18 đặc trưng chỉ có ở người phụ nữ tốt số

Chỉ có người phụ nữ tốt số mới có những đặc trưng này.

1. Trước khi lấy chồng, vận số của bạn do cha mẹ quyết định. Sau khi lấy chồng, số mệnh của bạn lại do chồng và nhà chồng. Muốn một cuộc đời an yên, hãy chọn người đàn ông thật lòng đối đãi với mình. Muốn sống hạnh phúc, hãy chọn nhà chồng biết đối nhân xử thế.