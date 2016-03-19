Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 58: Ganga phải "trốn đi" khi Jagdisk đòi "làm chuyện ấy"

Tại Udaipur, Anandi chào đón bà nội và ba Bhairo, Ira vui vẻ chào đón họ và mời cả hai ngồi xuống, bà cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy bà nội cùng Bhairo đến thăm. Anandi nói rằng bà nội đã đến mà không thông báo cho mọi người, bà cười và nói rằng như vậy sẽ không bất ngờ và bà cũng không có dịp nhìn thấy nụ cười của cháu gái mình. Ira nói rằng họ có thể đến đây bất cứ lúc nào và không cần báo trước vì đây cũng giống như nhà của họ. Bà nội nhìn xung quanh nhà và hỏi về các thành viên khác, bà thắc mắc nghĩ rằng có vẻ họ đã đi đâu đó. Anandi nói rằng mọi người đã đi Jaipur và sau đó sẽ đến Delhi.

Lúc đó Alok nhận được cuộc gọi từ Shiv, anh thông báo rằng đã có kết quả xét nghiệm AND, Pasha chính là thành viên của gia đình Shekhar, Alok cười trong hạnh phúc ông nói rằng các chứng minh y khoa đã khẳng định ông đúng, người anh em của ông đã trở lại, mọi người trong nhà đều hạnh phúc ngoại trừ bà nội và Bhairo, cả hai không khỏi ngỡ ngàng. Alok hạnh phúc ông cảm ơn thần linh về mọi thứ, bà nội hỏi rằng Anoop em trai của Alok điều này chứng tỏ chú của Shiv vẫn còn sống. Alok nói rằng họ chỉ mới vừa biết được điều này vào hôm qua. Ira nói với bà nội rằng Alok không phải là cha ruột của Shiv, Shiv chính là con trai đầu tiên của Meenu và Anoop. Bà nội không khỏi bất ngờ vì điều này, Ira cho rằng gia đình Anandi cần biết điều này và không có lí do gì để giấu mọi người, bà xin phép đi lấy trà. Anandi nói rằng đó là sự thật, Shiv được Meenu sinh ra chính bà đã xác nhận và nói ra mọi sự thật.

Tại Delhi, Rajeev nói rằng Anoop chính là thành viên của nhà Shekhar và là một sĩ quan quân đội, ông nói rằng ông cần biết thêm một số thông tin từ Anoop và ông sẽ chăm sóc cho Anoop đến khi chính quyền thả ông ta ra. Meenu và ông nội nói họ sẽ không để Anoop một mình, Rajeev đề nghị Shiv ở lại cùng Anoop và khuyên mọi người nên về nhà, Mahi cũng muốn ở lại cùng, ông nội cho rằng mọi người nên về để chuẩn bị mọi thứ chào đón Anoop, ông nói Shiv và Mahi hãy ở lại cùng Anoop.

Anandi nói rằng Pasha không phải người nào xa lạ mà chính là Anoop. Bà nội nói rằng ngày hôm đó ông ta chặn trước xe của bà, Bhairo nói ông ta cũng đã ở bệnh viện ở Jaisar và họ không hề biết gì về thân phận của Anoop cả, chính Jagdish và Ganga đã giúp đỡ cũng như điều trị cho ông ta và ở họ có mối liên hệ với nhau. Bà nội nỏi ằng mọi thứ sẽ thay đổi cho tất cả mọi người, Anandi cầu nguyện cho mọi người trong nhà đều được hạnh phúc. Bà nội tự hào nói rằng Anandi nên cầu nguyện phước lành cho mọi người, ben cạnh đó cô cần phải chăm óc cho mọi người thật tốt.

Meenu mang thưc ăn đến gặp Anoop, ông không muốn ăn, bà nhẹ nhàng nói với ông rằng bà đã làm Baigan và Accha cho ông, Anoop thấy và ăn nó ngon lành, ông khen chúng rất ngon và đút cho Meenu, bà hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Bà nội đến phòng gặp Ira nói chuyện, bà nói rằng bà có thể hiểu tâm trạng của Ira lúc này vì bà đã trải qua chúng. Bà kể cho Ira biết về Basant, ông không phải là con ruột của bà mà là con của chị dâu bà, mặc dù rất sốc khi biết được sự thật nhưng Basant vẫn yêu thương bà và vẫn sống cùng bà. Bà nội tiếp tục an ủi Ira, bà nói rằng dạy dỗ và nuôi lớn một đứa trẻ là một quá trình và chúng hiểu về những hy sinh và sự chăm sóc đó, bà nói Ira hãy loại bỏ những nỗi sợ hãi trong trái tim và hãy nhớ rằng Shiv sẽ luôn yêu thương bà. Ira cảm ơn bà nội vì đã làm cho bà thông suốt sự việc, Ira tiến đến chạm chân để tỏ lòng cảm ơn bà nội vì những lời mà bà nội nói giống như một người mẹ. Bà nội mỉm cười và ban phước lành cho Ira mong bà sẽ luôn được nhiều niềm vui, bà nội chào tạm biệt Ira và nói rằng đã đến lúc bà phải về Jaisar.

Tại Jaisar, bà nội đang nói với mọi người về những sự việc tại nhà Shekhar, bà cũng nói rằng cha ruột của Shiv đã trở lại sau một thời gian dài, bà nguyện cầu thần linh phù hộ cho gia đình Shekhar sẽ luôn hạnh phúc. Jagdsh hỏi bà nội về mọi người và Anandi, bà nói mọi việc đều ổn, anh nói rằng anh có ca cấp cứu tại bệnh viện và anh phải đi ngày bây giờ, Jagdish nói với Ganga lên phòng lấy chìa khóa xe dùm anh, Ganga đi lấy nhưng cô đi rất chậm rãi và cẩn thận, Jagdish nôn nóng nói với Ganga rằng đó là ca cấp cứu anh cần đến đó ngay, anh yêu cầu cô có thể đi nhanh hơn. Jagdish không kiềm được, anh nói rằng sẽ tự mình đi lấy. Bà nội thắc mắc về hành động của Ganga tại sao cô lại đi chậm rãi như vậy.

Tại nhà Shekhar, mọi người đang chào đón ông nội và Meenu trở về nhà, ông nội hạnh phúc nói rằng các chứng minh đã cho thấy Pasha chính là Anoop của gia đình này và sẽ mất một số thủ tục nhất định để đưa ông về đây, nhưng sẽ không lâu Anoop sẽ về cùng với Shiv và Mahi trong ngày mai. Ira hỏi Meenu về Anoop, sẽ rất khó khăn để bà có thể đối diện với ông, Ira hỏi Anoop có nhớ gì về mọi người không? Meenu nói rằng Anoop không hề nhớ gì cả, ông ta không nhận ra Meenu. Ông nội cho biết bác sĩ nói rằng sẽ mất một khoảng thời gian để Anoop có thể nhớ ra mọi việc. Ira an ủi rằng ông sẽ nhớ ra tất cả khi được trở về nhà.

Tập 58b

https://www.youtube.com/watch?v=SF-nirOBn0A

Tại Udaipur, Ira đưa sindoor cho Meenu và nói với bà rằng thần linh đã mang hạnh phúc trở lại bên bà và bà có quyền sử dụng sindoor. Meenu nói thần linh chỉ cho bà hy vọng vì chồng bà đã trở lại nhưng ông lại không nhận ra bà là ai, bà sẽ dùng sindoor khi ông nhận ra bà và chính ông rắc lên cho bà. Anandi thuyết phục Meenu, cô nói rằng sindoor này biểu tượng cho sự tin tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn và Anoop sẽ sớm nhận ra bà. Meenu xúc động lấy sindoor rắc lên, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má bà, bà đã chờ đợi suốt 25 năm nhưng nó dường như không lâu bằng việc bà đợi ông trở về sau 24 giờ. Ông nội hạnh phúc ban phước lành cho bà, Anandi ôm bà và lau đi những giọt nước mắt của bà. Ira mỉm cười hạnh phúc.

Tại Jaisar, Ganga đón Jagdish đi làm về, cô nói với Jagdish cô sẽ mang trà đến cho anh, Jagdish không cần và yêu cầu cô đi vào phòng vì chỉ có cô mới làm cho anh giảm căng thẳng. Ganga nghĩ cô phải làm gì để không gần gũi Jagdish vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến con của 2 người, nhưng cô lại không có cách để nói không với anh. Ganga vào bếp và bắt đầu lấy những đồ vật cũ ra rửa chúng, bà nội đi đến hỏi tại sao cô lại làm việc này vào ban đêm? Ganga có chút căng thẳng nói rằng cô đã có ý định rửa sạch chúng từ lâu nhưng cô không có thời gian làm vào buổi sáng. Bà nội mắng yêu Ganga hãy để đó và vào phòng ngủ không được làm bất cứ gì hết. Ganga đi vào phòng trong sự lo lắng, cô nhẹ nhõm khi thấy Jagdish đã ngủ, cô xin lỗi anh vì chỉ có cách này cô mới bảo vệ được người thừa kế cho bà nội và gia đình.

[Sự việc diễn ra trong nền nhạc cho thấy thời gian đang đí qua], Anoop được thẩm vấn bới các thanh tra nhưng ông không nhớ về những chuyện đã qua dù ông cố gắng để nhớ. Triệu chứng mang thai của Ganga ngày càng biểu hiện rõ và trầm trọng hơn, cô liên tục nôn trong lúc làm việc tại bệnh viện. Meenu mở tủ lấy quần áo bà ngạc nhiên khi không thấy quần áo trong tủ, Anandi mang quần áo mới cho bà cùng với sindoor, Meenu cười hạnh phúc.

Sanchi thì đang tụ tập cùng Saurav và uống bia cùng với những người bạn mới của cô. Anoop ngạc nhiên thấy Shiv và Mahi đến, cả hai tạo cho Anoop một cái nhìn hoàn toàn mới với tóc tai cùng quàn áo chỉnh chu, Shiv và Mahi cười hài lòng. Jagdish chạm vào Ganga nhưng cô cố tình không trả lời anh giả vờ đã ngủ rất lâu. Anoop chơi cờ cùng Shiv và Mahi, cả ba người vui vẻ và hứng thú với nó. Trong lúc đó, Anandi đến trại trẻ mồ côi hỏi về việc xin nhận con nuôi, quản lý cho biết đến giờ bà vẫn chưa có thông tin về đứa trẻ nào cả, Anandi có thoáng thất vọng và buồn bã. Các quân nhân hỏi Anoop về trí nhớ của ông, nhưng ông không thể nhớ bất cứ điều gì cả, Shiv và Mahi đưa Anoop về nhà, Mahi gọi báo cho Meenu biết họ đang trên đường trở về, Meenu hạnh phúc khi nghe điều đó và cảm ơn thần linh.

Tại Jaisar, Ganga mang trà đến cho bà nội và dọn dẹp đồ chơi, bà nội hài lòng, bà tình cờ thấy chan của Ganga sưng lên bất thường bà hỏi cô lí do? Ganga bối rối và việc ra một cái cớ rằng ở bệnh viện cô phải di chuyển rất nhiều nên chân sưng lên, Ganga xin phép bà nội đi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

[Cảnh của vài tiếng trước khi Anoop, Shiv và Mahi về nhà] Trưởng thanh tra trong quân đội nói với Shiv và Mahi, Anoop đã được tự do và ông ấy có thể về nhà, bên cạnh đó, ông cũng được tuyên bố là một anh hùng chiến tranh. Mahi và Shiv mỉm cười hạnh phúc.

Mọi người trong gia đình Singh đang dùng cơm tối, Nandu đến và nói rằng cậu bé không muốn ăn, Genha yêu cầu cậu ngồi xuống ăn cùng và trật tự để không ảnh hưởng mọi người. Bà nội hỏi về thái độ của Nandu, Gehna cho biết ngày mai thằng bé có cuộc dã ngoại với trường, bà nội nói rằng bà sẽ dẫn Nandu ra ngoài chơi và cùng đi dã ngoại với gia đình. Basant đồng ý, ông đề nghị đi đến Ram Rajeshwar, Bhairo háo hức và yêu cầu mọi người trong nhà cùng đi chung. Mọi người ai cũng hạnh phúc về chuyến đí ngày mai, chỉ có Ganga có phần lo lắng vì đó là đường núi với những bậc thang làm thế nào cô có thể đi lên và không ảnh hưởng đến đứa be. Bà nội vạch ra những địa điểm cần đi đến, Nandu háo hức chịu ngồi xuống ăn.

Tại Udaipur, Shiv gọi cho ông nội và nói rằng họ sẽ về đến nhà trong ngày mai cùng với Anoop, ông nội hỏi về trí nhớ của Anoop? Shiv nói ông vẫn không nhớ bất cứ điều gì nhưng bây giời ông ấy đã thoải mái với Shiv và Mahi rồi, ông nội hỏi rằng Anoop có nhớ gì về Meenu không? Shiv nói ông ấy không nhớ nhưng nếu mọi người cùng cố gắng và luôn bên cạnh Anoop thì một ngày nào đó trí nhớ của ông ấy sẽ trở lại. Ông nội đề nghị mọi người tiến hành việc trang trí nhà cửa để đón tiếp Anoop vào ngày mai, ông nói với Meenu thần linh sẽ mang mọi sự tốt đẹp đến với họ và cả gia đình sẽ chào đón Anoop trong vui vẻ quên đi những lo lắng, Alok đồng ý với ông. Xem tập tiếp theo tại đây