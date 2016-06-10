Xem trước phim Định Mệnh - tập 10b: Kumud nhớ Saras da diết khi anh vừa rời đi

Tập phim bắt đầu với cảnh Kumud đi về phía cánh cổng và lấy chiếc diều mà saras đã để lại. Kumud bần thần hồi tưởng về những giây phút ở cùng saras. Đúng lúc đó kusum đến và hỏi kumud:- Có chuyện gì thế chị.

Kumud quay sang và nói: - Dù gì đi nữa thì chị cũng sẽ nói cho ba mọi chuyện. Có thể mới đầu ông ấy sẽ thấy đau lòng nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương

Kusum trách kumud - Nếu chị ngăn saras lại anh ấy đã không rời đi rồi.

Kumud nói: - Em nói xem chị lấy quyền gì để ngăn cản anh ấy đây.

Kusum hỏi kumud: - Có phải chị rất mong saras quay lại không?

Kumud nói: - Saras sẽ không quay lại đâu.

Kusum nói với vẻ thách thức: - Nhưng em thì có đấy, em cá là saras sẽ quay lại

Saras đang đi trên phố. Saras nghĩ : “Tôi tưởng rằng cô sẽ ngăn tôi lại nhưng đến phút chót cô vẫn để tôi đi. Tôi đã làm tổn thương cô, tôi đã muốn xin lỗi cô nhưng cuối cùng tôi cũng không nói”.

Trong lúc đó tại nhà của Kumud, Vidyachatur nói với kantibhai: - Xin lỗi ông, tại vì mấy hôm nay nhà tôi có khách nên tôi không thể trả tiền ông đúng hẹn được.

Kantibhai nói: - Tôi biết là không ai biết căn nhà này đang được thế chấp. Tôi hiểu mà. Nói rồi kantibhai rời di.

Ngay sau đó mẹ kumud nói: - Khi em lấy anh, chúng ta đã phải thế chấp căn nhà này cho LaxmiNandan. Chúng ta có nên hỏi để lấy lại ngôi nhà từ kantibhai không.

Vidyachatur nói rằng bây giờ LaxmiNandan đã rất gần chúng ta rồi. Mẹ kumud nói: - Chúng ta phải để ngôi nhà này cho Yash và vợ nó.

Vidyachatur đảm bảo là sẽ nhất định như thế.

Trong lúc đó, Kumud đang khóc và nghĩ về nhưng kỷ niệm giữa Saras và cô. Ánh mắt Kumud buồn rười rượi nhìn vào cánh diều saras để lại.

Kusum đến cạnh và hỏi: - Chị định bao giờ nói cho ba biết sự thật đây.

Kumud trả lời: - Sớm muộn gì chị cũng phải nói cho ba biết sự thật. Chẳng có lý do gì để giấu ba cả.

Kumud nói: - Em cá là anh ấy sẽ quay tở lại đấy. Từ tận sâu trong tim em luôn tin tưởng anh ấy sẽ trở lại.

Kumud khẳng định: - Saras sẽ không quay trở lại đâu. Con tim toàn chỉ cho ta những điều sai thôi.

Kusum phản bác: - Nhưng Saras khác mà. Em dám cá với chị đấy. Lần trước chẳng phải chị cũng thua sao. Saras vẫn nhìn được mặt chị đó thôi.

Trên đường

Lúc này Saras đang đợi chuyến xe buýt. Anh hỏi người bên đường chừng nào xe tới. Họ trả lời trong khoảng một giờ nữa. Thấy vậy Saras hỏi họ ở gần đây có nhà nào để nghỉ chân không, rồi anh rời đi.

Ở nhà, Kumud đang cầu nguyện thì đột nhiên ánh sáng từ cây nến tắt. Kumud lo sợ đây có thể là một điềm xấu. Saras vẫn đang nghĩ tới Kumud.

Đúng lúc đó Yash cùng các bạn của mình đang lái xe với tốc độ cực kỳ nhanh trên đường. Anh nói với bạn mình: - Nếu nhà mình mà biết mình đi với các cậu cả đêm thì họ sẽ la mình mất. Đúng lúc đó Saras đi tới, chiếc xe của Yash suýt nữa thì đâm vào anh.

Ở nhà kumud một lần nữa lại đánh rơi bình đựng sữa. Cô lo sợ và cầu xin thần linh rằng cô sẽ kể tất cả mọi chuyện cho ba nghe.

Tại Dubai

Ghuman đang chuẩn bị thì Laxminandan đến gần và thông báo cho Ghuman rằng visa đã sẵn sàng. Ghuman cố tỏ ra tình tứ với Laxmiandan. Bà nghĩ: - Em sẽ phải nói chuyện với anh về vụ giấy tờ nhà của vidyachatur. Ghuman bảo với Laxmiandan : - Anh phải chờ em đấy, bây giờ thì em phải đi đến chỗ con trai em đã.

Tại nhà của kumud

Mami hỏi” Mọi người có thấy Yash đang ở đâu không vậy?” Vidyachatur trả lời - Có lẽ nó và saras đang đi cùng nhau rồi.

Ngay lúc đó Kumud nói: - Không có đâu ba, Saras đã rời vào buổi sáng sớm rồi. Vidyachatur ngạc nhiên: - Sao kỳ vậy, lẽ nào Saras đi mà lại không nói cho chúng ta lời nào sao?

Kumud nói “Ba hãy nghe con nói này” . Vidyachatur nói” Rốt cuộc là thế nào vậy kumud?” Đúng lúc này Yash hớt hải chạy vào và nói trong hoảng sợ: - Mẹ ơi, làm ơn hãy cứu con với, làm ơn cho con trốn đi với. Mọi người trong nhà đều hết sức ngạc nhiên và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Yash giải thích: - Con không có làm cái gì cả. Làm ơn hãy cứu con với. Bọn họ đang định giết con. Mẹ của Yash nhanh chóng đưa anh vào phòng. Yash nói:- Đêm qua con đã uống bia cùng bạn con và đã lái xe nhanh.

Đúng lúc này có nhiều dân làng đã kéo đến trước cổng nhà Kumud và đòi gặp Yash. Dân làng kêu to tên của Vidyachatur và Gyan. Cả nhà của Kumud ra ngoài coi xem có chuyện gì. Pandit nói: - Yash đã giết 9 người trong làng rồi .

Ở trong phòng, Yash bảo với mẹ: Con bò đã đâm vào xe của con và bị chết. Mẹ Yash đã tát anh rồi nói sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dân làng yêu cầu với vidyachatur: - Hãy kêu cháu anh ra đây ngay đi.

Vidyachatur gọi Yash với vẻ vô cùng giận dữ. Mẹ Yash trong phòng trấn tĩnh Yash rằng: - Hãy bình tĩnh và đừng nói con đã làm chuyện gì.

Kumud cảm thấy cực kỳ căng thẳng. vidyachatur nói với dân làng rằng “ Nếu Yash thực sự làm vậy thì nó sẽ phải chịu sự trừng phạt” Rồi ông quay sang Yash và hỏi:- Nói đi, có phải con đã làm thế không?

Yash chối rằng con bò đã chết từ trước nhưng Vidyachatur bắt anh phải thề trước mặt mẹ mình. Yash run rẩy đưa tay lên đầu mẹ mình để thề thì bị Saras đột ngột xuất hiện giữ tay lại. Mọi người và kumud đều rất ngạc nhiên trước sự trở lại của Saras. Tập phim kết thúc.