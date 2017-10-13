Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim

Phim hay mỗi ngày 13/10/2017 20:17

Những nữ diễn viên này đã khéo léo khoe cơ thể đẹp hút hồn, chẳng những không gây phản cảm mà còn hết sức thu hút đối với người xem.

Cống hiến cho nghệ thuật là điều mà các nghệ sĩ luôn cố gắng nỗ lực trong sự nghiệp của mình. Đối với các diễn viên, họ luôn cố gắng hóa thân vào nhiều vai diễn, thử sức với nhiều thử thách mới. Và việc đóng cảnh nóng, cảnh khoe thân không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những diễn viên nữ. Trong những bộ phim cần có cảnh tắm nóng bỏng, diễn viên phải đóng sao cho làm nổi bật lên tính nghệ thuật mà không gây phản cảm.

Sau đây là một số nữ diễn viên đã thể hiện hết sức thành công những cảnh tắm làm 'bỏng mắt' khán giả: 

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 1

Angela Phương Trinh

Là một nữ diễn viên có thân hình gợi cảm, bốc lửa, Angela Phương Trinh không ngại ngần khi đóng các cảnh tắm bởi lợi thế về hình thể của mình. Chỉ với những góc quay từ đằng sau nhưng cũng đủ làm nổi bật lên đường cong quyến rũ và vẻ sexy khó cưỡng của nữ diễn viên.

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 2
Angela Phương Trinh khoe triệt để vẻ gợi cảm của mình trên màn ảnh nhỏ trong cảnh tắm - Ảnh: Internet

Khánh My

Hình ảnh Khánh My trong bồn nước đầy cánh hoa hồng kích thích sự tò mò của nhiều người. Khung cảnh tắm được dàn dựng đẹp và công phu cùng với lối diễn xuất của Khánh My khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 3
Khánh My khoe tấm lưng trần gợi cảm trong bồn tắm đầy hoa hồng - Ảnh: Internet

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 4

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 5
Trong những cảnh hậu trường, Khánh My được chăm chút kĩ lưỡng để lên hình một cách nghệ thuật nhất - Ảnh: Internet

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên cũng từng đóng cảnh tắm rất gợi cảm và vô cùng tinh tế trong một bộ phim. Vốn là một người mẫu chuyên nghiệp nên việc khoe hình thể không phải là vấn đề khó khăn đối với nữ diễn viên này.

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 6

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 7
Ngọc Quyên đóng cảnh tắm đầy tinh tế và gợi cảm - Ảnh: Internet

Kim Tuyến

Tuy không khoe quá nhiều cơ thể nhưng diễn viên Kim Tuyến vẫn khiến nhiều người tò mò và thu hút bởi vẻ quyến rũ và gợi cảm.

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 8

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 9
Chỉ hở phần vai nhưng diễn viên Kim Tuyến vẫn hoàn thành tốt phân cảnh tắm một cách cực kì quyến rũ - Ảnh: Internet

Elly Trần

Bà mẹ 2 con này cũng từng khoe thân hình nóng bỏng của mình trong cảnh tắm của một bộ phim. Việc phô diễn các đường cong cơ thể và vòng 1 khủng đã khiến cho Elly Trần được nhiều người chú ý.

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 10
Elly Trần khoe vòng một khủng và thân hình nóng bỏng trong trang phục bikini khi đóng cảnh tắm - Ảnh: Internet

Andrea

Nữ diễn viên mang vẻ đẹp lai này cũng từng làm khuấy đảo màn ảnh nhỏ với cảnh tắm nóng bỏng trong một bộ phim mà cô tham gia. Không chỉ sở hữu gương mặt Tây mà Andrea còn có thân hình gợi cảm khiến khán giả không thể rời mắt.

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 11

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 12
Cảnh tắm khá nóng bỏng của Andrea - Ảnh: Internet

Các nữ diễn viên trong bộ phim Mỹ nhân kế

Những người đẹp như Diễm My 9x, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên… đã góp mặt trong cảnh nóng khiến người xem tò mò này. Trong bể tắm lộ thiên với sữa dê và hoa hồng, những nàng “tiên nữ” trong trang phục mỏng manh chơi đùa khoe vẻ gợi cảm khiến đây là phân cảnh khiến khán giả mong chờ nhất khi phim ra rạp.

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 13

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 14
Các mỹ nhân tham gia đóng cảnh tắm trong bộ phim Mỹ nhân kế - Ảnh: Internet

Mỹ nhân Việt khoe thân hình nóng 'bỏng mắt' khi đóng những cảnh tắm trong phim - Ảnh 15
Cảnh tắm đẹp ngất ngây trong phim Mỹ nhân kế thu hút khán giả - Ảnh: Internet

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