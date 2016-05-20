Lý Nhã Kỳ như "siêu sao Hollywood", ngồi ghế VIP ở LHP Cannes

Ngày thứ 5 xuất hiện tại LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ diện chiếc đầm haute couture của thương hiệu Georges Hobeika mang phong cách cổ điển từ những bộ phim điện ảnh thập niên 30-40. Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ sử dụng bông tai hình trám cùng trang sức kim cương hiệu Paolo Piovan để tăng nét duyên dáng cho mình.

Vẻ sang trọng, đài các của Lý Nhã Kỳ lập tức gây ấn tượng ngay từ khi cô bước xuống sảnh chuẩn bị tới thảm đỏ. Rất nhiều ống kính phóng viên quốc tế đã “săn đón” người đẹp Việt ngay từ thời khắc này. Sự lộng lẫy của Lý Nhã Kỳ đã “quyến rũ” cả ánh nhìn của nữ siêu mẫu kiêm MC nổi tiếng người Séc, Petra Nemcova. Cô lập tức tiến tới nói chuyện thân thiết và không ngớt lời khen ngợi về bộ đầm và hình ảnh cổ điển của Lý Nhã Kỳ. Còn Lý Nhã Kỳ khen siêu mẫu vô cùng sexy và hấp dẫn. Cả hai còn cùng nhau sánh đôi trên thảm đỏ và thu hút ống kính phóng viên.

Không chỉ có siêu mẫu Petra Nemcova, nam diễn viên người Pháp gặp Lý Nhã Kỳ cũng đã bày tỏ rất ấn tượng với hình ảnh của cô. Ở khán phòng ra mắt phim, Lý Nhã Kỳ cũng lập tức thu hút sự quan tâm của nữ diễn viên Pháp Frederique Bel, nhiều khán giả tới tham dự ra mắt phim cũng đã xin chụp hình cùng kiều nữ Việt. Họ khen gương mặt của Lý Nhã Kỳ khiến họ nhớ về nhân vật Scarlett O'Hara trong “Cuốn theo chiều gió”, rất sang trọng và thu hút.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn hội ngộ Dương Tử Quỳnh trong rạp chiếu phim. Dương Tử Quỳnh ngồi gần Lý Nhã Kỳ trong khu vực dành cho đạo diễn và sao quốc tế, khách VVIP của BTC dự công chiếu phim.

Kiều nữ Việt xinh đẹp, lộng lẫy với đầm ren đỏ

Người đẹp Việt hội ngộ nhiều mỹ nhân Hollywood tại LHP Cannes ngày thứ 5

Loạt ảnh chứng tỏ sức hút của Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ

Với nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh

Nhan sắc Lý Nhã Kỳ gây ấn tượng mạnh với nhiều mỹ nhân thế giới