhất định đừng bỏ rơi bản thân.

Một người vợ luôn sỗ sàng trong lời nói, không tinh tế trong cư xử chỉ khiến đàn ông mỏi mệt. Ngược lại, khi vợ biết khôn khéo trong lời nói, biết trước sau luôn có thể giữ được trái tim đàn ông trước bất cứ cám dỗ nào. Có thể khiến chồng mát mặt với bè bạn, đồng nghiệp cũng là cách để giữ chồng hiệu quả nhất. Do đó, phụ nữ đừng để cách ứng xử của mình khiến chồng vì quá ngột ngạt mà tìm đến người phụ nữ khác. Nếu vợ lời nào nói ra cũng chí lý, hành động nào cũng làm chồng nể thì dù có đi đâu, gặp bao người tốt đẹp hơn vợ, anh ấy vẫn muốn trở về nhà nhanh nhất có thể. Và cũng hãy là hậu phương vững chắc cho chồng, sẽ không có ông chồng nào không yêu chiều một người vợ đảm, biết lo toan cho gia đình cả.

Hãy dành chút ít thời gian mỗi ngày để chăm sóc da dẻ, vóc dáng. Đôi khi cũng nên làm mới mình với vài bộ quần áo mới, mùi nước hoa lạ hay có thể quyến rũ chồng bằng những bộ đồ ngủ sexy. Phụ nữ biết làm đẹp không chỉ khiến mình tự tin hơn mà còn để giữ trái tim người đàn ông của mình.

Khen ngợi và âu yếm

Không chỉ phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông cũng như thế. Họ thích nghe những lời nhẹ nhàng, ngọt ngào từ người phụ nữ của mình. Hãy thường xuyên dành lời khen ngợi cho chồng, dù việc anh ấy làm lớn nhỏ thế nào. Lời khen không chỉ giúp chồng hãnh diện mà còn tự tin hơn mà còn giúp anh ấy tốt hơn mỗi ngày. Và cũng đừng quên dành cho chồng những hành động âu yếm như những chiếc hôn hay cái ôm mỗi ngày. Vợ chồng càng ở bên nhau lâu năm thì càng phải giữ những hành động thân mật thế này để duy trì cảm xúc của nhau.

Không chỉ phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông cũng như thế - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cấm chồng chơi với bạn bè

Vợ khôn không bao giờ ngăn cấm chồng chơi với bè bạn. Đàn ông luôn quan trọng bạn bè, cũng như phụ nữ cần người để tâm sự. Và với đàn ông, họ luôn muốn giữ sĩ diện trước mắt bạn bè. Phụ nữ muốn giữ trái tim chồng thì cũng nên tìm hiểu về bạn bè của chồng, có thể tìm đồng minh lại càng tốt. Thỉnh thoảng mời bạn bè chồng về nhà ăn uống vui vẻ cũng đủ khiến chồng quý trọng, yêu thương bạn hơn.

Cho chồng tự do, không gian riêng

Đàn ông luôn thích tự do, ngay cả khi đã có gia đình. Do đó, hãy luôn cho chồng không gian riêng, đừng quản thúc anh ấy bằng những câu hỏi như “Anh đang ở đâu?” hay “Anh đang làm gì?”. Cách giữ chồng tốt nhất không phải là nắm thật chặt, mà là buông đủ vừa để chồng tự khắc muốn trở về bên vợ. Nếu bạn cứ kè kè giữ chồng từng phút từng giây thì chỉ khiến anh ấy cảm thấy bức bối, dần dà sẽ muốn chạy trốn bạn. Đàn ông đã muốn giấu bạn thì đừng mong nhìn thấy được. Vì vậy, thà cứ để anh ấy tự nguyện trở về vẫn là tốt hơn.

Đừng so sánh chồng với người đàn ông khác

Không ai thích bị so sánh với người khác, và điều này là đại kị với đàn ông. Lòng tự ái và sĩ diện của đàn ông rất lớn, họ sẽ không bỏ qua cho chuyện vợ so sánh mình với người đàn ông khác. Vì đây là hành động khiến đàn ông nghĩ vợ không coi trọng mình. Và dần dà, họ sẽ muốn tìm người phụ nữ khác trân trọng giá trị của họ hơn.

Luôn coi trọng những quy ước chung giữa vợ và chồng

Vợ nên có những quy ước chung. Ví dụ như chồng có thể đi nhậu với bạn bè nhưng phải về trước giờ nhất định, hay chồng phải dành thời gian cuối tuần để chơi với con, giúp vợ việc nhà. Những quy ước này sẽ xây nên một ranh giới nhất định để chồng khó lòng quên được nghĩa vụ của mình trong gia đình, cũng như củng cố lòng chung thủy của chồng hơn mỗi ngày.

Vợ nên có những quy ước chung - Ảnh minh họa: Internet

Giữ lửa yêu

Tình dục trong hôn nhân không chỉ là chất keo giúp hôn nhân bền vững hơn mà còn có thể là làn gió làm mới cuộc sống vợ chồng. Vợ khôn luôn xem việc cải thiện chuyện chăn gối là điều không thể thiếu và cực kì quan trọng. Hãy luôn bày tỏ hết những gì mình muốn và thấu hiểu mong muốn của chồng nơi phòng the. Phụ nữ biết giữ lửa yêu trong chuyện chăn gối với chồng luôn có thể điều khiển được người đàn ông của mình.

Tự làm phong phú cuộc sống của mình

Đàn ông đều muốn người phụ nữ của mình biết tự làm mới, giúp cuộc sống của bản thân thêm phong phú hơn. Họ không thích sự phụ thuộc hết thảy của vợ vào chồng. Do đó, vợ khôn luôn biết trau dồi chính mình, tự học hỏi và phấn đấu, theo đuổi đam mê đến cùng.

Phụ nữ đừng bao giờ khiến chồng nghĩ mình chỉ biết quanh quẩn bên chồng. Điều này sẽ chỉ gây áp lực cho chồng. Và phải nhớ, khi bạn thành công, đạt được điều mình theo đuổi, bạn sẽ trở nên giá trị hơn trong mắt chồng. Phụ nữ làm được thế này cũng là quyến rũ nhất trong mắt đàn ông.