Vắng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn mê mải ngắm người đẹp Lê Hạ Anh

Phim hay mỗi ngày 26/07/2017 14:15

Nam chính phim Em chưa 18 liên tục “để mắt” đến nữ diễn viên Lê Hạ Anh khi có dịp ngồi gần nhau trong buổi ra mắt phim mới: Yêu đi, đừng sợ!

Trong buổi ra mắt phim mới Yêu đi, đừng sợ!, Kiều Minh Tuấn có dịp ngồi gần dàn diễn viên nữ: Lê Hạ Anh, Ái Phương, Puka.

Vắng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn mê mải ngắm người đẹp Lê Hạ Anh
Kiều Minh Tuấn có dịp làm việc chung với dàn diễn viên nữ xinh đẹp trong phim mới - Ảnh: T.Thuận

Trước công chúng và báo giới, anh chàng không ngần ngại thể hiện sự ga lăng của mình khi liên tục có những cử chỉ nhường mic cho dàn diễn viên nữ xinh đẹp trong phim.

Vắng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn mê mải ngắm người đẹp Lê Hạ Anh
Kiều Minh Tuấn liên tục nhường lời cho dàn nữ diễn viên trẻ - Ảnh: T.Thuận

Đặc biệt hơn, nam chính phim Em chưa 18 liên tục “để mắt” đến nữ diễn viên Lê Hạ Anh. Cả hai cũng đã có những khoảnh khắc pha trò, tung hứng khá ăn ý.

Vắng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn mê mải ngắm người đẹp Lê Hạ Anh
Cả hai có những khoảnh khắc tung hứng vui nhộn - Ảnh: T.Thuận

Gần đây, diễn viên Kiều Minh Tuấn liên tục góp mặt trong vô số vai diễn điện ảnh mới kể từ sau sự thành công của phim Em chưa 18.

Vắng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn mê mải ngắm người đẹp Lê Hạ Anh
Kiều Minh Tuấn và nữ diên viên trẻ Lê Hạ Anh thường xuyên trao đổi - Ảnh: T.Thuận

Vắng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn mê mải ngắm người đẹp Lê Hạ Anh
Cả hai khá đồng điệu khi có cùng phản ứng trước những câu hỏi từ báo giới trong buổi họp báo - Ảnh: T.Thuận

Anh cũng gây chú ý công chúng khi công khai tình yêu vô cùng đặc biệt với đàn chị Cát Phượng.

Cặp đôi Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng
Cặp đôi Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng vượt qua mọi rào cản tuổi tác để trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Vượt qua mọi rào cản, cặp đôi đã đến với nhau và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Mới đây, Cát Phượng tiết lộ đã đăng ký kết hôn với người tình trẻ nhưng không tổ chức đám cưới.

 

 

Trước nghi án mang bầu với 'phi công trẻ', Cát Phượng lên tiếng phủ nhận

Trước nghi án mang bầu với 'phi công trẻ', Cát Phượng lên tiếng phủ nhận

Sau khi công bố đã đăng ký kết hôn với Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên Cát Phượng đang khiến khán giả tò mò và đặt nghi vấn cô đang mang bầu khi vòng hai lớn bất thường.

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