18 đặc trưng chỉ có ở người phụ nữ tốt số

1. Trước khi lấy chồng, vận số của bạn do cha mẹ quyết định. Sau khi lấy chồng, số mệnh của bạn lại do chồng và nhà chồng. Muốn một cuộc đời an yên, hãy chọn người đàn ông thật lòng đối đãi với mình. Muốn sống hạnh phúc , hãy chọn nhà chồng biết đối nhân xử thế.

Chỉ có người phụ nữ tốt số mới có những đặc trưng này.

3. Lời nói thốt ra có thể nói lên thân phận và phẩm vị của một người phụ nữ. Phụ nữ dại nói lời ngô nghê không suy nghĩ. Phụ nữ khôn nói lời nào cũng khẳng định bản thân không tầm thường. Muốn nói lời hay thì phải học hỏi, muốn người khác tôn trọng thì không thể lười biếng.

2. Người phụ nữ mệnh tốt hay không, chỉ cần nhìn trang phục là có thể rõ. Phụ nữ ăn mặc hở hang thì như hoang mạc cây cối chẳng thể sinh sôi. Phụ nữ biết ăn mặc kín đáo, hợp lúc hợp thời thì mới giữ được đức hạnh.

Chỉ có người phụ nữ tốt số mới có những đặc trưng này - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi có thời gian rảnh, hãy học nấu ăn, khiêu vũ, cắm hoa… hay chỉ đơn giản là đọc sách. Thanh xuân tươi trẻ chóng tàn, nhưng khí chất nếu biết nuôi dưỡng thì ngày một tăng. Và nhất định phải có những thói quen tốt, như dậy sớm, mỗi ngày một kế hoạch nhỏ…

5. Có những thứ nhất định không thể xài đồ rẻ tiền, đó là mỹ phẩm, nội y và giày. Phụ nữ thì cũng cần tụ tập bạn bè, cũng cần vui chơi hết mình. Học nấu ăn, học lái xe, đầu tiên là để tự phục vụ bản thân, để không phải lạc đường chật vật. Có một thói quen thưởng thức trà chiều cũng thật thi vị.

6. Chọn cho mình một trạng thái yêu thích. Chẳng hạn như, vài phút đầu khi ngủ dậy bạn thích làm gì, vài phút đầu khi bắt đầu một ngày làm mới bạn làm gì để thấy thoải mái hơn? Quan trọng nhất trong mọi chặng đường là trạng thái khởi động, nhất định phải tràn đầy yêu thích và phấn khích.

Có những thứ nhất định không thể xài đồ rẻ tiền, đó là mỹ phẩm, nội y và giày - Ảnh minh họa: Internet

7. Chăm sóc mái tóc, dù dài hay ngắn. Học cách chọn trang phục phù hợp với bản thân, kết hợp với giày dép và túi xách tương thích.

8. Phụ nữ cần giảm cân, giữ dáng. Nhưng nếu không vui, hãy tự thưởng cho mình một món đồ ngọt, thả lỏng một chút, tâm trạng sẽ vui vẻ hơn.

9. Đừng quên hai thứ quan trọng khi ra khỏi nhà, là kem chống nắng cho tay, mặt, và một thỏi son. Ý thức làm đẹp không bao giờ là vô bổ với phụ nữ.

10. Đã kết giao với bạn bè thì đừng quan tâm đến đồng tiền. Nếu bạn muốn có bạn, hãy chân thành đối đãi.

11. Nếu bạn bị bạn bè tổn thương, đừng dễ dàng hoài nghi về tình bạn. Nhưng nếu là người từng phản bội bạn, hãy cẩn trọng với họ.

12. Học cách phớt lờ. Chỉ nhớ những lời bạn thích nghe, còn không thì đừng để tâm.

13. Học cách chấp nhận cuộc sống không phải lúc nào cũng ưu ái bạn. Sẽ có lúc mặt trời mọc, cũng có khi chiều tàn. Học cách yêu bản thân, biết ơn dù hôm nay là một ngày nắng hay mưa.

Dù rằng sẽ có lúc bạn trở nên bất động trước biến cố, nhưng cũng đừng từ bỏ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

14. Đừng vì bất cứ ai mà hành động tra tấn với chính mình. Bạn có thể buồn, khóc, tổn thương, nhưng đừng bỏ bữa liên tục, khóc lóc quá nhiều… Dù rằng sẽ có lúc bạn trở nên bất động trước biến cố, nhưng cũng đừng từ bỏ bản thân.

15. Nếu yêu thích mỹ phẩm, hãy có cho mình một hộp mỹ phẩm. Nếu yêu thích trang sức, hãy tự sắm một hộp đựng trang sức. Để nếu không vui, bạn chỉ cần nhìn vào những gì mình thích cũng đã thấy nhẹ lòng đi.

15. Với phụ nữ, chiếc ví có thể không chứa nhiều tiền, nhưng nhất định phải thể hiện được phẩm vị riêng biệt.

16. Một người đàn bà thông minh có thể không trang điểm, nhưng nhất định phải biết cách trang điểm.

17. Phụ nữ có thể uống rượu, nhảy nhót với nhạc… nhưng phải biết đường về. Dù không nổi bật, nhưng nhất định không hòa lẫn vào đám đông.

18. Một người phụ nữ tốt số luôn tin vào bản thân, đối đãi tốt với chính mình. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Dù bạn bao nhiêu tuổi, ở thời đại nào cũng đừng quên trân quý chính mình. Cuộc đời không dài, đừng để bản thân suốt ngày phải chịu thiệt.