Vắng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn mê mải ngắm người đẹp Lê Hạ Anh

Trong buổi ra mắt phim mới Yêu đi, đừng sợ!, Kiều Minh Tuấn có dịp ngồi gần dàn diễn viên nữ: Lê Hạ Anh, Ái Phương, Puka.

Trước công chúng và báo giới, anh chàng không ngần ngại thể hiện sự ga lăng của mình khi liên tục có những cử chỉ nhường mic cho dàn diễn viên nữ xinh đẹp trong phim.

Đặc biệt hơn, nam chính phim Em chưa 18 liên tục “để mắt” đến nữ diễn viên Lê Hạ Anh. Cả hai cũng đã có những khoảnh khắc pha trò, tung hứng khá ăn ý.

Gần đây, diễn viên Kiều Minh Tuấn liên tục góp mặt trong vô số vai diễn điện ảnh mới kể từ sau sự thành công của phim Em chưa 18.

Anh cũng gây chú ý công chúng khi công khai tình yêu vô cùng đặc biệt với đàn chị Cát Phượng.

Vượt qua mọi rào cản, cặp đôi đã đến với nhau và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Mới đây, Cát Phượng tiết lộ đã đăng ký kết hôn với người tình trẻ nhưng không tổ chức đám cưới.