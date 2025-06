NÓNG: Phát hiện một công ty ở Nghệ An kinh doanh lọc nhớt không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo thông tin từ VTC News, ngày 19/6, Đội QLTT số 3 (Cục QLTT Nghệ An) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra Công ty TNHH Hòa Tâm, địa chỉ tại số 252 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang kinh doanh 63 sản phẩm lọc nhớt có tổng trị giá gần 16 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.