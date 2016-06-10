Xem trước phim Định Mệnh - Tập 11a: Kumud ra sức bảo vệ Saras trước dân làng

Saras bảo rằng chính anh đã đụng vào con bò và anh sẽ chịu trách nhiệm. Kumud và mọi người kinh ngạc. Vidyachatur hỏi Saras đang nói gì vậy. Saras bảo đúng, anh đã lái xe với tốc độ cao và đột nhiên con bò xuất hiện trước xe. Yash cảm thấy xấu hổ vì đã giữ im lặng.

Tập phim bắt đầu với cảnh Yash sắp thề trước mặt mẹ mình rồi Saras giữ tay anh và nhìn chằm chằm. Mọi người cảm thấy kinh ngạc khi thấy Saras ngăn cản không cho Yash thề. Anh bảo Yash rằng không một ai được thề dối trước mặt mẹ của mình. Anh nói với Vidyachatur rằng tối qua Yash đến đón anh tại trạm xe bus. Mọi người chăm chú nhìn.

Dân làng nói rằng Saras đã nói rõ ràng và đó là vì cái tôi của anh. Họ sẽ không để Saras đi và bắt đầu giận dữ. Vị học giả nói rằng sau Bhagwaan họ thờ thần bò, và Saras thì đã đụng vào con bò. Dân làng nói rằng: "Saras là con trai của Saraswati và sau khi bà ấy mất, những giá trị của bà ấy cũng biến mất theo".

Mọi người nói rằng Saras không có mẹ, cái mà anh ấy thờ phụng chính là Guamata. Saras kiên nhẫn nghe họ nói. Kumud, Kusum nhìn họ. Họ nói rằng nếu Saraswati còn sống bà ấy sẽ chết khi thấy những điều này. Vidyachatur cúi đầu lắng nghe những lời nói của họ. BadiMaa rất sốc và tiếp tục nhìn.

Học giả nói rằng ông tha thứ cho việc Saras đã làm ô uế nguồn nước thiêng bằng việc lội xuống dưới và đặt Ganagaial ở đó nhưng lỗi lầm lần này không thể được tha thứ. Kumud sắp khóc.

Học giả nói Saras phải chịu phạt vì lỗi lầm to lớn này. Tất cả mọi người kinh ngạc và bàn tán. Họ nói sẽ không để Saras đi. Vidya nói rằng Saras không thể làm điều này và anh có thể đang nhận tội cho ai đó. Vidya nói nếu ông nói chuyện riêng với Saras, có thể sẽ có lời giải thích. Saras bảo Kaka “Con đã sẵn sàng cho hình phạt và con sẽ chịu trách nhiệm.”

Gyaan nói họ không thể phạt khách và anh chắc rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Học giả nói không được. Con bò thuộc về IIaben, và nó chính là con đường sống của gia đình cô ấy. Học giả la lên và hỏi Gyaan có chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí của gia đình Ilaben hay không, Gyaan im lặng.

Một người dân nói rằng xe của Saras không chỉ đụng con bò mà còn đụng vào IIaben và làm cho tay cô ấy bị thương. Saras phải chịu hình phạt thích đáng. Họ nói họ nên làm xấu mặt Saras và dẫn Saras đi theo sau. Kumud nghĩ anh không thể làm điều này và chạy tới bảo vệ Saras. Yash cũng muốn ngăn dân làng nhưng mẹ của anh đã ngăn cản anh. Kumud ngăn cản mọi người và tranh cãi. Cô nói Saras không làm những điều này và anh ấy vô tội, không ai được đụng đến anh ấy . Học giả nói ông ta không nghe Kumud và nếu cô tiếp tục ngăn cản cô cũng sẽ bị phạt như Saras.

Kumud nói rằng cô luôn luôn đấu tranh cho sự thật và hôm nay cũng cô sẽ chiến đấu cho sự thật. Saras nhìn Kumud. Kumud nói Saras nhận lỗi để bảo vệ hình ảnh của gia đình cô.

Cô nói rằng nếu Saras muốn, anh có thể rời làng và đã đi xa, nhưng anh đã trở lại vì gia đình cô. Vị học giả hỏi liệu cô có bằng chứng chứng minh Saras đã không làm điều đó. Cô nói rằng cô không có bằng chứng nhưng cô có lòng tin.

Cô nói về những việc tốt đẹp của Saras, rằng anh đi đến Mandir hàng ngày bởi vì mẹ của anh đã từng đi đến Mandir. Làm thế nào họ có thể đổ lỗi cho một người như vậy. Khi nhà xưởng bị cháy, chính Saras người nhảy vào lửa và cứu Vidyachatur. Anh đã cứu một bé trai từ một hồ nước. Cô nói rằng những người đang đổ lỗi cho Saras đang thực sự xúc phạm mẹ của anh. Cô nói Xin lỗi đến Purohitji, và nói rằng cô đang đứng về phía của những người vô tội, và nó là dharam cô ấy, cô ấy sẽ luôn luôn làm điều đó. Vidyachatur nói rằng Saras đã cứu sống một bé trai, và anh nên được cho cơ hội. Vị học giả nói được nhưng anh phải làm Prayaschit. Saras chấp nhận.

Học giả nói rằng Prayaschit (Atonement) rất khó khăn và Saras không hiểu ý nghĩa của gaudhan. Saras nói rằng anh biết. Vị học giả nói được và nói với anh rằng anh sẽ phải làm việc chăm chỉ trong làng, phải chịu chi phí cho gia đình Ilaben và mua cho cô ấy một con bò cho tới khi anh rời đi. Vị học giả cũng nói rằng Saras sẽ được cung cấp thức ăn mỗi ngày một lần cùng một chiếc giường bên ngoài nhà Ilaben và anh phải ngủ ở đó dưới bất kỳ thời tiết nào. Kumud khóc.

Vidyachatur nói Purohitji tôi sẽ đền bù sự mất mát của Ilaben. Kusum và mẹ cô cũng khóc. Vidyachatur nói rằng ông sẽ mua một con bò cho Ilaben và Saras sẽ ở lại với họ trong nhà của họ. Saras nói Vidyachatur rằng tiền có thể bù đắp cho những mất mát của cô ấy, nhưng không phải là vết thương trong trái tim cô. Kumud nghe và khóc. Saras nói chỉ khi anh làm điều mà Purohit nói, Ilaben mới nhận được công bằng. Badimaa sốc. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Saras. Saras nói đi thôi và học giả dẫn anh đi.

Mẹ của Yash cảm ơn bhagwan vì đã gửi bhagwan đến để cứu Yash. Yash nói rằng ngày hôm nay jijaji đã cứu anh ta, nhưng nếu có ai đến để hỏi sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bà nói rằng có một cách duy nhất và gói quần áo của mình và yêu cầu anh chạy ra bằng cửa sau. Yash bỏ chạy. Kantilal ở bưu điện gửi tiền và ông nghĩ là một gánh nặng khi giữ tiền của người khác. Saras đi đến nhà Ilaben. Kumud theo sau anh.

Saras gõ cửa, con trai Ilaben mở cửa và nói rằng ai đó đã đụng con bò của họ. Saras nói rằng đó là anh đã làm chuyện này. Ilaben đang nghỉ ngơi, cô nghe thấy và nói anh đi nếu không cô sẽ làm điều tương tự những gì anh đã làm cho con bò của mình. Kumud nghe được điều này.

Ilaben tức giận và yêu cầu Saras rời đi. Saras nói rằng anh sẽ làm chậu gốm và bán chúng để mua một con bò cho cô. Cô không chấp nhận vì Saras đã giết chết con bò của mình. Ilaben nói rằng cô và gia đình cô ấy sẽ tự tử chứ không nhận sự giúp Saras và đóng cửa. Kumud đến và nói với Saras tại sao anh phải lắng nghe tất cả điều này, nếu anh đã không làm bất cứ điều gì. Saras bảo Kumud về nhà và không nên đến trong lúc này.

Kumud nói cô biết anh vô tội vì cô đã nhìn thấy anh đi một mình từ nhà của họ. Cô nhìn anh và hỏi tại sao. Kumud im lặng và nghĩ rằng nếu cô ngăn anh lại, điều này sẽ không xảy ra. Saras nói dối Kumud, Kumud hiểu rằng anh đang nói dối và cô nói rằng cô sẽ ủng hộ anh cho dù anh có muốn sự giúp đỡ của cô hay không. Kumud rời khỏi. Saras nghĩ rằng anh dừng lại là điều tốt vì anh đã cứu Yash.

Tại Dubai;

LaxmiNandan hỏi Ghuman liệu Saras gọi điện không. Cô nói không. Cô nói rằng Saras có thể nhận được nhiều tình yêu ở đó. Laxminandan mỉm cười và nói rằng họ cũng sẽ đi đến Gujarat. Ghuman đùa họ sẽ lấy haveli của Vidyachatur ở Dahej. Laxminandan bị sốc, Ghuman nói rằng cô đang nói đùa. Laxminandan sắp rời đi tham dự cuộc họp hội đồng quản trị. Ghuman cảm thấy rằng Laxminandan đang che giấu điều gì và cô sẽ đến để biết sự thật.

Tại nhà Kumud

Vidyachatur nói rằng ông không biết gì phải nói gì với Laxminandan vì họ nghĩ rằng Saras đang ở với họ. Badimaa đến và nói chống lại Saras. mẹ Kumud nói với Badimaa rằng bà nên tin Saras bởi anh là con trai Saraswati, không phải con trai của Ghuman. Badimaa nói rằng bà không thể tin được.

Mẹ Yash nghe cuộc trò chuyện này và nghĩ Yash nên chạy đi thật xa. Sau đó, bà đi xuống đại sảnh và nói rằng Yash đã rời khỏi nhà vì tất cả họ đã xúc phạm anh và đứng về phía Saras. Vidyachatur sốc. Kumud đi vào và nghe được. Mẹ Yash khóc to, Vidyachatur kêu bà im lặng.

Saras ngồi bên ngoài nhà Ilaben của suy nghĩ về lời nói của Kumud. Con trai Ilaben rằng Saras có thể cảm thấy lạnh. Saras nghĩ về Kumud và Kumud nghĩ về anh.

Mẹ Kumud cho biết cô cần phải ăn. Kumud suy nghĩ về Saras. Kumud nói với mẹ cô rằng Saras đang làm tất cả điều này cho gia đình cô và cô không thể nhìn thấy điều này bởi vì anh vô tội. Cô ủng hộ Saras. mẹ Kumud nói hãy làm những gì trái tim mình nói.

Kumud nói cô muốn giúp anh ấy. Cô nói cô sẽ không thấy bất kỳ giấc mơ nào lần này. Cô sẽ làm Prayaschit (Atonement) và mẹ cô đồng tình với cô. Vidyachatur nói rằng ông cảm thấy muốn phát ốm. Ông không thể cứu Saras, mặc dù ông biết Saras là vô tội. Kumud và Vidyachatur đi gặp Saras. Vidyachatur đưa cho Saras một tấm chăn . Vidyachatur nói xin lỗi Saras. Saras nói rằng ông không nên nói như vậy.

Vidyachatur nói tất cả mọi người ủng hộ Saras. Kumud mang theo thức ăn. Vidyachatur hỏi Saras định đi đâu vào buổi sáng. Anh sắp kể cho ông nhưng Kumud ngắt lời và nói anh hãy ăn thức ăn. Vidyachatur nói Saras ăn và ông sẽ nói chuyện với Ilaben. Kumud nói Vidyachatur rằng Ilaben sẽ không lắng nghe, và ông nên về nhà ăn và uống thuốc.

Vidyachatur bỏ đi. Kumud ngồi và có cảm giác lạnh. Cô nói rằng cô sẽ giúp anh và cô sẽ chia sẻ Paschiataap. Cô kêu anh ăn. Saras nói Kumud cùng ăn với anh vì anh biết cô cũng chưa ăn. Kumud rất vui. Saras cũng hạnh phúc vì Kumud ở bên cạnh anh. Anh tiếp tục ăn thức ăn.