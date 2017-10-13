Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim

Sau đây là một số nữ diễn viên đã thể hiện hết sức thành công những cảnh tắm làm 'bỏng mắt' khán giả:

Cống hiến cho nghệ thuật là điều mà các nghệ sĩ luôn cố gắng nỗ lực trong sự nghiệp của mình. Đối với các diễn viên, họ luôn cố gắng hóa thân vào nhiều vai diễn, thử sức với nhiều thử thách mới. Và việc đóng cảnh nóng, cảnh khoe thân không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những diễn viên nữ. Trong những bộ phim cần có cảnh tắm nóng bỏng, diễn viên phải đóng sao cho làm nổi bật lên tính nghệ thuật mà không gây phản cảm.

Là một nữ diễn viên có thân hình gợi cảm, bốc lửa, Angela Phương Trinh không ngại ngần khi đóng các cảnh tắm bởi lợi thế về hình thể của mình. Chỉ với những góc quay từ đằng sau nhưng cũng đủ làm nổi bật lên đường cong quyến rũ và vẻ sexy khó cưỡng của nữ diễn viên.

Khánh My

Hình ảnh Khánh My trong bồn nước đầy cánh hoa hồng kích thích sự tò mò của nhiều người. Khung cảnh tắm được dàn dựng đẹp và công phu cùng với lối diễn xuất của Khánh My khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên cũng từng đóng cảnh tắm rất gợi cảm và vô cùng tinh tế trong một bộ phim. Vốn là một người mẫu chuyên nghiệp nên việc khoe hình thể không phải là vấn đề khó khăn đối với nữ diễn viên này.

Kim Tuyến

Tuy không khoe quá nhiều cơ thể nhưng diễn viên Kim Tuyến vẫn khiến nhiều người tò mò và thu hút bởi vẻ quyến rũ và gợi cảm.

Elly Trần

Bà mẹ 2 con này cũng từng khoe thân hình nóng bỏng của mình trong cảnh tắm của một bộ phim. Việc phô diễn các đường cong cơ thể và vòng 1 khủng đã khiến cho Elly Trần được nhiều người chú ý.

Andrea

Nữ diễn viên mang vẻ đẹp lai này cũng từng làm khuấy đảo màn ảnh nhỏ với cảnh tắm nóng bỏng trong một bộ phim mà cô tham gia. Không chỉ sở hữu gương mặt Tây mà Andrea còn có thân hình gợi cảm khiến khán giả không thể rời mắt.

Các nữ diễn viên trong bộ phim Mỹ nhân kế

Những người đẹp như Diễm My 9x, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên… đã góp mặt trong cảnh nóng khiến người xem tò mò này. Trong bể tắm lộ thiên với sữa dê và hoa hồng, những nàng “tiên nữ” trong trang phục mỏng manh chơi đùa khoe vẻ gợi cảm khiến đây là phân cảnh khiến khán giả mong chờ nhất khi phim ra rạp.