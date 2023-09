Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 48 Phần 6

Gehna đang massage chân cho bà nội trong khi Bhairon cố gắng giải thích cho Basant hiểu về công nghệ. Bà nội nói rằng Anandi sẽ dạy Basant học mọi thứ trong hai ngày khi cô trở lại Jaitsar. Không khí trong nhà bỗng trùng xuống. Lúc này bà nội nhận được một cuộc gọi từ Shiv, sau khi hỏi thăm mọi người, anh nói rằng có một bất ngờ dành cho bà và thông báo rằng anh đã hủy kì nghỉ của mình, ngày mai anh sẽ cùng Anandi trở về Jaitsar. Anandi cũng nói chuyện với bà nội, bà nói rằng mọi người rất mừng khi nghe được tin này. Trong khi cả nhà đang vui vẻ, bà nói với mọi người hãy mau chuẩn bị cho lễ Pag Phere, nhưng rồi bà lại lo ngại về phản ứng của Anandi nếu cô biết tin Jagdish đột nhiên biến mất. Bhairon nói rằng họ sẽ phải nói dối Anandi và cần bịa ra một lí do chính đáng cho việc Jagdish bỏ đi. Bà nội tự nhủ rằng sẽ thật tuyệt nếu như tin tức về Jagdish đến sớm hơn. Mọi người trêu chọc bà, họ nói rằng giờ thì bà sẽ có được mọi thứ từ cô cháu gái Anandi yêu dấu.

Anandi liên tục cảm ơn Shiv và nói rằng cô không bao giờ chán ngán hay mệt mỏi vì điều này. Shiv bảo rằng cô không cần cảm ơn anh như vậy, anh đã ích kỉ khi đưa cô đến Udaipur này, nhưng anh biết cô nhớ mọi người ở nhà và vì muốn cô được hạnh phúc trọn vẹn nên anh sẽ để cô được ở cạnh gia đình của mình. Anandi nói rằng điều đó không thể gọi là ích kỉ vì anh luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình. Cô lo lắng hỏi anh đã nói chuyện này cho gia đình anh biết chưa, Shiv bảo có lẽ họ sẽ cảm thấy tồi tệ nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Cảnh 2: Tại dinh thự ở Udaipur

Trong khi Ira đang hỏi Nathu về một số việc thì bà nhận được cuộc gọi từ bà nội. Bà nội hỏi Ira liệu có thể gửi Sanchi về cùng Shiv và Anandi trong ngày hôm nay để làm lễ Pag Phere được không, nếu có thể thì gia đình Sekhar hãy đi cùng họ. Ira rất ngạc nhiên nhưng cố gắng không thể hiện điều đó qua giọng nói, bà nói rằng sẽ để Sanchi tới Jaitsar cùng Shiv và Anandi. Ira cũng như Meenu cảm thấy rất khó hiểu khi Shiv không hề nói cho họ và bà nội về những thay đổi trong kế hoạch của anh. Nắm bắt được cơ hội này, Sanchi lên tiếng buộc tội Anandi, cô bảo rằng chính Anandi và gia đình Singh đã chi phối anh trai cô, buộc anh phải làm theo những yêu cầu của họ. Meenu và Ira đang rất căng thẳng, Meenu nói Sanchi đừng nên có thành kiến với Anandi, rất có thể một tình huống khẩn cấp nào đó đã khiến Shiv thay đổi quyết định. Ira nghĩ rằng bà cần nói chuyện với Shiv về việc này.

Ira, Alok và Sanchi đang ngồi trong phòng. Khi Shiv đến, Alok hỏi rằng có phải con sẽ tới Jaitsar. Shiv bối rối hỏi ai là người đã nói ra chuyện này. Sanchi liền chế nhạo anh rằng bà nội Kalyani thân yêu của anh nói đó. Cô mỉa mai rằng anh có thể đi giải quyết công việc khẩn cấp của anh, còn Anandi thì nên ở lại đây để mọi người có thể dành nhiều thời gian ở cạnh cô. Shiv ngây thơ nói rằng anh đang lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật với Anandi và nói với mọi người cùng tới Jaitsar để có thể dành thêm thời gian cho cô. Alok từ chối, ông bảo mọi người cũng thích lắm nhưng họ cần hoàn thành nốt công việc và cũng phải giải quyết việc kinh doanh cho xong nữa. Shiv rời đi để ăn sáng, Ira nói rằng Anandi và Shiv chỉ vừa mới kết hôn, họ cần có một khoảng không gian riêng tư và không nên bị ai can thiệp quá nhiều.

Khi Shiv đã đi khỏi, Sanchi liền cố gắng nhồi nhét vào đầu bà Ira - mẹ cô những ý nghĩ xấu xa về Anandi, rằng Anandi là một người sắc sảo và cơ hội, đã tìm mọi cách lôi kéo anh trai cô ra xa gia đình của mình để đến gần hơn với gia đình cô ấy.

Cảnh 3: Tại làng Laxmibhag

Jagdish được một người đàn ông chở trên chiếc xe đạp, tình cờ anh nhìn thấy cô gái hôm trước đang phải mang một khay đựng hạt rất nặng, cô bước đi loạng choạng và vấp ngã vì vết thương ở chân đang sưng tấy. Anh liền kêu lái xe dừng lại, sau đó nhìn thấy chồng và bà mẹ chồng của cô gái chạy ra lăng mạ, chì chiết cô. Họ lôi xềnh xệch cô vào nhà trong khi cô khẩn khoản nói rằng mình chỉ bị trượt chân mà thôi.

Jagdish chạy theo họ vào nhà và kêu họ hãy dừng lại. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy anh và hỏi anh đang định làm gì. Họ kêu anh hãy mau đi đi vì chẳng có việc gì cần giải quyết ở đây cả. Jagdish cố gắng khuyên họ rằng vết thương ở chân cô gái rất nặng và vì thế cô nên được nghỉ ngơi. Chồng của cô gái nói rằng đó không phải là việc của anh, tốt nhất là anh hãy đi khỏi đây. Jagdish vẫn cố nói cho họ biết rằng rất có thể vết thương của cô gái đã mưng mủ, nếu không được điều trị thì sẽ gây tử vong. Bà mẹ chồng liền ngắt lời và đuổi anh đi. Jagdish bảo rằng anh biết mọi người đã bịt miệng cô gái ngày hôm đó khi cô đến bệnh viện. Không muốn tình hình trở nên căng thẳng hơn, cô gái lên tiếng nói rằng cô vẫn cảm thấy thoải mái, cô không cần đến sự giúp đỡ của anh và nói anh hãy đi đi. Một người đàn ông kéo Jagdish ra khỏi nhà trong khi anh vẫn nhìn cô chằm chằm. Tập phim khép lại ở khuôn mặt cô gái tội nghiệp.

Cảnh 1: Tại làng Laxmibhag

Jagdish đang ở nhà một người trong làng (người đã kéo anh ra khỏi nhà cô gái), ông nói rằng ông hiểu được sự cảm thông của Jagdish nhưng tất cả mọi người đều đã bất lực trước hoàn cảnh của Ganga ( tên cô gái bị thương ở chân). Ông nói thêm rằng Ganga là một cô dâu nhí, là người vợ thứ hai của Ratan Singh. Cô cũng là trẻ mồ côi và trở thành gánh nặng của người thân, nên họ đã gả chồng cho cô khi cô chỉ mới 14 tuổi. Tuy nhiên vì không tìm hiểu kĩ thân thế của Ratan nên vô tình họ đã đẩy cô vào một cuộc hôn nhân địa ngục.

Ông nhớ lại trước đây Ganga là một cô gái rất vui vẻ, cô có tham vọng được trở thành một giáo viên để giảng dạy cho các cô gái trong làng. Jagdish nghĩ rằng Ganga cũng ở trong hoàn cảnh như Anandi trước kia. Người đàn ông tiếp tục nói thêm rằng sau ngày cưới, Ganga gần như đã biến thành một cái xác sống, mọi hoài bão của cô cũng theo đó mà chấm dứt vì tên chồng khốn nạn lộ rõ bộ mặt là một con quái vật vũ phu và độc ác. Ông kể rằng Ganga rất thích đeo vòng tay màu xanh lá, một lần nữa lại khiến Jagdish nhớ về Anandi. Anh hỏi sao Ganga lại chịu đựng được điều đó. Người đàn ông nói rằng cô đã có thai khi chồng cô kết hôn lần thứ ba, tuy nhiên nhà chồng chỉ công nhận người vợ ba, còn Ganga thì không. Họ quyết định giữ cô lại cho tới kì sinh nở và sẽ ném cô ra khỏi nhà khi đứa bé không cần tới mẹ nữa. Ông bảo rằng cô đã phải chịu những tổn thương sâu sắc khi nhìn chồng thân mật với người khác, và lại khiến Jagdish nghĩ về tình cảnh của Anandi khi cô ấy thấy anh ở cùng Gauri. Người đàn ông nói rằng Ganga phải chịu đựng tất cả những điều này, chồng không tôn trọng, nhà chồng hắt hủi và coi như cô không tồn tại, cô cứ phải sống vật vờ, không lối thoát như thế.

Cảnh 2: Tại dinh thự ở Udaipur

Meenu đem trà tới để an ủi Ira. Bà hỏi sao Ira trông trầm tư như vậy. Ira nói rằng Shiv vẫn ra ngoài mà không có vẻ gì là căng thẳng, trước đây việc gì Shiv cũng nói cho bà, ngay cả việc anh sang London học. Bà bày tỏ sự nghi ngờ về một thực tế là Shiv đã không nói cho họ hay bà Kalyani biết những thay đổi trong kế hoạch của anh, và nếu như có thể Shiv sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình Anandi hơn là gia đình mình. Meenu cố gắng trấn an Ira, bà nói rằng: sau những nghi ngờ này, chúng ta nên kiên nhẫn và hãy đặt niềm tin vào Anandi, đừng để tình trạng này gây ra một sự nghi ngờ và bất an trong tâm trí của chị về tình cảm mà Shiv dành cho gia đình, em tin trong trái tim của Shiv chúng ta vẫn có một vị trí rất quan trọng.

Cảnh 3: Tại làng Laxmibhag

Người đàn ông tiếp tục nói cho Jagdish biết về tội ác của nhà chồng Ganga. Ông kể về lí do tại sao cô không thể giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt này, trước đó cô đã bỏ trốn hai lần với đứa con nhưng bất thành. Nhà chồng không cho phép cô bén mảng lại gần đứa bé ngoại trừ lúc cho nó ăn. Jagdish nhớ lại cuộc đụng độ với Ganga vào đêm hôm trước, lúc đó cô đang cố gắng bỏ trốn. Người đàn ông tiết lộ rằng vết thương ở chân Ganga là do chủ ý, không phải cô bị tai nạn mà là do nhà chồng gây ra. Ông bảo rằng cô đang tìm thời cơ để chạy trốn một lần nữa. Khi Jagdish hỏi về thân nhân của Ganga, người đàn ông ngậm ngùi nói rằng họ chẳng có chút lo ngại nào, họ thậm chí còn không thèm đoái hoài tới cô sau khi cô đã kết hôn. Jagdish đứng dậy đến bên cửa sổ, anh nhìn thấy Ganga đang ưu tư bế con đứng trên sân thượng, đôi mắt của cô chất chứa rất nhiều phiền muộn. Jagdish cảm thấy vô cùng đau lòng khi nghe kể về cảnh ngộ éo le của cô.

Cảnh 4: Tại dinh thự ở Jaitsar

Bà nội đang nói chuyện điện thoại trong khi Sumitra và Gehna đang gấp rút chuẩn bị đồ ăn. Bà nội đốc thúc mọi người nhanh lên, lúc này hai con trai của bà cũng vừa đi mua sắm về. Bhairon và Basant kể với bà rằng dân làng cũng không kém phần háo hức khi biết Anandi sắp trở về. Nandu mặc quần áo đẹp và nói cậu bé đã sẵn sàng chào đón Anandi. Cậu cũng nói rằng đang chờ Jagdish quay trở về. Sau khi kêu Nandu ra ngoài chơi, mọi người bàn luận về phản ứng của Anandi nếu cô biết chuyện của Jagdish. Họ lên kế hoạch làm thế nào để giữ kín bí mật này không cho cô biết.

Cảnh 5: Trên một con đường ở làng Laxmibhag

Jagdish đang đi lại lang thang trên đường, anh nghĩ về sự tương phản rõ rệt giữa cuộc sống của Anandi với Ganga. Jagdish căng thẳng khi nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa anh và Ganga; về câu chuyện buồn của cô; về cuộc hôn nhân lúc nhỏ giữa anh và Anandi; về mơ ước của Anandi cũng giống với Ganga đó là được trở thành giáo viên. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa cuộc sống của hai cô gái, đó là Anandi được thần linh giúp đỡ trong từng bước đi, ngay cả dân làng và gia đình anh cũng ủng hộ cô hết lòng, nhưng Ganga thì không may mắn như vậy, cô chỉ có một mình với đứa con trai còn nhỏ. Tập phim khép lại với vẻ mặt buồn bã của Ganga và nỗi đau hằn trên khuôn mặt Jagdish.