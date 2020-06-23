4 điều phụ nữ sau kết hôn mất đi mãi mãi nhưng ít có người chồng nào thấu hiểu

Phụ nữ yêu 23/06/2020 06:15

Người phụ nữ lấy chồng mất đi sự tự do, đến khi sinh con lại đánh mất vóc dáng nhưng có bao nhiêu người đàn ông thấu hiểu được nỗi tủi hờn, đau khổ mà vợ đang gánh chịu.

Đàn ông cưới vợ vẫn có thể giữ những thói quen, thú vui của mình. Nhưng phụ nữ lấy chồng, mấy ai được tự do làm những điều mình thích mà không sợ người đời gièm pha? Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đàn bà thường mất đi những thứ này, đàn ông có ai thấu hiểu không?

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Phụ nữ lấy chồng phải hy sinh rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tự do, mối quan hệ

Người đàn bà kết hôn thường đánh mất đi sự tự do. Họ không còn có thể ngủ đến tận trưa, la cà cùng bạn bè từ quán này đến quán kia. Thay vào đó, mỗi ngày tan làm họ phải tranh thủ về thật sớm để đón con, chuẩn bị cơm nước.

Những ngày nghỉ cũng chẳng được yên thân khi bị chồng con réo gọi liên tục. Đi đâu cũng không được thoải mái vì lo lắng đủ thứ chuyện. 

Đầu óc minh mẫn

Đến khi sinh con, phụ nữ lại mất đi đầu óc minh mẫn. Họ thường bị tình trạng "não cá vàng", quên trước quên sau. 

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Phụ nữ sau sinh chẳng còn minh mẫn như xưa - Ảnh minh họa: Internet

Có bao nhiêu người chồng thông cảm cho vợ trong chuyện này? Hay các anh chỉ trách vợ quên giặt chiếc cà vạt, không chịu lau đôi giày để mình đi tiếp khách? Nhiều ông chồng vô tâm đến mức khiến đàn bà chết tâm.

Vóc dáng săn chắc, xinh đẹp

Khi mang thai, phụ nữ thường tăng cân chóng mặt, mất đi vóc dáng như thời còn con gái. Ai cũng bảo ăn đi có chất dinh dưỡng nuôi con. Ăn đi để có sữa cho con bú, ăn đi để con được nhờ...

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Phụ nữ sinh con đánh mất đi vóc dáng xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau đó, họ lại bị chỉ trích là “sao không giảm cân đi, mập như vậy chồng bỏ theo bồ nhí thì đừng trách”. Cuộc đời phụ nữ khổ sở trăm bề, vừa mất tự do vừa mất đi vóc dáng nhưng chẳng ai hiểu được.

Những sở thích riêng

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Lấy chồng rồi, phụ nữ bỏ qua một bên những sở thích riêng - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn độc thân, bạn dễ dàng theo đuổi điều mình thích. Nhưng khi lấy chồng, mấy ai còn đủ thời gian, sức lực để tiếp tục những điều mình đam mê.

Mỗi ngày tất bật với công việc ở ngoài, việc nội trợ rồi những việc linh tinh khác khiến bạn dần quên đi bản thân thật sự muốn gì. Đến khi có chút thời gian để thực hiện thì lại mất đi sự nhiệt tình như thời còn trẻ.

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