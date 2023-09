“Người Kiến” Paul Rudd vinh dự nhận ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood

Paul Rudd được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong Clueless, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, This Is 40, I Love You, Man, Wet Hot American Summer, và Role Models. Trên truyền hình, anh từng xuất hiện trong loạt phim Sisters và sitcom Friends nổi tiếng, với vai Mike Hannigan.







Việc thủ vai chính trong bom tấn siêu anh hùng của Marvel là một trải nghiệm hoàn toàn mới với Paul Rudd. Không chỉ vậy, anh còn cùng biên kịch Adam McKay viết kịch bản cho Ant-Man. Paul Rudd chia sẻ đó là cơ hội cho anh tìm hiểu sâu hơn về nhân vật của mình: “Tôi đã nghĩ tất cả về nhân vật: động lực, mạch truyện, các quyết định của Người Kiến ảnh hưởng gì tới những người khác. Điều này mang tới cho tôi kiến thức cô đọng về câu chuyện và tôi có thể lập tức thể hiện bất kỳ cảnh nào với sự hiểu biết sâu sắc.”.





Bom tấn Ant-Man - Người kiến do Paul Rudd thủ vai chính dự kiến ra rạp vào ngày 24.7.2015, với định dạng 2D, 3D, 4DX và IMAX 3D. Từ hôm nay, khán giả Việt Nam sẽ được xem đoạn Sneak Peek dài 6 phút của Ant-Man ở cả định dạng 2D và 3D, tại các rạp CGV trên toàn quốc, ngay trước bộ phim Terminator: Genisys (thay vì chỉ có phiên bản IMAX 3D như trước đây).