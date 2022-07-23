Bất ngờ trước 4 suy nghĩ của đàn ông ngoại tình lên giường với nhân tình... điều thứ 3 khiến vợ bất ngờ

Phụ nữ yêu 23/07/2022 11:42

Nhiều người thường thắc mắc ngoại tình có gì vui mà khiến đàn ông lao vào như thiêu thân, bỏ cả vợ đẹp con ngoan?

Nhiều người thường thắc mắc ngoại tình có gì vui mà khiến đàn ông lao vào như thiêu thân, bỏ cả vợ đẹp con ngoan? Kỳ thực, đàn ông chẳng ai nghĩ mình sẽ ngoại tình, đến khi ngoại tình rồi lại cho rằng không thể thoát ra được.

Thế thì khi đàn ông ngoại tình lên giường với nhân tình họ nghĩ gì?

Cảm giác được thỏa mãn

Đây có lẽ là suy nghĩ đầu tiên của đàn ông khi gần gũi nhân tình. Vì hầu hết đàn ông vụng trộm đều vì nhu cầu sinh lý đầu tiên. Chỉ số ít đàn ông ngoại tình vì tình cảm, còn lại đều để muốn đáp ứng nhu cầu mà họ không tìm thấy ở vợ.

Đó là lý do khi vụng trộm bên ngoài đàn ông không ngừng nghĩ về những đòi hỏi của mình trong chuyện chăn gối với nhân tình. Thậm chí họ sẽ tìm nhiều cách để thỏa mãn bản thân hơn là quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương.

Thấy mình tài giỏi

Bản tính của đàn ông luôn tồn tại suy nghĩ chinh phục phụ nữ. Khi họ chinh phục được người phụ nữ không phải là vợ mình, lên giường được với cô ta thì sẽ nhen nhóm niềm tự mãn bản  năng của đàn ông. Họ cho rằng họ có thể kiểm soát tốt chuyện ngoại tình, cũng như chuyện “yêu người phụ nữ khác. Thậm chí họ còn có suy nghĩ bản thân khá “xuất sắc” khi chinh phục được cả vợ và nhân tình, tài giỏi trong việc giấu vợ vụng trộm bên ngoài.

Nhiều người đàn ông vụng trộm không chỉ cố thỏa mãn bản thân mà còn muốn đối tác thăng hoa để chứng tỏ bản thân. Ở khoản thể hiện sự hài lòng, thỏa mãn, nhiều nhân tình luôn khôn khéo hơn những bà vợ.

Bất ngờ trước 4 suy nghĩ của đàn ông ngoại tình lên giường với nhân tình... điều thứ 3 khiến vợ bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Lên đỉnh” nhanh

Khi đàn ông bị kích thích mạnh mẽ khi yêu, họ thường muốn nhanh chóng được thỏa mãn ham muốn. Khi gần gũi với người vợ quá quen thuộc, họ không có được cảm giác thôi thúc này. Ngược lại, với nhân tình thì hoàn toàn khác. Đàn ông tìm thấy ở nhân tình cảm giác mới mẻ, nên càng muốn nhanh chóng “lên đỉnh” hơn với vợ.

Nhưng đa số đàn ông ngoại tình vì nhu cầu thì sau khi được thỏa mãn cũng sẽ sớm rời đi để nhanh chóng về nhà. Với kiểu ngoại tình giải tỏa thế này đàn ông không có nhiều suy nghĩ trách nhiệm, đơn thuần “đánh nhanh rút gọn”.

So sánh với vợ

Đây là suy nghĩ thường trực của đàn ông khi gần gũi với nhân tình. Họ muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ thì đương nhiên sẽ so sánh với cái cũ. Chẳng hạn như, so sánh từ cơ thể, kỹ năng, đến cách chiều chuộng… của vợ và nhân tình. Chính suy nghĩ so sánh này thúc đẩy đàn ông lựa chọn giữa việc tiếp tục ngoại tình hay quay về với vợ con.

Cảm thấy tội lỗi

Dù ít hay nhiều thì đàn ông khi lên giường với nhân tình cũng có suy nghĩ này. Họ ngoại tình nhưng vẫn thấy có lỗi với vợ. Họ bị dằn vặt nhưng cũng không thể dừng lại. Đó là lý do đàn ông ngoại tình thường trở về nhà với những món quà, quan tâm đặc biệt hơn bình thường với vợ, như âm thầm chuộc lỗi.

Quay lại với tình cũ hay tiếp tục sống với chồng lớn tuổi từng là cứu tinh của gia đình?

Quay lại với tình cũ hay tiếp tục sống với chồng lớn tuổi từng là cứu tinh của gia đình?

Không giống vẻ u buồn của những phụ nữ có chồng ngoại tình tìm đến tư vấn mà tôi thường gặp, người đàn bà này chỉ chừng 30 tuổi, mặc bộ váy sẫm màu làm tôn nước da trắng trẻo trên gương mặt dễ thương.

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