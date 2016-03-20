Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 59: Ganga thú nhận mình mang thai khiến cả nhà "choáng váng"

Tập phim bắt đầu với cảnh Nandu tranh luận với cả nhà trong lúc đang ăn cơm, rằng ngày mai cậu chỉ muốn đi picnic thôi. Cậu giận dỗi nói: Con không muốn ăn nữa đâu. Basant bảo: con mau im lặng và ăn đi. Gehna nói: Ngày mai trường của thằng bé tổ chức đi dã ngoại. Bà nội nói: Bà sẽ cho cháu đi. Nandu rất vui. Basant gợi ý: Chúng ta nên tới Ram Rajeshwar yatra (đền thờ). Bhairon nói: Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Bà nội đồng ý. Ganga căng thẳng và nghĩ làm thế nào để đi vì đây là đường núi. Bà nội nói: Chúng ta sẽ ăn ở dhaba. Nandu vui vẻ ngồi ăn tối.

Sáng hôm sau, họ cùng đi trên xe bus. Ganga cảm thấy không thoải mái khi ngồi ghế cuối và nói với bà nội rằng cô cảm thấy buồn nôn. Bà nội hỏi: Cháu có khỏe không? Ganga nói: Cháu vẫn ổn, và nói một lý do khác để chuyển lên ghế trước. Bà nội bảo cô ngồi cạnh Jagdish.

Ông nội mang những bông hoa tươi đến và bảo mọi người trang trí nhà cửa. Alok nói rằng Ira đang chuẩn bị những món ăn ưa thích của Anoop và hỏi về Meena. Anandi nói: Thím đang sắp xếp lại tủ quần áo. Alok lấy ra hai đôi găng tay boxing. Ông nội nói rằng hai người họ đã từng tập luyện môn này khi đang học đại học. Sanchi nhờ Ira làm sinh tố, bà nói một lát nữa. Ông nội bảo Sanchi trang trí nhà cửa phụ với ông. Sanchi, như thường lệ vẫn khó chịu khi thấy Ira chuẩn bị đồ ăn cho Anoop.

Mọi người cùng xuống xe bus. Bài hát Rajastani vang lên. Ganga nhìn ngôi đền mà muốn lên được đó phải leo rất nhiều bậc thang. Ganga lo lắng tự hỏi làm thế nào mà cô có thể leo được trong tình trạng này. Cô mải suy nghĩ, cho nên không nhìn thấy ở đằng sau có một chiếc xe đẩy chở các thanh sắt đang lao dốc về phía cô. Jagdish vội vàng kéo cô sang một bên. Anh hỏi: Sự tập trung của em để đi đâu vậy? Mọi người cùng nhau leo lên các bậc thang. Bà nội quay lại và giục Ganga leo cùng họ. Sumitra bảo Jagdish đưa vợ đi cùng. Ganga nói: Em không leo được đâu. Nandu nói: Ngay cả bà nội cũng có thể leo cầu thang mà. Jagdish bảo Ganga mau đi thôi. Ganga cầu nguyện cho đứa con trong bụng và khó nhọc leo cầu thang cùng mọi người.

Meena nhìn vào tấm ảnh cưới của bà và cảm ơn thần linh. Bà xúc động nói: Em rất vui nhưng cũng rất căng thẳng. Em không bíết mình sẽ phản ứng thế nào sau khi gặp lại anh. Em đã chờ đợi ngày này từ ba tháng trước, nhưng em vẫn không biết mình phải làm gì. Ira và Anandi đi tới. Meena xin lỗi vì bà đã không giúp đỡ họ việc bếp núc. Ira nói: Mọi việc đã được hoàn tất. Em cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Rồi bà đưa cho Meena một bộ saree màu đỏ và nói: Đây là quà Anoop tặng em. Em hãy mặc nó để chào đón Anoop.

Basant hỏi bà nội: Mẹ à, mẹ có thể leo nổi không đó? Bà nội tự tin đáp: Đừng có khinh thường mẹ nha, mẹ còn khoẻ lắm. Leo mấy bậc thang này không làm khó được mẹ đâu. Ganga gắng gượng để leo lên nhưng không thể, cô ngồi thụp xuống và nói: Em không thể leo nổi nữa. Jagdish, Nandu và bà nội khăng khăng kêu cô đi tiếp. Ganga nói: Mọi người cứ đi trước, con sẽ ở đây chờ mọi người. Jagdish nói: Mọi người đang chờ em đấy, đi thôi. Sumitra và Gehna nói: Gắng lên, chúng ta mới đi được nửa đường thôi. Ganga không thể chịu được nữa, cô hét lên: Con đang mang thai, con sắp làm mẹ rồi. Mọi người đều sốc, Jagdish nhìn cô với vẻ ngạc nhiên tột độ.

Ông nội nói: Thật là một ngày đáng tự hào với chúng tôi khi mà quân đội và các quan khách đã đến để chào đón con trai tôi. Viên sĩ quan nói: Nhiệm vụ của chúng tôi là chào đón ông ấy. Ông nội nói với Anandi rằng họ sẽ đến trong 5 phút nữa. Anandi chạy vào thông báo với Meena và Ira hãy ra ngoài. Meena đã chuẩn bị sẵn sàng và mỉm cười hạnh phúc.

Sumitra nhớ lại mọi thứ và nói với Ganga: Đó là lý do tại sao con lại nói dối mọi người. Ganga nói: Con bắt buộc phải làm vậy và kể lại mọi chuyện. Bà nội nhớ lại món đu đủ mà Ganga từ chối không ăn. Jagdish nhớ lại lúc Ganga bị stress. Ganga nói: Con không thể giấu mọi người được nữa. Jagdish nhớ lại lúc Ganga tránh né khi anh đến gần.. Anh khóc và trách cô: Em đã biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình, sao em còn quyết định thực hiện bước đi mạo hiểm này? Anh đã nói rằng Mannu chính là con trai anh. Anh đã dặn em phải uống thuốc tránh thai nhưng sao em không nghe lời anh? Em không quý trọng mạng sống của mình sao Ganga? Anh không thể sống mà không có em. Ganga nói: Em đã mang thai được một thời gian dài rồi. Jagdish nói: Tại sao em lại giấu mọi người một chuyện lớn như vậy? Ganga nói về mong muốn của bà nội là được nhìn thấy con của Jagdish. Bà nội xúc động nói: Mong ước của bà không lớn hơn cuộc sống của cháu đâu Ganga.

Jagdish nói: Hãy đi làm darshan rồi về nhà. Bhairon nói: Nhưng Ganga không thể leo cầu thang và làm darshan trong tình trạng này được. Jagdish quả quyết: Cô ấy sẽ làm darshan, nói rồi anh bế Ganga trên tay và bắt đầu leo cầu thang.

Anoop bước xuống xe cùng với Mahi và Shiv. Đội binh đứng nghiêm, đánh trống chào mừng và thực hiện nghi thức chào đón ông. Viên sĩ quan bảo Anoop phát biểu vài lời. Anoop ra lệnh cho một binh sĩ chỉnh đốn lại đồng phục. Mọi người mỉm cười. Shiv nói, con sẽ giới thiệu chú với gia đình của chúng ta. Shiv giới thiệu ông với Alok. Alok ôm em trai đầy tình cảm. Ira nhìn ông. Anoop nhìn Meena. Shiv giới thiệu Anandi và Sanchi. Ông nội cám ơn quân đội đã tôn vinh con trai ông và đưa Anoop vào bên trong. Anoop nhìn chằm chằm vào nhà với đôi mắt vô cảm. Ông nội nói, chào mừng con trở về nhà. Anoop nhìn vào các bức ảnh treo tường và cố gắng nhớ lại. Rồi ông nhìn thấy đôi găng tay boxing trên bàn và cầm nó lên. Alok đeo găng tay và bảo Anoop cùng đấu với mình. Alok ra đòn trước, Anoop né được và đấm vào bụng Alok, ông nói: anh hãy nhớ Anoop không bao giờ thua. Meena hỏi: Anh đã nhớ ra mọi thứ rồi sao? Anoop nói: Tôi nhớ, cô chính là người đã mang thức ăn cho tôi. Alok nói: Cô ấy là vợ của em đó.

Anoop nói: Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì. Tôi xin lỗi. Ông nội nói: Từ từ con sẽ nhớ ra thôi.

Meena làm lễ Aarti và chào đón Anoop với một vòng hoa. Anoop ngăn lại và nói: Sao tôi có thể làm điều này. Meena rất thất vọng. Ông nội nói: Hai con đã kết hôn rồi và chúng ta chỉ muốn con đeo vòng hoa cho cô ấy thôi. Anoop nói: Tôi không nhớ bất cứ điều gì thì làm sao tôi có thể đeo vòng hoa này. Tôi cảm thấy không thoải mái. Shiv nói: Ngay cả chính quyền cũng đã xác nhận danh tính của chú, vậy mọi người sao phải nói dối chú? Mọi người có thể hiểu được những gì đang xảy ra trong tâm trí của chú. Nhưng chú phải chấp nhận hiện thực để lấy lại trí nhớ của mình. Anoop cúi đầu xuống và Meena đeo vòng hoa lên cổ cho ông, sau đó ông cũng đeo vòng hoa lên cổ của Meena. Mọi người đều mỉm cười.

Anandi mang trà cho tất cả mọi người. Ông nội cảm ơn cô. Anoop đổ trà vào cốc và bắt đầu uống. Mọi người đều nhìn ông. Anoop nói: Tôi có thói quen uống theo cách này. Ông nội nói: Mọi người không phản đối gì con đâu. Anoop cảm ơn Anandi đã làm trà gừng cho ông. Anandi nói: Bất cứ khi nào chú cần, cứ nói với con. Ông nội cho Anoop xem album ảnh và nói về các sự cố. Anoop nhìn các bức ảnh.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Jagdish, Ganga và mọi người đi tới bệnh viện. Jagdish xúc động nói: Sao em có thể liều lĩnh đánh cược với cuộc sống của mình như vậy? Anh chỉ cần em thôi. Anh không cần thứ gì khác. Ganga nói: Em không muốn làm anh bị tổn thương. Sinh mạng của em là dành cho anh. Jagdish nói: Vậy sao em còn giấu mọi người? Anh nên hiểu điều này thế nào tromg khi anh thậm chí chưa từng nghĩ về nó? Anh không hiểu tại sao em lại liều lĩnh đến vậy. Jagdish tự đổ lỗi cho mình. Ganga nói: Em không thể chống lại anh, nhưng em đã mang thai trước khi biết được vấn đề. Cô xin lỗi chồng và khóc. Jagdish ứa nước mắt và yêu cầu cô phải bỏ đứa trẻ nếu bác sĩ xác nhận cô không thể mang thai. Anh nghẹn ngào nói: Anh không thể đứng nhìn em đau đớn, anh không thể sống mà không có em. Ganga nói: Em không thể làm điều này, em không thể sống thiếu đứa trẻ. Mọi người vừa sốc vừa rưng rưng xúc động nhìn cặp vợ chồng trẻ. Ganga xin bà nội hãy làm cho Jagdish hiểu rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Rồi cô cứng cỏi nói: Em không sợ đâu. Mọi người giật mình ngỡ ngàng.

Tập 59b

https://www.youtube.com/watch?v=AxxQOkw2sZs

Tập phim bắt đầu khi Jagya đang cố thuyết phục Ganga đồng ý từ bỏ đứa bé trong bụng đi. Ganga nói, em có thể làm bất cứ điều gì nhưng em tuyệt đối không thể từ bỏ đứa bé này được. Ganga nói với Dadisa, bà hãy làm cho anh Jagya hiểu đi bà, rằng cháu không sợ gì hết. Jagya nói, thế còn nỗi sợ của anh thì sao? Anh biết tình trạng của em, Ganga ạ. Phải làm thế nào để em hiểu được tâm trạng của anh chứ? Dadisa nói, bà ủng hộ với jagya. Ganga, kể từ khi cháu bước vào cuộc đời của cháu trai bà, cuộc đời của thằng bé đã trở nên tốt đẹp hơn. Bà không thể nhìn thấy nó bị đau khổ nữa. Rồi bà quay sang nói với bác sĩ, tôi sẵn sàng cứu Ganga. Bác sĩ yêu cầu họ đợi bên ngoài và tiến hành siêu âm cho Ganga.

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Alok mang các nhạc cụ ra cho Anoop xem. Anoop nhìn chúng một cách bất ngờ. Ông cố gắng chơi nó nhưng lại không thể. Meenu đưa cho Anoop cốc nước chanh. Shiv nói Anoop hãy nghỉ ngơi một lúc. Alok nói, chúng ta phải kiên nhẫn, đừng ép Anoop phải nhớ lại ngay. Daddu nói, ba đã cố làm nó phải nhớ lại đột ngột, ba hứa sẽ không làm thế nữa, ba xin lỗi.

Dadisa đổ hết tội lỗi lên đầu mình về chuyện Ganga mang thai. Bà nói, Ganga làm chuyện này cốt cũng vì muốn cho bà già này một người thừa kế. Sumitra nói, mẹ không có lỗi, mẹ không biết Ganga sẽ làm chuyện này mà. Jagya cũng nói dadisa đừng đổ hết lỗi lên đầu mình nữa. Jagya nói, bà đã rất buồn khi biết Ganga không thể mang thai nhưng bà vẫn giấu trong lòng rồi mà. Bà thậm chí còn giúp đỡ cho Ganga nữa.

Basant kể cho Bhairon, anh đnag nghĩ đến mẹ em trai à! Mẹ đã thay đổi rất nhiều rồi. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra với Jamuna không? (Jamuna là vợ cũ của Basant)…Quá khứ đau buồn đó lại dội về khi bác sĩ thông báo rằng họ chỉ có thể cứu người mẹ (jamuna) hoặc đứa trẻ còn chưa chào đời. Bhairon nói, mẹ đã thay đổi theo hướng tốt rồi anh hai. Và người làm mẹ thay dổi không ai khác chính là Anandi. Chúng ta nên thấy tự hào khi chúng ta cso đứa con gái là Anandi và một người mẹ là mẹ chúng ta. Anh thấy tự hào xen lẫn ghen tị với em, vì anh không có một đứa con gái như Anandi. Còn Bhairon thì nói, em thấy mình thật sự hạnh phúc và may mắn hơn anh vì em có một người anh trai luôn bên cạnh giúp đỡ, ủng hộ cho em.

Shiv vào phòng và anh chàng có những cử chỉ lãng mạn đối với vợ mình. Anh nói, anh nhớ người chung chăn gối với anh, Anandi ạ. Thế rồi hai vợ chồng họ ôm nhau thắm thiết. Shiv hỏi, em đã nói với bà rằng chúng ta đã đưa chú về nhà chưa em? Anandi nói, em chưa. Rồi cô gọi điện về nhà ở Jaitsa. Dadisa nhấc máy và nói, có chuyện gì sao cháu gái? Anandi nhận ra có điều gì đó khác thường, liền hỏi, ở nhà…ở nhà có chuyện gì phải không ạ? Dadisa kể lại hết mọi chuyện của Ganga cho Anandi nghe. Anandi nói, tại sao cô ấy lại làm thế chứ? Cháu đã nói cô ấy không được suy nghĩ gì về vấn đề này rồi mà. Dadisa đổ hết lỗi lên mình.

Anandi nói, cháu biết Ganga đã quá mạo hiểm nhưng bây giờ cô ấy đang cần sự giúp đỡ, quan tâm của mọi người đó bà. Cô ấy làm điều này là vì hạnh phúc của cả gia đình mình. Dadisa nói, bà sẽ nói chuyện với cháu sau. Bác sĩ đến, Jagya hỏi về Ganga. Bác sĩ nói, cô ấy đang mang thai tháng thứ 5. Tôi không hiểu tại sao Ganga lại mạo hiểm đến thế. Cô ấy đáng ra phải chọn từ bỏ đứa bé nhưng bây giờ thì… có 30% cơ hội tốt, 30% rủi ro. Tôi không bắt mọi người phải mất hi vọng. Tôi tin rằng phép màu sẽ đến trong trường hợp của Ganga. Sumitra hỏi, chúng tôi có thể đưa Ganga về được không? Bác sĩ nói, vì Jagya là bác sĩ nên tôi sẽ cho phép nhưng Jagya phải giám sát tình trạng của cô ấy thật kĩ càng. Dadisa hỏi Ganga, tại sao cháu lại làm thế? Ganga nói, bà yên tâm, cháu ổn mà bà. Đó là nghĩa vụ của mọi người phụ nữ để trở thành mẹ và nữ thần Devi sẽ phù hộ cho cháu. Cháu tin sẽ không sao đâu vì mọi người luôn bên cạnh cháu mà. Cháu nhất định sẽ không bỏ cuộc. Dadisa nói, bà luôn tin vào lòng tin của cháu. Bà, mọi người và cháu sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.